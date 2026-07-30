Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Αλεξανδρούπολη, Ρεβυθούσα, Κύπρος στη λίστα

Snapshot Το Ιράν απειλεί ευθέως ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών σταθμών LNG στην Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβυθούσα, ως αντίποινα για τη στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία.

Ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου φυσικού αερίου για την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με αυξημένη χωρητικότητα και ρόλο στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο νεότερος πλωτός τερματικός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης ενισχύει την ενεργειακή δυναμικότητα της Ανατολικής Ευρώπης και εδραιώνει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Στη λίστα πιθανών στόχων περιλαμβάνονται επίσης ενεργειακές υποδομές στην Κύπρο, όπως ο αγωγός East Med, που σχεδιάζεται να συνδέσει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.

Η στρατηγική του Ιράν βασίζεται στην αντίληψη ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή είναι νόμιμος στόχος λόγω της πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης της Ευρώπης προς την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να απέχει αρκετά από μια οριστική λήξη εχθροπραξιών και τις δηλώσεις εκατέρωθεν να ρίχνουν νερό στον μύλο της σύγκρουσης, η ανησυχία για τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών είναι έκδηλη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες έχει απειλήσει επανειλημμένως με νέο γύρο χτυπημάτων, αλλά και η Τεχεράνη κρατάει ψηλά τους τόνους. Σε κάθε περίπτωση υπό αυτά τα δεδομένα ο χειμώνας για την Ευρώπη αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος κυρίως όσον αφορά στον ενεργειακό τομέα και τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Χθες πάντως drone έπληξε ένα δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey, η οποία επικαλείται μια αρχική αξιολόγηση του περιστατικού.

Το Ιράν κατά καιρούς έχει απειλήσει στρατιωτικές υποδομές και βάσεις ακόμη και σε χώρες που απέχουν πολύ από τον Περσικό Κόλπο, όπως για παράδειγμα η γειτονική μας Βουλγαρία, αλλά που κατά την άποψη της Τεχεράνης εξυπηρετούν με τον τον τρόπο τους τους αμερικανικούς σκοπούς.

Τώρα φαίνεται να απειλεί ευθέως και ενεργειακές υποδομές.

Η ιρανική εφημερίδα Farhikhtegan υποδεικνύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τερματικοί σταθμοί LNG σε Αλεξανδρούπολη και Ρεβυθούσα, καθώς και εγκαταστάσεις στην Κύπρο, ως στόχους αντιποίνων λόγω της γεωπολιτικής τους σημασίας. Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει αυτές τις τοποθεσίες «νόμιμους στόχους» στο πλαίσιο της ιρανικής οπτικής περί κλιμάκωσης έναντι δυτικών συμφερόντων.

Για Αλεξανδρούπολη και Ρεβυθούσα γράφει:

-Ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας, που βρίσκεται σε ένα μικρό νησί κοντά στην Αθήνα, αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για το LNG στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η χωρητικότητα του τερματικού σταθμού έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως με πρόσφατες αναβαθμίσεις, ποσότητα η οποία είναι 70% μεγαλύτερη από τη συνολική εγχώρια κατανάλωση της Ελλάδας. Το εισαγόμενο LNG μεταφέρεται στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη μέσω του δικτύου αγωγών της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νέας σύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας, η οποία άνοιξε το 2022). Ο τερματικός σταθμός έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη μείωση της εξάρτησης της Ανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβυθούσα SOOC

-Ο πλωτός τερματικός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης στη βορειοανατολική Ελλάδα, ο οποίος άνοιξε τον Οκτώβριο του 2024, είναι η νεότερη υποδομή φυσικού αερίου της ΕΕ στην ανατολική Μεσόγειο. Ο τερματικός σταθμός θα προσθέσει 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως δυναμικότητας στο δίκτυο φυσικού αερίου της Ανατολικής Ευρώπης και θα εδραιώσει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το φυσικό αέριο από τον τερματικό σταθμό μπορεί να μεταφερθεί στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Σκόπια, τη Σερβία, ακόμη και στην Ουκρανία και τη Μολδαβία

Οι εκγαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη INTIME NEWS

Οι στόχοι στην Κύπρο

Από το στόχαστρο των Ιρανών δεν διαφεύγει και η Κύπρος, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα:

