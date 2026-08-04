MyAGRO: Έναρξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για αγροτικές και κτηνοτροφικές ενισχύσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι περισσότερο απλουστευμένη, με έλεγχο σε πραγματικό χρόνο

Newsroom

MyAGRO: Έναρξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για αγροτικές και κτηνοτροφικές ενισχύσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 λειτουργεί με απλοποιημένη διαδικασία και προσυμπληρωμένα επίσημα δεδομένα.
  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Οκτωβρίου 2026, με δυνατότητα προκαταβολής ενισχύσεων ανάλογα με τον χρόνο υποβολής.
  • Διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό αγροτών, με κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και επιβολή κυρώσεων.
  • Καταργείται η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων στην πλατφόρμα, καθώς τα μισθωτήρια δηλώνονται ήδη σε άλλα επίσημα μητρώα.
  • Η πλατφόρμα ενσωματώνει ψηφιακούς και γεωχωρικούς ελέγχους, αξιοποιεί ανανεωμένα χαρτογραφικά δεδομένα και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας δεδομένων και την αποτροπή απατηλών πρακτικών.
Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία είναι από σήμερα η εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2026, στη νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAGRO (myagro.aade.gr) της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr).

Πρόκειται για μία διαδικασία πιο απλοποιημένη, καθώς διαθέτει περισσότερα προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δεδομένα της ΑΑΔΕ. Η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Oι όροι και η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2026, για τη δήλωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τη χορήγηση των προβλεπόμενων αγροτικών ενισχύσεων καθορίζονται με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1161/2026.

Απλούστερη εφαρμογή και διαδικασία

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε η διαδικασία υποβολής να έχει λιγότερη χειροκίνητη καταχώριση, μεγαλύτερη αξιοποίηση επίσημων δεδομένων και έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες.

Ειδικότερα, η νέα αίτηση για την ΕΑΕ 2026:

  • μεταβαίνει από την εκτεταμένη χειροκίνητη καταχώριση σε περισσότερο αυτόματη ροή συμπλήρωσης,
  • προσυμπληρώνεται με περισσότερα στοιχεία από την αίτηση του προηγούμενου έτους και από επίσημα πληροφοριακά συστήματα, αξιοποιώντας τα δεδομένα που τηρεί η ΑΑΔΕ (όπως Φορολογικό Μητρώο, Ε9, myDATA, δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες δημόσιες αρχές.
  • εισάγει κεντρική ψηφιακή διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων,
  • συνδέει κάθε ενέργεια με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο και φορέα,
  • πραγματοποιεί ψηφιακούς και γεωχωρικούς ελέγχους κατά τη συμπλήρωση,
  • αξιοποιεί το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα δεδομένα του Κτηματολογίου,
  • εντοπίζει ασυμφωνίες πριν από την οριστική υποβολή,
  • μειώνει τις επανακαταχωρίσεις και την ανάγκη προσκόμισης δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα στη Δημόσια Διοίκηση.
  • προβλέπει κωδικό QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος από 28/8/2026.

Αιτήσεις και από νέους επαγγελματικούς κλάδους

Επίσης, για πρώτη φορά, διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών.

Εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, στον κύκλο των εξουσιοδοτούμενων προστίθενται λογιστές και λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και

γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων και τη δέουσα επιμέλεια

Για όλα τα πρόσωπα αυτά τίθενται κανόνες αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων και δέουσας επιμέλειας κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, οι οποίες θα εξειδικευθούν με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τέλος στην ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων

Περαιτέρω, για πρώτη φορά, ενόψει της έναρξης λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις τηρούν αντίγραφα των μισθωτηρίων στο φάκελο τεκμηρίωσης της αίτησης, αλλά δεν ζητείται η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων στην πλατφόρμα myAGRO, καθώς οι μισθώσεις αυτές είτε έχουν δηλωθεί στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ είτε θα δηλωθούν στο ΜΙΔΑ.

