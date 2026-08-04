Λάκης Χαλκιάς: Τα άγνωστα τραγούδια του και οι μεγάλες επιτυχίες

Snapshot Ο Λάκης Χαλκιάς, γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, είχε καριέρα έξι δεκαετιών με σημαντικές συνεργασίες, κυρίως με τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Η καταξίωση του ήρθε στη δεκαετία του 1970 με τραγούδια που έγιναν ιστορικές επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι.

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει πάνω από 50 δίσκους, με σημαντική παρουσία παραδοσιακών ηπειρώτικων τραγουδιών.

Συνεργάστηκε με μεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές, ενώ παρουσίασε το έργο "2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική" στο Ηρώδειο το 2002.

Ήταν πολιτικά προσκείμενος στο ΚΚΕ και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στις Εθνικές Εκλογές του 2007. Snapshot powered by AI

Ο γιος του θρυλικού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά , εξαίρετος τραγουδιστής και οργανοπαίκτης - Από το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε σε ηλικία 19 ετών ως την καταξίωση με τα μεγάλα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου - Πάνω από 50 τα LP και οι δίσκοι 45 στροφών όπου συμμετείχε - Η Ήπειρος πάντα παρούσα στη δισκογραφία του.

Ακόμα ένας σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής, ο Λάκης Χαλκιάς, έφυγε το Σάββατο 2 Αυγούστου 2026 από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών. Αν και η καριέρα του είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, η καταξίωση για τον Λάκη Χαλκιά ήρθε τη δεκαετία του 1970 με τα μεγάλα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη που θα μείνουν στην ιστορία.

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς;

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του Λάκη Χαλκιά ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, στις 30 Αυγούστου 1943 και καταγόταν από μουσική οικογένεια (τέταρτη γενιά). Πατέρας του ήταν ο Τάσος Χαλκιάς (Αναστάσιος Χαλκιόπουλος) που πήρε μέρος στον πόλεμο του 1940 και τραυματίστηκε. Είχε ήδη παντρευτεί το 1938 τη Χριστίνα, φίλη της αδερφής του Σοφίας που πέθανε νωρίτερα, την ίδια χρονιά (1938). Το 1939 γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος Μιχάλης και το 1940 ο δεύτερος, Αλέξανδρος.

Το 1941 βομβαρδίστηκε το σπίτι του Τάσου Χαλκιά και σκοτώθηκαν η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας ενός και δύο ετών. Ο ίδιος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Όταν ανάρρωσε πήγε στη Λιβαδειά και συνάντησε τα δύο αδέλφια του, μουσικούς επίσης, Κυριάκο και Φώτη. Το 1942 επέστρεψε στα Γιάννενα και εντάχθηκε στον Εφεδρικό ΕΛΑΣ. Τον στέλνουν στα Ζαγοροχώρια. Εκεί γνωρίζει τη Μαρίκα, τη δεύτερη σύζυγό του. Από τον γάμο τους αποκτούν τρία παιδιά: τον Μιχάλη (Λάκη), τη Νίκη και τον Χρήστο. Ο Τάσος Χαλκιάς έκανε τεράστια καριέρα και στην Αμερική, όπου άφησε άναυδο τον μεγάλο Μπένι Γκούντμαν με τον τρόπο παιξίματος και, ιδιαίτερα με το γεγονός ότι ήταν αυτοδίδακτος και έκανε απίστευτα πράγματα με το κλαρίνο... Επανερχόμαστε όμως στον Λάκη Χαλκιά.

Από την ηλικία των επτά ετών άρχισε να ασχολείται με το τραγούδι. Ωστόσο υπήρξε και εξαιρετικός οργανοπαίκτης. Έπαιζε πέντε μουσικά όργανα (μπουζούκι, κιθάρα, ούτι, τζουρά και λαούτο).

Η δισκογραφία του Λάκη Χαλκιά

Ο Λάκης Χαλκιάς ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι, το 1962. Ήταν το "Μ' έκαψες, μ' έκαψες", δημιουργία του μεγάλου Θόδωρου Δερβενιώτη. Τον συνοδεύει η Βούλα Λιάτσου.

