Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης (30/9).

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, ωστόσο έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και δυστυχώς οι έρευνες είχαν τραγική κατάληξη. Στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά το έργο των διασωστών.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στη δίνη του κυκλώνα οι Δήμοι Μυλοποτάμου και Χερσονήσου

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τον Μυλοπόταμο και τον Δήμο Χερσονήσου να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

Στον Μυλοπόταμο, μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έχουν κατακλύσει δρόμους και χωριά, με ιδιαίτερα δύσκολη να είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά. Μάλιστα, ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όταν το αυτοκίνητό του εγκλωβίστηκε σε σημείο όπου υποχώρησε γεφυράκι την ώρα που περνούσε.

Σοβαρές ζημιές και καθιζήσεις έχουν καταγραφεί σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ ο Δήμος έχει κινητοποιήσει μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Λόγω της έκτασης των φαινομένων, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης ενεργοποιήθηκε και το 112 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, με τους πολίτες να καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Προβλήματα και στον Δήμο Χερσονήσου

Σοβαρή είναι η κατάσταση και στον Δήμο Χερσονήσου. Στις Κάτω Γούβες, τα ορμητικά νερά έφτασαν στον παραλιακό δρόμο, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.

Παράλληλα, ο Αποσελέμης υπερχείλισε, ενώ ο δρόμος προς Καστέλι – Ξηροκαμάρες έκλεισε λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης υδάτων.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και η κατάσταση παραμένει δυναμική. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή σημεία όπου υπάρχει ορμητική ροή νερού.

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