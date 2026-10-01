Θεσσαλονίκη: 14χρονη παρασύρθηκε από όχημα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Μία 14χρονη παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη στη Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα συνέβη υπό άγνωστες συνθήκες.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Η ανήλικη υπέστη ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της δεν είναι ανησυχητική. Snapshot powered by AI

Μία 14χρονη τραυματίστηκε σήμερα το μεσημέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το ατύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το όχημα παρέσυρε την ανήλικη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο και μετέφερε τη 14χρονη στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 14χρονη έχει υποστεί ελαφρά τραύματα και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.