Ενόχληση της Τουρκίας για τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία και τους εξοπλισμούς

Snapshot Το τουρκικό υπουργείο Άυνας εξέφρασε έντο ενόχληση για τη στρατιωτική παρέλαση στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνδέοντάς την με τις εξοπλιστικές κινήσεις της Λευκωσίας.

Η Τουρκία κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία για προκλητικές ενέργειες που αυξάνουν την ένταση και υπονομεύουν την ασφάλεια στο νησί.

Η Άγκυρα επαναφέρει την απαίτηση για προηγούμενο συντονισμό των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, επικαλούμενη τις συμφωνίες με Λιβύη και το ψευδοκράτος.

Η Τουρκία ανακοίνωσε συμφωνία με τη Βρετανία για την προμήθεια 12 μεταγωγικών αεροσκαφών C-130J, με τα δύο πρώτα να παραδίδονται τον Δεκέμβριο.

Εκπαίδευση προσωπικού για τα νέα αεροσκάφη βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Snapshot powered by AI

Έντονη ενόχληση για τη στρατιωτική παρέλαση στην Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωσή του, συνδέοντας ευθέως τις εκδηλώσεις με τις εξοπλιστικές κινήσεις της Λευκωσίας.

Η Άγκυρα υποστήριξε ανοιχτά ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι στρατιωτικές συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τρίτες χώρες δυναμιτίζουν το περιβάλλον ασφαλείας, επαναφέροντας ταυτόχρονα τις αξιώσεις για αναγνώριση «κυρίαρχης ισότητας».

«Η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ. «Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, τονίζουμε για άλλη μία φορά ότι οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και η στρατιωτική συνεργασία της με τρίτες χώρες επηρεάζουν αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφαλείας στο νησί. Είναι σαφές ότι οι προκλητικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί· αντιθέτως, αυξάνουν την ένταση και υπονομεύουν το περιβάλλον σταθερότητας».

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα, επέμεινε στη γραμμή των δύο κρατών: «Ως εγγυήτρια χώρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στο νησί της Κύπρου είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού». Μάλιστα, διαμήνυσε πως «η χώρα μας θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρχές της ΤΔΒΚ, για την προστασία της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας του τουρκοκυπριακού λαού, όπως έκανε στο παρελθόν και όπως θα συνεχίσει να κάνει σήμερα και στο μέλλον».

Οι απαιτήσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Την ίδια ώρα, για δεύτερη συνεχόμενη Πέμπτη, η Άγκυρα επανέφερε την απαίτηση για προηγούμενο συντονισμό των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, επιμένοντας σε θαλάσσιες ζώνες τις οποίες διεκδικεί ως δική της υφαλοκρηπίδα. Επικαλούμενο τις συμφωνίες με τη Λιβύη και το ψευδοκράτος, το τουρκικό υπουργείο προειδοποίησε ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει δραστηριότητες χωρίς προηγούμενη έγκριση.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή αγωγών ή επιστημονικής έρευνας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ως παράκτιο κράτος», τόνισε ο Ζεκί Ακτούρκ.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων της ως παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης που συνήφθησαν με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο και γνωστοποιήθηκαν από εμάς στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας».

Η συμφωνία για τα βρετανικά C-130J

Στο εξοπλιστικό σκέλος της ενημέρωσης, η Άγκυρα ανακοίνωσε επίσημα τη σύναψη συμφωνίας με τη Βρετανία για την προμήθεια 12 μεταγωγικών αεροσκαφών C-130J.

«Υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την προμήθεια 12 αεροσκαφών C-130J από τη Βρετανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος, αναλύοντας το χρονοδιάγραμμα παραλαβής. «Σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται η σταδιακή μεταφορά των αεροσκαφών στη χώρα μας μετά τις εργασίες συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βρετανία. Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο πρώτα αεροσκάφη έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν τον Δεκέμβριο».

Όπως ανακοινώθηκε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η εκπαίδευση του προσωπικού. Έξι πιλότοι και έξι τεχνικοί εκπαιδεύονται στις ΗΠΑ, ενώ η προετοιμασία άλλων 29 στελεχών συντήρησης συνεχίζεται σε βρετανικό έδαφος.

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