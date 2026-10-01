Καύσιμα και τετραήμερη εργασία

Αν είχαμε μια γυάλινη σφαίρα και προσπαθούσαμε να δούμε το μέλλον, ή έστω τις κοντινές εξελίξεις, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύσκολα θα διακρίναμε το ενδεχόμενο πτώσης της τιμής των καυσίμων.

Βενζίνη πάνω από 2,10 ευρώ το λίτρο, diesel κάπου στα ίδια, πετρέλαιο θέρμανσης γύρω στο €1,70. Κι αν ο χειμώνας έλθει νωρίς -όπως δείχνουν τα... μερομήνια- ζήτω που καήκαμε. Με μπουφάν και μάλλινα θα κυκλοφορούμε μέσα στο σπίτι.

Η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζεται και, όσο μπορεί, προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, μεταθέτοντας την έναρξη των μέτρων που θα ανακουφίσουν τον πόνο των... καυσίμων (αναφερόμαστε στο αίσθημα που έχουν οι πολίτες όταν απομακρύνονται από πρατήριο καυσίμων όπου έχουν επιχειρήσει να ανεφοδιάσουν το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι τους και νιώθουν κάτι που παραπέμπει περισσότερο σε στενή, παθητική, επαφή τρίτου τύπου).

Πέρα από την επιδότηση 20 λεπτών στο diesel κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη, μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, μήπως θα έπρεπε να εξεταστούν και άλλες παρεμβάσεις «out of the box»;

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να συζητηθεί το ενδεχόμενο τετραήμερης εβδομαδιαίας εργασίας από το γραφείο και μια ημέρα τηλεργασία, για τους εργαζόμενους που το αντικείμενό τους επιτρέπει την απομακρυσμένη εργασία. Με μία ημέρα τηλεργασία είναι δεδομένο ότι θα μειωθούν οι μετακινήσεις και άρα τα έξοδα κίνησης των εργαζομένων.

Γιατί δεν εμπίπτουν όλοι στην κατηγορία εκείνων που είτε έχουν να διαθέσουν 10 ευρώ αλλιώς παίρνουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως είπε ο βουλευτής της ΝΔ Σπύρος Κουλκουδίνας. Κι επειδή οι λύσεις δεν μπορεί ποτέ να είναι unisex ή one size fits all, αλλά κι επειδή τα έκτακτα προβλήματα απαιτούν κι έκτακτα μέτρα, ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας μείωσης των ημερών εργασίας, όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. Ή έστω της υιοθέτησης μίας ημέρας την εβδομάδα για τηλεργασία, ώστε να μειωθούν τα έξοδα κίνησης για τους πολλούς, για όσο διάστημα οι τιμές των καυσίμων είναι σε δυσθεώρητα επίπεδα, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του μέσου Έλληνα.