Για τον East Med γράφει :

Είναι ένα στρατηγικό έργο μήκους 2.110 χιλιομέτρων που θα συνδέσει τα υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου της κατεχόμενης Παλαιστίνης και της Κύπρου μέσω υποθαλάσσιας διαδρομής με το ελληνικό νησί της Κρήτης, στη συνέχεια με την ηπειρωτική Ελλάδα και τέλος με την Ιταλία και το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Poseidon. Το εκτιμώμενο κόστος του είναι περίπου 5,98 δισεκατομμύρια ευρώ και η σχεδιαζόμενη χωρητικότητα είναι 10-20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Το έργο είναι τεχνικά ένας από τους πιο σύνθετους αγωγούς στον κόσμο. Το υπεράκτιο τμήμα του θα έχει μήκος 1.350 χιλιόμετρα σε βάθος 3.000 μέτρων (ένας από τους βαθύτερους αγωγούς στον κόσμο). Αυτή η διαδρομή θα μπορούσε να καταστήσει το Ισραήλ στρατηγικό προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσει μια νέα πορεία για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κοινό έργο υποδομής μεταξύ του σιωνιστικού καθεστώτος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τους πολιτικούς αντιπάλους όπως η Τουρκία, το έργο έχει επίσης περιβαλλοντικούς αντιπάλους και η κατάργησή του θα ήταν στην πραγματικότητα προς το συμφέρον της γης

Οι πιθανοί στόχοι στην ευρύτερη περιοχή

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιρανική εφημερίδα Farhikhtegan, οι πιθανές ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με την Ευρώπη και οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους αντιποίνων ως αντίδραση στην υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία (η οποία συνεχίζει να επιτίθεται σε ιρανικούς πόρους όπως σημειώνεται στο άρθρο) ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

Υποδομές αγωγών:

* Αγωγός πετρελαίου Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν

* Αγωγός πετρελαίου Μπακού-Σούψα

* Αγωγός φυσικού αερίου Ανατολής-Δύσης (Σαουδική Αραβία)

* Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου

* Δια-Κασπικό αγωγό φυσικού αερίου

* Αγωγό φυσικού αερίου EastMed

* Αραβικό αγωγό φυσικού αερίου

* Αγωγό πετρελαίου Ελάτ-Ασκελόν

Πετρελαϊκά και κοιτάσματα φυσικού αερίου:

* Κοίτασμα πετρελαίου ACG (Αζερμπαϊτζάν)

* Κοίτασμα φυσικού αερίου Shah Deniz (Αζερμπαϊτζάν)

* Κοίτασμα φυσικού αερίου Absheron (Αζερμπαϊτζάν)

* Κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan (Ισραήλ)

Κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr (Αίγυπτος)



* Κοίτασμα φυσικού αερίου Cronos (Block 6) (Κύπρος)

* Έργο GGIP (Ιράκ)

Υποδομές ΥΦΑ (LNG):

* Συγκρότημα ΥΦΑ Idku (Αίγυπτος)

* Μονάδα ΥΦΑ SEGAS στη Δαμιέττα (Αίγυπτος)

Τερματικός σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσα (Ελλάδα)



* Τερματικός σταθμός ΥΦΑ της Αλεξανδρούπολης (Ελλάδα)

Άλλα έργα:

* Έργα πράσινου υδρογόνου στο Ομάν που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Ποια είναι η στρατηγική λογική του Ιράν

Το Ιράν θεωρεί την Ουκρανία ως «αντιπροσωπευτική δύναμη» της Ευρώπης. Η λογική της Τεχεράνης είναι απλή: εάν η Ευρώπη παρέχει πολιτική και στρατιωτική κάλυψη στις επιθέσεις της Ουκρανίας, τότε η ευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή καθίσταται νόμιμος στόχος. Δεν πρόκειται για την Ουκρανία, αλλά για το ποιος ελέγχει την κατάσταση και ποιος θα πληρώσει το τίμημα, σύμφωνα με τους Ιράνους.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτός ο κατάλογος από το *Farhikhtegan* αποτελεί ένα σαφές μήνυμα του Ιράν προς την Ευρώπη: αν συγχωρήσετε τις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ιρανικών πλοίων, η ενεργειακή σας ασφάλεια θα πληρώσει το τίμημα.

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