Βελτίωση ποιότητας δεδομένων – φραγμοί σε απατηλές πρακτικές

Η απλούστευση της διαδικασίας λειτουργεί ως μηχανισμός βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων. Ταυτόχρονα, μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων δεδομένων και της θέσπισης κανόνων για τις προσβάσεις όσων υποβάλλουν τις αιτήσεις σε στοιχεία και πληροφορίες, τίθενται φραγμοί στη χρησιμοποίηση πληροφοριών για απατηλούς σκοπούς.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου 2026.

Ανάλογα με τον χρόνο υποβολής:

για αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2026,

για αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 16 Οκτωβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων στη νέα αίτηση

Με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων και τη διαμόρφωση σταθερού διαύλου συνεργασίας κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση εργασίας, κατά την οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά η νέα πλατφόρμα, οι λειτουργίες της ΕΑΕ 2026, η διαδικασία των ψηφιακών εξουσιοδοτήσεων και ο μηχανισμός υποστήριξης των χρηστών στους εμπλεκόμενους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Η συνάντηση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της ΑΑΔΕ στο YouTube, με δυνατότητα υποβολής έγγραφων ερωτήσεων στο chat του καναλιού.

Υποστήριξη μέσω my1521

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της νέας ΕΑΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ:

Tηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση για κλήσεις εσωτερικού, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 - 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω του my1521 (24/7), επιλέγοντας «Υποβολή Ερωτήματος» και στη συνέχεια τη σχετική θεματική ενότητα για τις αγροτικές ενισχύσεις και την ΕΑΕ 2026.

Κατά την ψηφιακή υποβολή, ο χρήστης επιλέγει τη θεματική ενότητα, την κατηγορία, το θέμα και το υπόθεμα του ερωτήματος και στη συνέχεια συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet.

Πιτσιλής: Μία απλούστερη, ασφαλέστερη και περισσότερο διαφανής διαδικασία

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Σήμερα θέτουμε σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Με τη νέα αίτηση, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για μια απλούστερη, ασφαλέστερη και περισσότερο διαφανή διαδικασία υποβολής, αξιοποιώντας στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θέτοντας φραγμούς σε απατηλές πρακτικές.

Το κυριότερο, από σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ένα ψηφιακό σύστημα που ανήκει και ελέγχεται πλήρως από την Ελληνική Πολιτεία. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει στενή και διαρκή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους γεωργούς και, πρωτίστως, τους ίδιους τους ανθρώπους της αγροτικής παραγωγής.

Απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για την πολύμηνη και επίπονη δουλειά διαμόρφωσης του νέου χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, που προσδίδει αξιοπιστία στα δεδομένα που υποβάλλονται στη νέα Αίτηση Ενίσχυσης.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την ουσιαστική συνεργασία και τη συμβολή τους στην προετοιμασία της νέας ψηφιακής διαδικασίας.

Συνεχίζουμε από κοινού, με στόχο την αξιόπιστη υποβολή των αιτήσεων, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των γεωργών και την έγκαιρη και ορθή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του Αιγαίου: Tο μεγαλύτερο κοραλλιογενές δάσος ανάμεσα σε Ίμβρο και Σαμοθράκη

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 88χρονος στη Βέροια: Τον παρέσυρε φορτηγό

16:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας

16:35ΕΥ ΖΗΝ

Πρώτες βοήθειες για τσιμπούρια και τσούχτρες - Οδηγίες δερματολόγου

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη γυναίκα ταξίαρχος της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας - Ποια είναι η Οζλέμ Καραπινάρ

16:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοψία του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

16:30WHAT THE FACT

Πεζός στη Ρόδο περπατάει στη μέση του δρόμου προκαλώντας προβλήματα στους οδηγούς

16:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον αιώνιο αρχηγό: Η Ιταλία αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι – Βίντεο + εικόνες

