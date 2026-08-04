Πρώτη γυναίκα ταξίαρχος της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας - Ποια είναι η Οζλέμ Καραπινάρ
Μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου οι ανακοινώσεις
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- Η σμήναρχος Οζλέμ Καραπινάρ προήχθη στην πρώτη γυναίκα ταξίαρχο της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.
- Η προαγωγή της αποφασίστηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (YAŞ).
- Η επίτευξη της Καραπινάρ σηματοδοτεί μια ιστορική πρωτιά για τις γυναίκες στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία.
- Η θητεία 24 στρατηγών παρατάθηκε κατά ένα έτος, ενώ η θητεία 530 συνταγματαρχών παρατάθηκε κατά δύο έτη.
Με την προαγωγή της να αποφασίζεται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (YAŞ), η σμήναρχος Özlem Karapınar έγινε η πρώτη γυναίκα ταξίαρδος στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία.
Η προαγωγή της Karapınar αποτελεί πρωτιά στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία.
Η Οζλέμ Καραπινάρ έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα αξιωματικός που έφτασε στο βαθμό του ταξιάρχου στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία.
Κατά τα λοιπά, η θητεία 24 στρατηγών παρατάθηκε κατά ένα έτος και η θητεία 530 συνταγματαρχών κατά δύο έτη.
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