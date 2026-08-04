Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη θα τελεστεί η κηδεία του δημοσία δαπάνη

Η οικογένεια ζητά στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ ντί στεφάνων 

Ελένη Ευστρατίου

Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη θα τελεστεί η κηδεία του δημοσία δαπάνη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κηδεία του Λάκη Χαλκιά θα τελεστεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών και θα γίνει δημοσία δαπάνη.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων να γίνονται δωρεές στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).
  • Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε σημαντικός λαϊκός και έντεχνος τραγουδιστής με πάνω από έξι δεκαετίες καριέρα, συνεργαζόμενος με μεγάλους καλλιτέχνες και συνθέτες, όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος.
  • Ξεχώρισε για την παραγωγή «2.500 χρόνια ελληνική μουσική – Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα», που παρουσίασε τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.
  • Η οικογένεια διευκρινίζει ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς και ζητά να μην αναφέρεται το όνομα "Χαλκιόπουλος".
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Την Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 12:00 θα τελεστεί η κηδεία του λαϊκού τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μάλιστα, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη.

Η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 στην αίθουσα του κοιμητηρίου, ώστε συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που αγάπησαν τη μουσική του να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν.

Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 10 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα.

Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609.

Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA.

ΥΓ. Η οικογένεια θέλει να διευκρινίσει ότι το πραγματικό όνομά του είναι Μιχαήλ (Λάκης) ΧΑΛΚΙΑΣ. Θερμή παράκληση να μην ξανά αναφερθεί το όνομα "Χαλκιόπουλος"».

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς

Ο αγαπημένος μουσικός γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943 και μεγάλωσε σε οικογένεια με πολυετή παρουσία στην παραδοσιακή μουσική. Πατέρας του ήταν ο κλαρινίστας Τάσος Χαλκιάς, ενώ ο ίδιος ανήκε στην τέταρτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων.

Η επαφή του με τη μουσική άρχισε από τα παιδικά του χρόνια. Σε ηλικία 16 ετών εργαζόταν ήδη επαγγελματικά και στα 18 του έκανε τις πρώτες του ηχογραφήσεις στην Columbia, με τραγούδια των Θεόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου. Εκτός από το τραγούδι, έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι.

Δίπλα σε μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού

Κατά την πρώτη περίοδο της καριέρας του εμφανίστηκε δίπλα στη Σωτηρία Μπέλλου, στον Στέλιο Καζαντζίδη, στον Γρηγόρη Μπιθικώτση και στον Γιώργο Ζαμπέτα. Οι συνεργασίες αυτές τον έφεραν στο κέντρο της λαϊκής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 1960, πριν στραφεί σε ένα ευρύτερο ρεπερτόριο.

Το 1967 αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμεινε για περίπου τέσσερα χρόνια και πραγματοποίησε εμφανίσεις για την ελληνική ομογένεια. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1971, ξεκίνησε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της πορείας του.

Τα έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου

Η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο αποτέλεσε βασικό σταθμό στη σταδιοδρομία του. Συμμετείχε σε έργα όπως η «Θητεία», οι «Μετανάστες», ο «Θεσσαλικός Κύκλος», το «Οροπέδιο» και οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».

Μέσα από αυτές τις δουλειές, η φωνή του συνδέθηκε με το έντεχνο και το πολιτικό τραγούδι της μεταπολιτευτικής περιόδου, χωρίς να εγκαταλείψει το δημοτικό και το λαϊκό ρεπερτόριο από το οποίο είχε ξεκινήσει.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε επίσης με πολλούς συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές, συμμετέχοντας σε δίσκους, συναυλίες, αφιερώματα και μουσικές παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

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Το έργο για την ιστορία της ελληνικής μουσικής

Ξεχωριστή θέση στη δραστηριότητά του είχε η παραγωγή «2.500 χρόνια ελληνική μουσική – Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα». Για την προετοιμασία της εργάστηκε επί σειρά ετών, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.

Το έργο παρουσιάστηκε το 1995 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αργότερα στο Ηρώδειο, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές παραγωγές του.

Ο Λάκης Χαλκιάς παρέμεινε ενεργός για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η πορεία του περιλάμβανε δημοτικά τραγούδια, λαϊκές ηχογραφήσεις, μεγάλους έντεχνους κύκλους, μουσική για την ξενιτιά και έργα βασισμένα στην ελληνική ποίηση.

Με τον θάνατό του ολοκληρώνεται η διαδρομή ενός ερμηνευτή που συμμετείχε σε διαφορετικές περιόδους και είδη της ελληνικής μουσικής, από τα λαϊκά κέντρα της δεκαετίας του 1960 έως τις μεγάλες συναυλιακές παραγωγές των επόμενων δεκαετιών.

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