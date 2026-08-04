Καλημέρα Ελλάδα: Το τρέιλερ με Παυλόπουλο - Χιώτη είναι στον αέρα

Όλα έτοιμα φαίνεται ότι είναι για την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, που θα δούμε τον Σεπτέμβριο. Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν το τιμόνι του ιστορικού μαγκαζίνο και το πρώτο τρέιλερ είναι στον αέρα.

Οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίζονται ευδιάθετοι, κάνουν πλάκα και καταλήγουν: «Σημασία δεν έχει πώς το λες, αλλά αυτά που λες»…

https://www.instagram.com/p/DbnaauRoHdz/

«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόταν στην ανακοίνωση του καναλιού.

«Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.

Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας», αναφερόταν επίσης.

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