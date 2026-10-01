Χριστίνα Πουλίτση: Η πρώτη «Θεοδώρα» της νέας ελληνικής όπερας-Παγκόσμια πρεμιέρα στο Θέατρο Ολύμπια

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στην πρεμιέρα και κατέγραψε τις μοναδικές στιγμές της νέας όπερα του Θεόδωρου Στάθη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Ρεπορτάζ

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Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Χριστίνα Πουλίτση: Η πρώτη «Θεοδώρα» της νέας ελληνικής όπερας-Παγκόσμια πρεμιέρα στο Θέατρο Ολύμπια
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
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  • Η νέα όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» του Θεόδωρου Στάθη έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας» στις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Η υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο, ερμηνεύοντας για πρώτη φορά σκηνικά την όπερα χωρίς προηγούμενη ερμηνευτική παράδοση.
  • Η παράσταση παρουσιάζει τη ζωή της Θεοδώρας μέσα από μια σύνθετη και μη γραμμική αφήγηση, χρησιμοποιώντας ψηφιακά σκηνικά και 3D video mapping.
  • Ο ρόλος του «Αποστόλου της Ιστορίας», που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της αφήγησης, ερμηνεύεται από τον Φίλιππο Μοδινό.
  • Η όπερα περιλαμβάνει σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής, όπως η Στάση του Νίκα, και συνοδεύεται από τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Ραφαήλ Πυλαρινού.
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Η ιστορία της Θεοδώρας, μιας από τις πιο ισχυρές και πολυσυζητημένες γυναικείες μορφές του Βυζαντίου, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή μέσα από τη νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου», που έκανε χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας».

Το Newsbomb βρέθηκε στην πρώτη παρουσίαση του νέου λυρικού έργου, σε μια παραγωγή που επιχειρεί να μεταφέρει στη σκηνή τη διαδρομή της Θεοδώρας από τα πρώτα χρόνια της ζωής της μέχρι την άνοδό της στην κορυφή της βυζαντινής εξουσίας.

Στον ομώνυμο ρόλο βρίσκεται η διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση, ενώ τον Ιουστινιανό ερμηνεύει ο Δημήτρης Τηλιακός. Συμμετέχει επίσης ο Φίλιππος Μοδινός στον ρόλο του «Αποστόλου της Ιστορίας».

Τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων διευθύνει ο Ραφαήλ Πυλαρινός, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πάνος Αγγελόπουλος.

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Μια νέα ελληνική όπερα για τη Θεοδώρα

Ο Θεόδωρος Στάθης υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και το λιμπρέτο της όπερας, έχοντας στηρίξει το έργο σε πολυετή ιστορική έρευνα και σε μια προσωπική ανάγνωση των πηγών γύρω από τη ζωή της βυζαντινής αυτοκράτειρας.

Η «Θεοδώρα» δεν επιχειρεί να παρουσιάσει απλώς μια ιστορική αναπαράσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η γυναίκα πίσω από το αυτοκρατορικό σύμβολο: η διαδρομή της, οι επιλογές της, η σχέση της με την εξουσία και ο ρόλος της σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

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Η ιστορία της Θεοδώρας είναι άλλωστε γεμάτη αντιφάσεις και διαφορετικές ερμηνείες. Από την καταγωγή και τα νεανικά της χρόνια μέχρι τη συνάντησή της με τον Ιουστινιανό και την άνοδό της στην εξουσία, η ζωή της έχει αποτυπωθεί μέσα από πηγές που διαμόρφωσαν διαφορετικές εικόνες για την προσωπικότητά της.

Η νέα όπερα επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την πολυπλοκότητα στη σκηνή, χωρίς να περιορίζεται σε μια γραμμική βιογραφική αφήγηση.

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Η Χριστίνα Πουλίτση ως Θεοδώρα

Η Χριστίνα Πουλίτση αναλαμβάνει έναν ρόλο που δημιουργήθηκε εξαρχής για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Η παρτιτούρα δεν έχει προηγούμενη ερμηνευτική παράδοση και η Χριστίνα Πουλίτση είναι η πρώτη που δίνει φωνή στη Θεοδώρα του Θεόδωρου Στάθη.

Αυτό προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην παρουσία της, καθώς η συγκεκριμένη ερμηνεία αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη σκηνική καταγραφή του ομώνυμου χαρακτήρα. Η διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο καλείται να αποδώσει μια γυναίκα που από ένα σύνθετο και αντιφατικό παρελθόν βρέθηκε στο κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του Βυζαντίου.

Απέναντί της, ο Δημήτρης Τηλιακός ενσαρκώνει τον Ιουστινιανό, με τη σχέση των δύο προσώπων να αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της αφήγησης.

Στη σκηνοθετική προσέγγιση του Πάνου Αγγελόπουλου, το Βυζάντιο δεν παρουσιάζεται ως ένα στατικό σκηνικό.

Η παραγωγή αξιοποιεί 3D video mapping και ψηφιακά σκηνικά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται μαζί με την αφήγηση και λειτουργεί παράλληλα με τους ερμηνευτές και τη μουσική.

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Η εικόνα γίνεται έτσι μέρος της σκηνικής αφήγησης, μεταφέροντας το κοινό από τον έναν χώρο και την άλλη χρονική στιγμή της ιστορίας της Θεοδώρας.

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Η «φωνή» της Ιστορίας

Ιδιαίτερη θέση στην παράσταση έχει ο ρόλος του «Αποστόλου της Ιστορίας», τον οποίο ερμηνεύει ο Φίλιππος Μοδινός. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ιστορική αφήγηση και τη σκηνική δράση, συνομιλώντας με τη χορωδία και τους βασικούς χαρακτήρες.

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Με αυτόν τον τρόπο, η παράσταση δεν ακολουθεί αποκλειστικά μια γραμμική βιογραφική αφήγηση, αλλά δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Η μουσική στο επίκεντρο

Η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται στον πυρήνα της παραγωγής, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ραφαήλ Πυλαρινού.

Η μεγάλη κλίμακα του έργου αποτυπώνεται και στη μουσική γραφή, καθώς η όπερα επιχειρεί να χωρέσει μέσα στη διάρκειά της μια ολόκληρη ιστορική περίοδο: τη ζωή της Θεοδώρας, τη σχέση της με τον Ιουστινιανό, την εξουσία, τη θέση της γυναίκας και τα γεγονότα που σημάδεψαν την εποχή τους.

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Ανάμεσα στα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την αφήγηση βρίσκεται και η Στάση του Νίκα, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της βασιλείας του Ιουστινιανού.

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Η πρώτη Θεοδώρα αποκτά φωνή

Η χθεσινή βραδιά στο Θέατρο Ολύμπια είχε, έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Tο κοινό παρακολούθησε για πρώτη φορά ένα έργο που δεν έχει ακόμη πίσω του προηγούμενες παραστάσεις, διαφορετικές ερμηνείες ή μια καθιερωμένη σκηνική παράδοση.

Η «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από τους συγκεκριμένους συντελεστές και, κυρίως, μέσα από τη φωνή της Χριστίνας Πουλίτση.

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Η δεύτερη και τελευταία παράσταση της παραγωγής πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας».

Ένα ιστορικό πρόσωπο που εδώ και αιώνες έχει αποτυπωθεί με διαφορετικούς τρόπους αποκτά έτσι μια νέα καλλιτεχνική εκδοχή - αυτή τη φορά μέσα από μια ολοκαίνουργια ελληνική όπερα.

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