Ακολουθεί, το 1964 το δεύτερο σαρανταπεντάρι, στο οποίο ερμηνεύει το τραγούδι, "Όπως πληρώνεις, θα πληρωθείς". Το πρώτο ηπειρώτικο τραγούδι στην ηχογράφηση του οποίου συμμετέχει και ο ίδιος είναι το "Πλούσιοι και φτωχοί πεθαίνουν", που ερμηνεύει ο θείος του Κυριάκος Χαλκιάς. Ως δημιουργός του τραγουδιού εμφανίζεται ο Τάσος Χαλκιάς. Να σημειωθεί όμως, ότι η Ήπειρος, με την τεράστια μουσική παράδοση έχει πολύ μεγάλο πλούτο παραδοσιακών σκοπών. Πάνω σ' αυτούς "πάτησαν" κορυφαίοι μουσικοί και ερμηνευτές και έκαναν γνωστές στις επόμενες γενιές τους μουσικούς θησαυρούς της Ηπείρου.

Ο αείμνηστος Αλέκος Κιτσάκης για παράδειγμα, διασκεύασε τον σκοπό του τραγουδιού "Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ" τη δεκαετία του 1960. Το 45άρι με το τραγούδι αυτό πούλησε πάνω από 500.000 αντίτυπα (δημόσια αναφορά του ίδιου του Κιτσάκη σε τιμητική εκδήλωση του Δήμου Ιωαννιτών). Το "Πλούσιοι και φτωχοί πεθαίνουν", είναι περισσότερο γνωστό σήμερα με τον τίτλο "Τα ξεχωρίσματα". Η μουσική των δύο τραγουδιών είναι η ίδια.

Συνολικά, ο Λάκης Χαλκιάς κυκλοφόρησε 28 δίσκους 45 στροφών και cd singles! Εξίσου σημαντική ήταν και η συμμετοχή του σε άλμπουμ. Είτε σε προσωπικά L.P είτε μαζί με άλλους καλλιτέχνες, κυκλοφόρησαν 25 δίσκοι 33 στροφών και σιντί! Αν συνυπολογίσουμε και τα 10 άλμπουμ - συλλογές (compilations) που περιέχουν τραγούδια του Λάκη Χαλκιά, συνολικά "εμφανίζεται" σε 63 δίσκους, ενώ ηχογράφησε εκατοντάδες τραγούδια. Το 1968 είχε την πρώτη συμμετοχή του σε δίσκο 33 στροφών, μαζί με τους Νάκο Μαμπλέκο και Βασίλη Γακιόπουλο. Το άλμπουμ έχει τίτλο "Δημοτικά - Greek Ethnic Songs & Dances" και σ' αυτό, ο Χαλκιάς ερμηνεύει το τραγούδι "Έρωτα Πανάθεμά Σε". Το 1973 ξεκίνησε η δισκογραφική συνεργασία του Λ. Χαλκιά με τον σπουδαίο Γιάννη Μαρκόπουλο.

Ο Λάκης Χαλκιάς με τον Γιάννη Μαρκόπουλο

Τα τραγούδια του L.P. "Ο Στρατής Θαλασσινός Ανάμεσα στους Αγάπανθους... και Άλλα Τραγούδια", σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη ερμηνεύουν ο Νίκος Ξυλούρης, η Μαρία Σπυράτου και ο Λάκης Χαλκιάς. Το 1974 κυκλοφορεί το εμβληματικό άλμπουμ "Μετανάστες", σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους Γιώργου Σκούρτη. Τα τραγούδια του L.P. ερμηνεύουν ο Λάκης Χαλκιάς και η Βίκυ Μοσχολιού.

