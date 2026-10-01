Γιατί ένα αρτοποιείο στην Νέα Υόρκη πουλάει ένα καρβέλι ψωμί για... 60 δολάρια

Ο συνιδιοκτήτης του αρτοποιείου Τιμ Άουερ υποστηρίζει ότι η τιμή που πωλείται το ψωμί είναι φυσιολογική, καθώς οφείλεται σε διάφορους παράγοντες

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Γιατί ένα αρτοποιείο στην Νέα Υόρκη πουλάει ένα καρβέλι ψωμί για... 60 δολάρια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το αρτοποιείο Rye στο Σόχο της Νέας Υόρκης πουλάει ένα καρβέλι προζυμένιου ψωμιού σίκαλης 1,5 κιλού στην τιμή των 60 δολαρίων.
  • Η υψηλή τιμή οφείλεται στο μεγάλο μέγεθος του ψωμιού, στο βιολογικό αλεύρι που εισάγεται από την Αυστρία και στην επίπονη 24ωρη διαδικασία ζύμωσης.
  • Το ψωμί απαιτεί να ξεκουραστεί τουλάχιστον 8 έως 12 ώρες μετά το ψήσιμο πριν πωληθεί ή καταναλωθεί.
  • Η συνταγή προέρχεται από τον προπάππου της οικογένειας του συνιδιοκτήτη, που επιδιώκει να φέρει στην Αμερική αυτή την παραδοσιακή αυστριακή τέχνη.
  • Το αρτοποιείο είχε μεγάλη ζήτηση τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας του, με τα αποθέματά του να εξαντλούνται σχεδόν πλήρως.
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Σάλος έχει προκληθεί στα social media με ένα αρτοποιείο στην Νέα Υόρκη, το οποίο πουλάει ένα καρβέλι ψωμί για... 60 δολάρια. Ο λόγος για το Rye στο Σόχο, το πρώτο κατάστημα της δημοφιλούς αυστριακής αλυσίδας στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο συνιδιοκτήτης Τιμ Άουερ δήλωσε στο περιοδικό People ότι η τιμή που πωλείται το ψωμί, το οποίο είναι ένα προζυμένιο καρβέλι 100% σίκαλης, είναι φυσιολογική, καθώς οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων το μεγάλο μέγεθος του και η τοποθεσία του καταστήματος.

«Πρώτα απ’ όλα, είναι ένα πολύ μεγάλο καρβέλι που ζυγίζει 1,5 κιλό», εξηγεί ο Άουερ, τονίζοντας ότι πωλείται και το μισό για 30 δολάρια ή το ένα τέταρτο για 15. «Η τιμή είναι επίσης αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών και του κόστους που απαιτήθηκαν για την εισαγωγή του βιολογικού αλευριού σίκαλης από την Αυστρία στις ΗΠΑ αλλά και για την επίπονη διαδικασία 24ωρης ζύμωσης του εδώ, στο κατάστημά μας στην οδό Lafayette», πρόσθεσε.

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Επιπλέον, ο Άουερ εξηγεί ότι η διαδικασία μετά την παρασκευή του προϊόντος απαιτεί επίσης «πολύ χρόνο». «Το θέμα με το ψωμί από προζύμι σίκαλης είναι ότι όταν το βγάζεις από τον φούρνο και προσπαθείς να το κόψεις αμέσως, δεν βγαίνει καλό», συνεχίζει. «Θα πρέπει να ξεκουραστεί για τουλάχιστον οκτώ, αλλά καλύτερα για περίπου 12 ώρες, πριν μπορέσει τελικά να πουληθεί ή να φαγωθεί».

Ψωμί - 60 δολάρια - Νέα Υόρκη

Παράλληλα, ο ίδιος εξηγεί ότι το ψωμί παρουσιάζεται ως ένα προϊόν τέχνης και οικογενειακής παράδοσης, καθώς η συνταγή προέρχεται από τον προπάππου της οικογένειας.

«Σημαίνει πολλά για μένα το να βρίσκομαι εδώ στη Νέα Υόρκη και να μπορώ να φέρω στις ΗΠΑ αυτό το παραδοσιακό αυστριακό προϊόν», είπε. «Και μάλιστα ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι συνδέεται τόσο βαθιά με την ιστορία της οικογένειάς μου. Ο παππούς μου άρχισε να ειδικεύεται στο ψωμί σίκαλης με προζύμι πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, οπότε προφανώς αυτό σημαίνει πολλά για εμένα».

Σύμφωνα με τον Άουερ, ότι οι πρώτες δύο εβδομάδες από την έναρξη λειτουργίας του αρτοποιείου στη Νέα Υόρκη «ήταν μια συναρπαστική εμπειρία», προσθέτοντας ότι σχεδόν εξαντλήσανε τα αποθέματά τους.

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