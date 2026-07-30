Άκης Παυλόπουλος-Βασίλης Χιώτης στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα»

Η ανακοίνωση ήρθε από τον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άκης Παυλόπουλος-Βασίλης Χιώτης στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα»
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  • Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης μεταγράφηκαν από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 για να παρουσιάσουν το πρωινό μαγκαζίνο «Καλημέρα Ελλάδα».
  • Ο ΑΝΤ1 ενισχύει τη δημοσιογραφική του ομάδα με δύο καταξιωμένους δημοσιογράφους με μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό και γενικό ρεπορτάζ.
  • Ο Βασίλης Χιώτης είναι γνωστός για το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ και την αναλυτική του ματιά, ενώ ο Άκης Παυλόπουλος ξεχωρίζει για την αμεσότητα, εγκυρότητα και συνέπεια στην ενημέρωση.
  • Η συνεργασία τους σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.
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Δύο ηχηρές μεταγραφές, δύο άνδρες που άλλαξαν στέγη, μεταπήδησαν από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 και ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης είναι επίσημα το νέο δίδυμο του πρωινού μαγκαζίνο του ΑΝΤ1, με το κανάλι να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εν λόγω εκπομπής.

«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.

Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας», προστίθεται.

«Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης», καταλήγει η ανακοίνωση.

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