Η "Φάμπρικα" και το "Εδώ στην Ξένη Χώρα", που ερμηνεύει ο Λάκης Χαλκιάς είναι, ίσως από τα κορυφαία που έχει τραγουδήσει. Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει και το σπουδαίο τραγούδι "Μιλώ για τα Παιδιά μου και Ιδρώνω", που ερμηνεύει με τον μοναδικό, ανεπανάληπτο τρόπο της, η Βίκυ Μοσχολιού. Το 1975, ο Λάκης Χαλκιάς που είχε αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής συμμετείχε στη δισκογραφική δουλειά "Θητεία", του Γιάννη Μαρκόπουλου, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Γ. Μαρκόπουλου, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, τα "Μαλαματένια Λόγια". Το ερμηνεύουν, ο Λάκης Χαλκιάς, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Τόνια Τσανακλίδου.

Το τραγούδι αυτό γνώρισε πολλές επανεκτελέσεις και ακούγεται μέχρι και σήμερα. Το 1976 κυκλοφόρησε το άλμπουμ "Εργάτες", σε μουσική και στίχους Γιάννη Μαρκόπουλου. Όλα τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύει ο Λάκης Χαλκιάς. Μετά τα "Τραγούδια της Ελλάδας" (1978), όπου ο Χαλκιάς ερμηνεύει παραδοσιακά τραγούδια, απ' όλη την Ελλάδα (για παράδειγμα, στον δίσκο συνυπάρχουν το ηπειρώτικο "Γιάννη μου το Μαντίλι σου" με το "Τζιβαέρι"), ακολουθεί το L.P. "Λαϊκά Μονοπάτια" (1979), με παλιά και νέα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Σπουδαία είναι και η επόμενη δισκογραφική δουλειά του Λάκη Χαλκιά. Πρόκειται για το LP "Πικραμένη μου γενιά" (1981). Τη μουσική των τραγουδιών έχει γράψει ο πρόωρα χαμένος Μάριος Τόκας, σε ποίηση του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Πολλά από τα επόμενα άλμπουμ του Λάκη Χαλκιά περιείχαν παραδοσιακά τραγούδια, κυρίως από την Ήπειρο. Συνεργάστηκε επίσης με νεότερους δημιουργούς, όπως οι Αντώνης Στεφανίδης - Βασίλης Παπαδόπουλος στο "Είναι Κάτι Βράδια" (1987), Μανώλης Καραντίνης, Βαγγέλης Κορακάκης κ.ά.

Άλλες συνεργασίες του Λάκη Χαλκιά

Εκτός από τους παραπάνω δημιουργούς, ο Λάκης Χαλκιάς ερμήνευσε και τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη, Χρήστου Νικολόπουλου, Χρήστου Λεοντή, Γιώργου Κατσαρού, Γιώργου Ζαμπέτα, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Παπαϊωάννου κ.ά. Σπουδαίες ήταν και οι συνεργασίες του με άλλους τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Στέλιος Καζαντζίδης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Σωτηρία Μπέλλου βρίσκονται ανάμεσά τους..

Σταθμός για την καριέρα του και κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του ήταν η παρουσία του έργου του "2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα". Η παρουσίαση του έργου έγινε στο Ηρώδειο, στις 28 Μαΐου 2002.

Ο Λάκης Χαλκιάς ήταν πολιτικά προσκείμενος στο ΚΚΕ. Υπήρξε μάλιστα υποψήφιος βουλευτής του κόμματος στις Εθνικές Εκλογές του 2007.

Ο Λάκης Χαλκιάς, για 60 περίπου χρόνια άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στο ελληνικό τραγούδι. Συνδύασε μοναδικά τις ερμηνείες μεγάλων τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου, με τα παραδοσιακά, κυρίως τα ηπειρώτικα τραγούδια. Δυστυχώς, οι απώλειες των μεγάλων του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία χρόνια, διαδέχονται η μία την άλλη.

Η έλλειψη σπουδαίων δημιουργών και ερμηνευτών - ερμηνευτριών είναι φανερή. Σε συνδυασμό με την παρακμή της μουσικής βιομηχανίας και την επικράτηση ξενόφερτων, εντός πολλών εισαγωγικών, "μουσικών" ειδών οδηγούν σε ένα αμφίβολο μέλλον και πολλά ερωτηματικά...

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