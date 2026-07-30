Ρέθυμνο: Ανείπωτος θρήνος κι οδύνη στο Αμάρι -Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες

Η Κρήτη θρηνεί την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Σήμερα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών θα πουν το τελευταίο «αντίο» στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η φωτιά. Παρά τις προσπάθειές τους να απομακρυνθούν πεζή από την περιοχή, δεν κατάφεραν να σωθούν.

Η τραγική απώλειά τους έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και ολόκληρη την κρητική κοινωνία.

Οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Οι κηδείες τους θα πραγματοποιηθούν σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους από το Πυροσβεστικό Σώμα και κατοίκους της περιοχής να τους συνοδεύουν στην τελευταία τους κατοικία.

Ποιος ήταν ο Παντελής Διαμαντάκης

Ο Παντελής Διαμαντάκης, μόλις 25 ετών, καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου.

Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επέλεξε να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ευγενικό, σεμνό και ιδιαίτερα αγαπητό νέο, ο οποίος είχε κερδίσει την εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας.

Ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης και η προσφορά του

Ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης.

Είχε έντονη παρουσία στα κοινά του τόπου του και στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με υψηλό αίσθημα ευθύνης, κοινωνική προσφορά και βαθιά αγάπη για τον τόπο του.

Θρήνος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο μετά τις 19:00, οι σοροί των δύο πυροσβεστών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Εκεί εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, καθώς οι οικογένειές τους κλήθηκαν να διαχειριστούν την ανείπωτη απώλεια των αγαπημένων τους ανθρώπων. Στο πλευρό τους βρέθηκαν ψυχολόγοι, παρέχοντας υποστήριξη αυτές τις δύσκολες ώρες.

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