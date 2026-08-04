Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του Αιγαίου: Ανοιχτά της Σαμοθράκης το μεγαλύτερο κοραλλιογενές δάσος

Τα πρώτα δεδομένα των μελετών πεδίου δείχνουν ότι αυτή η κοραλλιογενής ζώνη δεν περιορίζεται στα τουρκικά χωρικά ύδατα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε βαθύτερα σημεία και διεθνή ύδατα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του Αιγαίου: Ανοιχτά της Σαμοθράκης το μεγαλύτερο κοραλλιογενές δάσος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο κοραλλιογενές δάσος στον Αιγαίο, μεταξύ Ίμβρου και Σαμοθράκης, σε τουρκικά χωρικά ύδατα.
  • Το δάσος εκτείνεται από βάθος 70 έως 120 μέτρων και πιθανόν επεκτείνεται σε βάθη 200-300 μέτρων και διεθνή ύδατα.
  • Η περιοχή φιλοξενεί σπάνια μαλακά κοράλλια («γοργόνες»), που είναι ασυνήθιστα για τη Μεσόγειο.
  • Η υγεία των κοραλλιών είναι καλή, χωρίς σημάδια βλάβης από κλιματική αλλαγή ή αύξηση θερμοκρασίας.
  • Η ανακάλυψη προέκυψε μετά από δεκαετή έρευνα και η μελέτη της περιοχής θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.
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Το μεγαλύτερο κοραλλιογενές δάσος που έχει εντοπιστεί ποτέ ανακαλύφθηκε στα νερά του Αιγαίου, στη θαλάσσια περιοχή, μεταξύ Ίμβρου και Σαμοθράκης, σε τουρκικά χωρικά ύδατα, όπως υποστηρίζουν, κατά τη διάρκεια επιστημονικής έρευνας που διεξήχθη από το Τουρκικό Ίδρυμα Θαλάσσιων Ερευνών (TÜDAV).

Υπολογίζεται ότι το κοραλλιογενές δάσος, που ξεκινά από βάθος 70 έως 120 μέτρων, περίπου 2 ναυτικά μίλια από την ακτή της Ίμβρου και απλωνόταν για περισσότερα από 2 χιλιόμετρα, μπορεί να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο Πρόεδρος του TUDAV καθηγητής Dr. Bayram Öztürk τόνισε ότι η περιοχή φιλοξενεί μια μοναδική βιολογική ποικιλότητα. Δηλώνοντας ότι μια κοραλλιογενής δομή αυτής της κλίμακας δεν έχει συναντηθεί στο παρελθόν τόσο στις τουρκικές, όσο και στις ελληνικές ακτές του Αιγαίου Πελάγους, ο Öztürk δήλωσε ότι η περιοχή περιέχει μεγάλη ποσότητα συσσώρευσης ανθρακικού ασβεστίου.

Τα πρώτα δεδομένα των μελετών πεδίου δείχνουν ότι αυτή η κοραλλιογενής ζώνη δεν περιορίζεται στα τουρκικά χωρικά ύδατα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε βαθύτερα σημεία και διεθνή ύδατα. Ενώ η έρευνα στην περιοχή συνεχίζεται, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το οικοσύστημα μπορεί να επεκταθεί σε βάθη από 200 έως 300 μέτρα.

Μοιράζοντας λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των κοραλλιών στην περιοχή, ο καθηγητής Dr. Bayram Öztürk δήλωσε ότι τα πλάσματα που εντοπίστηκαν αποτελούνται από μαλακά είδη κοραλλιών γνωστά ως «γοργόνες», σε αντίθεση με τα συνηθισμένα σκληρά κοράλλια. Αυτά τα είδη περιλαμβάνουν ειδικά κοράλλια, τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια σε όλη τη Μεσόγειο και εξαπλώνονται κυρίως στη λεκάνη της Δυτικής Μεσογείου.

Υπενθυμίζοντας ότι παραδοσιακά οι υποβρύχιες μελέτες κοραλλιών στην Τουρκία πραγματοποιούνται σε βάθος 30 έως 50 μέτρων, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η ύπαρξη μιας δομής σε αυτό το βάθος και εκτείνεται για χιλιόμετρα αποτελεί σημείο καμπής για ολόκληρο το οικοσύστημα του Αιγαίου.

Στο σημείο της ανακάλυψης δεν παρατηρήθηκε μόνο μια πλούσια πανίδα, αλλά και μια κινητή γεωλογική δομή. Στην περιοχή όπου έχουν εντοπιστεί υποθαλάσσια ρήγματα και εκροές αερίου και νερού, θα εξεταστούν λεπτομερώς οι επιπτώσεις αυτών των γεωλογικών στοιχείων στη συσσώρευση ανθρακικού ασβεστίου και στην ανάπτυξη των κοραλλιών.

Μια άλλη ευχάριστη εξέλιξη ήταν η γενική κατάσταση της υγείας των κοραλλιών. Οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού, όπως βλάβες, απώλεια ιστών ή μαζικός θάνατος, δεν συναντήθηκαν σε αυτό το κοραλλιογενές δάσος. Στόχος του είναι να αποκαταστήσει το οικοσύστημα, το οποίο διατηρεί την υγιή δομή του, σε κατάσταση διατήρησης μετά τον καθορισμό των πλήρων συνόρων του.

H έρευνα θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. H ανακάλυψη σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή δεν έγινε ξαφνικά, αλλά είναι αποτέλεσμα δεκαετούς έρευνας και μελετών.

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