Ώρες κοινής ησυχίας: Τι ισχύει από σήμερα και ποιες δραστηριότητες έχουν κυρώσεις

Snapshot Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου 2027 ισχύουν χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας: 15:30-17:30 και 22:00-07:30.

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, δυνατή μουσική, φωνές και κάθε δραστηριότητα που διαταράσσει την ηρεμία σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Υποχρέωση τήρησης της ησυχίας έχουν πολίτες, επιχειρήσεις, καταστήματα και ιδιοκτήτες κατοικιδίων, που πρέπει να περιορίζουν τους θορύβους και τις όποιες ενοχλήσεις.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς έκτακτη ανάγκη, ενώ απαιτείται προσοχή στις φορτοεκφορτώσεις.

Η παραβίαση των κανόνων κοινής ησυχίας μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις, όπως φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ είναι από σήμερα (1/10) οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, με το ωράριο να διατηρείται μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2027.

Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται:

15:30 – 17:30 το απόγευμα

22:00 – 07:30 το πρωί της επόμενης ημέρας

Κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο και μπορούν να διαταράξουν την ηρεμία των κατοίκων.

Τι απαγορεύεται

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στους περιοίκους.

Οι σχετικές διατάξεις δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό των κατοικιών, αλλά επεκτείνονται και σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, όπου επίσης απαιτείται περιορισμός των θορύβων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις φορτοεκφορτώσεις, ενώ περιορισμοί ισχύουν και για τη χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων, όταν δεν υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης.

Υποχρέωση για την τήρηση της ησυχίας έχουν τόσο οι πολίτες στις καθημερινές τους δραστηριότητες όσο και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, τα οποία οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν.

Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων, οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μην προκαλούν συνεχή ή έντονη όχληση στους γείτονες και να μην διαταράσσουν την κοινή ησυχία.

Η παραβίαση των διατάξεων για τις ώρες κοινής ησυχίας μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές κυρώσεις.

Ανάλογα με την περίπτωση, προβλέπεται ακόμη και φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή.

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