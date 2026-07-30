Σύρος: «Ψέλλισε “συγγνώμη” πριν πεθάνει» - Τα τελευταία λόγια της 41χρονης πριν πεθάνει

Snapshot Ο ανακριτής διέταξε τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της 41χρονης διασώστριας για να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου της.

Μάρτυρες περιέγραψαν τη διασώστρια σε κατάσταση έντονης διέγερσης και πιθανής χρήσης ουσιών πριν το περιστατικό.

Ο 41χρονος άνδρας που εμπλέκεται στο συμβάν αφαίρεσε την κουκούλα της γυναίκας, αναγνωρίζοντάς την ως γνωστή του από τη Σύρο.

Η γυναίκα προσπάθησε να πει «συγγνώμη» πριν χάσει τις αισθήσεις της και καταλήξει.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Ο ανακριτής διέταξε την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της 41χρονης διασώστριας, έπειτα από μαρτυρίες που περιγράφουν την γυναίκα σε κατάσταση έντονης διέγερσης λίγο πριν το τραγικό περιστατικό. Οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων φωτίζουν νέα στοιχεία για το τι συνέβη, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μπροστά στη διασώστρια βρέθηκαν τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί, οι οποίοι περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές της ζωής της.

Ο 41χρονος άνδρας που ενεπλάκη στο περιστατικό αφαίρεσε την κουκούλα της γυναίκας, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά της. Τότε, η διασώστρια προσπάθησε να πει «συγγνώμη», χωρίς όμως να ολοκληρώσει τη φράση, καθώς έχασε τις αισθήσεις της.

Ο Έλληνας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον 41χρονο να προσπαθεί να συγκρατήσει ένα άτομο που κρατούσε μαχαίρι και φαινόταν εξαιρετικά υπερδιεγερμένο και δύσκολο να ελεγχθεί. Όταν αφαιρέθηκε η κουκούλα και το μαντήλι από το πρόσωπο της γυναίκας, έγινε σαφές πως επρόκειτο για γυναίκα, κάτι που εξέπληξε τους παρευρισκόμενους.

Όπως σημείωσε ο μάρτυρας, η γυναίκα δεν μιλούσε καθ’ όλη τη διάρκεια και φαινόταν σαν να είχε κάνει χρήση ουσιών.

Ένας από τους Ελβετούς μάρτυρες περιέγραψε ότι όταν βγήκε στην πόρτα αντίκρισε την γυναίκα πεσμένη στα σκαλιά και έναν άνδρα να προσπαθεί να την ακινητοποιήσει. Εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο άνδρας μπορεί να ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Με την αφαίρεση της κουκούλας και του μαντηλιού, ο 41χρονος φέρεται να αναγνώρισε τη διασώστρια, με την οποία είχε μεγαλώσει στη Σύρο.

Αυτή η στιγμή, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ήταν και η στιγμή όπου η 41χρονη ψέλλισε τη λέξη «συγγνώμη», πριν χάσει τις αισθήσεις της και καταλήξει.

Η εντολή για τοξικολογικές αναλύσεις κρίνεται καθοριστική για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων του θανάτου της διασώστριας. Τα αποτελέσματα αναμένονται ναρίξουν φως στην κατάσταση της υγείας της και πιθανές ουσίες που μπορεί να επηρέασαν τη συμπεριφορά της πριν το τραγικό γεγονός.

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

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