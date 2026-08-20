31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη στη Θεσσαλονίκη – Το τουρνικέ των αστυνομικών της έσωσε τη ζωή

Αιματηρό περιστατικό στις Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Μια 25χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα, με τους αστυνομικούς της ομάδας Ζ να επεμβαίνουν άμεσα και να της τοποθετούν τουρνικέ, σταματώντας την αιμορραγία και κρατώντας την στη ζωή μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο.

Στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν η νεαρή γυναίκα, ξέσπασε επεισόδιο με έναν 31χρονο άνδρα, ο οποίος την τραυμάτισε με μαχαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας Ζ και βρήκαν τη γυναίκα να αιμορραγεί. Χωρίς να χάσουν χρόνο, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τοποθέτησαν τουρνικέ στο τραυματισμένο σημείο, καταφέρνοντας να περιορίσουν την απώλεια αίματος.

Στη συνέχεια, η 25χρονη παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των δύο εμπλεκόμενων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.