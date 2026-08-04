Επίδειξη ισχύος: Η Κίνα τεστάρει πυρηνικά αεροπορικά χτυπήματα - Βίντεο

Δύο μέρες πρι ναπό την επέτειο του πυρηνικού ολέθρου στη Χιροσίμα, οι Κινεζικές Ένοπλες Δυνάμεις επέδειξαν για πρώτη φορά σε βίντεο τις ικανότητές τους σε πυρηνικά αεροπορικά χτυπήματα, αναφέρει το China Daily.

Το βίντεο δείχνει ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό Xian H-6N να φέρει έναν πύραυλο JL-1 ικανό να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή. Το βίντεο δημοσιεύτηκε από την China Media Corporation στο Weibo.

Το βίντεο δείχνει επίσης δύο stealth μαχητικά J-20. Ο πύραυλος JL-1 αποχαρακτηρίστηκε σε παρέλαση στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το Πεκίνο δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες της επιχείρησης. Ο χρόνος και το όνομα των ασκήσεων παραμένουν άγνωστα.

Η επίδειξη πυρηνικών δυνατοτήτων θα μπορούσε να στείλει ένα μήνυμα σε άλλες χώρες. Η Κίνα έχει επανειλημμένα δηλώσει την πολιτική της «μη πρώτης χρήσης πυρηνικών όπλων».

Προηγουμένως, η Κίνα είχε επιδείξει μόνο χερσαία πυραυλικά συστήματα. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια επίδειξη του αερομεταφερόμενου στοιχείου της πυρηνικής τριάδας.

Το 2025, η Κίνα είχε ήδη επιδείξει τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους DF-31BJ και DF-5C. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2026, το Πεντάγωνο ανέφερε αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας.

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