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη θα τελεστεί η κηδεία του δημοσία δαπάνη

16:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Ανάπτυξης για στοιχεία ΙΕΛΚΑ: Αποδίδει η συναντίληψη για πάγωμα τιμών στα σούπερ μάρκετ

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε η σορός του συζύγου της υπουργού Οικογένειας - Χάθηκε πριν από έναν μήνα σε λίμνη

16:14ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ξεπήδησε νέο μέτωπο στη Βένιζα Μεγάρων - Σε καταστολή η μεγάλη φωτιά - Παραμένει σε επιφυλακή η Πυροσβεστική λόγω των ανέμων

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Ανήλικοι έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και πούλησαν ένα - Στη δικογραφία και οι γονείς

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα γίνει αν πίνετε ένα σφηνάκι ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού κάθε μέρα

16:00WHAT THE FACT

Αμερικανική εταιρεία λανσάρει μπλουζάκι που δεν χρειάζεται πλύσιμο για έως και ένα μήνα καθημερινής χρήσης

15:58ANNOUNCEMENTS

Οι The Waterboys χάρισαν μια μαγική sold out βραδιά στο Sani Festival 2026

15:55LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα πόζαρε με μπικίνι σε παραλία της Σερίφου εντυπωσιάζοντας με τους κοιλιακούς της

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει σχεδόν όλους τους πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που διαθέτουν στη Μέση Ανατολή

15:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηνοτρόφοι: Αποζημιώσεις άνω των 4 εκατ. για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού

15:41LIFESTYLE

Καλημέρα Ελλάδα: Το τρέιλερ με Παυλόπουλο - Χιώτη είναι στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας και ξηρός καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, πότε αναμένεται η κορύφωση

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Δεν θέλαμε ποτέ να τον παντρευτεί» - Ξεσπά η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου - Τι είπε στις Αρχές

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το κόμμα Καρυστιανού η Κατερίνα Μουτσάτσου

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες-Άγρια δολοφονία 68χρονου έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση: Τον σκότωσαν με σφυρί ή ματσόλα, κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία

16:14ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ξεπήδησε νέο μέτωπο στη Βένιζα Μεγάρων - Σε καταστολή η μεγάλη φωτιά - Παραμένει σε επιφυλακή η Πυροσβεστική λόγω των ανέμων

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

14:18ΦΑΡΜΑΚΟ

Το διάσημο μπλε χάπι για τη στυτική δυσλειτουργία και η αναπάντεχη δράση κατά του καρκίνου - Τι δείχνει νέα μελέτη για τον μηχανισμό των μεταστάσεων

16:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας

12:00WHAT THE FACT

Τη βιντεοσκόπησαν να βάφει σπίτι ενώ ήταν σε αναρρωτική, απολύθηκε αλλά θα πάρει 1.279,99 ευρώ για την άδειά της

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Viral βίντεο με το εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική που έμεινε αλώβητο στη φωτιά

11:25LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι πόζαρε γυμνή απολαμβάνοντας το αφρόλουτρό της στην μπανιέρα μετά από ξέφρενο πάρτυ

16:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον αιώνιο αρχηγό: Η Ιταλία αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι – Βίντεο + εικόνες

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδήμαρχου - Έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια έπιασαν καρχαρία τίγρη στη Μασαχουσέτη: Γιατί η εμφάνισή του προκαλεί ανησυχία

12:42ANNOUNCEMENTS

Γιώργος Νταλάρας «Ρεμπέτικο» - Δύο μεγάλες παραστάσεις: 3 και 24 Σεπτεμβρίου

14:42LIFESTYLE

Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά: Οκτώ διάσημα ζευγάρια που γνώρισαν την αληθινή αγάπη μετά τα 40

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε η σορός του συζύγου της υπουργού Οικογένειας - Χάθηκε πριν από έναν μήνα σε λίμνη

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες για ρεπόρτερ που γέλασε στην πυρκαγιά: «Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση»

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