Χριστίνα Πουλίτση: «Η ίδια η ζωή σε οδηγεί σε κάτι καλύτερο» - Η σπουδαία σοπράνο μιλά στο Newsbomb

Η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο μιλά στο Newsbomb για τη διαδρομή της, τη «Βασίλισσα της Νύχτας», τη Μαρία Κάλλας, τον Ζούμπιν Μέτα και όσα χρειάζεται να αφήσει πίσω ένας καλλιτέχνης για να εξελιχθεί

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'

Από ένα κορίτσι που στα 14 του χρόνια, παρακολουθώντας μια παράσταση στο Ηρώδειο, ένιωσε ότι θέλει να βρεθεί πάνω στη σκηνή, μέχρι μια διεθνή καριέρα στην όπερα και περισσότερες από 270 ερμηνείες ενός από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του λυρικού ρεπερτορίου, η διαδρομή της Χριστίνας Πουλίτση είναι μια διαδρομή συνεχούς αναζήτησης.

Η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο μίλησε στο Newsbomb.gr με αφορμή τη «Θεοδώρα - Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου», τη νέα όπερα που παρουσιάζεται σε πρώτη παγκόσμια παρουσίαση στο Θέατρο Ολύμπια, και μίλησε για τους σταθμούς που καθόρισαν την πορεία της, τους ανθρώπους που πίστεψαν σε εκείνη, τις αλλαγές που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης για να συνεχίσει να εξελίσσεται, αλλά και τη γυναικεία δύναμη που συναντά τόσο στη δική της διαδρομή όσο και στη νέα ηρωίδα που καλείται να ενσαρκώσει.

Χριστίνα Πουλίτση

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

«Πίστευα ότι θα με ανακαλύψουν όλοι από μόνοι τους»

Η καλλιτεχνική πορεία δεν είναι μόνο οι μεγάλες σκηνές, οι σημαντικοί ρόλοι και οι διεθνείς συνεργασίες. Είναι και η στιγμή που ένας καλλιτέχνης καταλαβαίνει ότι το όνειρο χρειάζεται καθημερινή δουλειά.

Η Χριστίνα Πουλίτση θυμάται πως, στα πρώτα της βήματα, πίστευε ότι κάποια στιγμή οι άλλοι θα αναγνώριζαν από μόνοι τους αυτό που είχε να προσφέρει.

«Παλαιότερα πίστευα πως θα με ανακαλύψουν όλοι από μόνοι τους, χωρίς εγώ να κάνω κάτι. Κάπως ένιωθα ότι θα ανακαλύψουν το ήθος μου και ό,τι έχω να προσφέρω. Μετά, στη συνέχεια, κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι. Τη δουλειά αυτή την κάνεις για εσένα και εσύ πρέπει να παλέψεις», εξομολογείται.

«Αυτό που με έχει διδάξει η ζωή μέχρι τώρα είναι πως, όταν σε απορρίπτει, είναι γιατί δεν αξίζει να κάνεις κάτι. Αλλά η ίδια η ζωή σε οδηγεί σε κάτι καλύτερο», προσθέτει, μιλώντας για τον δρόμο που την οδήγησε στην επιτυχία.

Από τη «Βασίλισσα της Νύχτας» στην ανάγκη για αλλαγή

Για τη Χριστίνα Πουλίτση, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς υπήρξε αναμφίβολα η «Βασίλισσα της Νύχτας». Ένας ρόλος εξαιρετικά απαιτητικός, που απαιτεί τεράστια τεχνική ακρίβεια, συγκέντρωση και αντοχή.

Η ίδια έχει ερμηνεύσει τον ρόλο σε περισσότερες από 270 παραστάσεις, αριθμό που η ίδια παρομοιάζει με «Ολυμπιακούς Αγώνες». Κι όμως, ακόμη και ένας ρόλος που μπορεί να ταυτιστεί τόσο έντονα με έναν καλλιτέχνη δεν μπορεί να αποτελεί για πάντα το σημείο αναφοράς του.

Η Χριστίνα Πουλίτση βρίσκεται πλέον σε μια διαφορετική καλλιτεχνική φάση, έχοντας στραφεί προς το ιταλικό bel canto και αναζητώντας νέες δυνατότητες για τη φωνή και την ερμηνευτική της υπόσταση.

Για την ίδια, το να απομακρύνεσαι από έναν ρόλο που σε έχει καθορίσει δεν σημαίνει ότι τον εγκαταλείπεις. Σημαίνει ότι επιτρέπεις στον εαυτό σου να εξελιχθεί. Γιατί ένας καλλιτέχνης χρειάζεται να ξέρει πού θα δώσει την ενέργειά του, πώς θα προστατεύσει τη φωνή του και πώς θα δημιουργήσει χώρο για το επόμενο βήμα.

Χριστίνα Πουλίτση

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Οι άνθρωποι που πίστεψαν πριν από εκείνη

Στη διαδρομή της υπήρξαν, φυσικά, και άνθρωποι που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Δάσκαλοι και συνεργάτες που διέκριναν δυνατότητες και στάθηκαν δίπλα της σε κρίσιμες στιγμές.

Ανάμεσά τους και ο σπουδαίος μαέστρος Ζούμπιν Μέτα, ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν νωρίς στις δυνατότητές της. Για έναν καλλιτέχνη, ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέφτης: να δει κάτι σε εσένα που εσύ ακόμη δεν έχεις καταφέρει να δεις ολοκληρωμένα.

Η ίδια, όμως, μιλά και για κάτι βαθύτερο: την πίστη στον εαυτό μας. Μια πίστη που δεν γεννιέται πάντα μόνη της, αλλά μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τους ανθρώπους που θα συναντήσεις στον δρόμο σου.

Μιλώντας για τις γυναίκες στην όπερα, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει από τη Μαρία Κάλλας. Για την Χριστίνα Πουλίτση, η Μαρία Κάλλας δεν αποτελεί μόνο ένα μυθικό μέγεθος της παγκόσμιας όπερας. Είναι και μια γυναίκα που, μέσα από την πορεία και την παρουσία της, άνοιξε δρόμο για τις επόμενες γενιές.

Η θέση της γυναίκας στην όπερα, οι ρόλοι που της δίνονται, η δύναμη που καλείται να εκφράσει πάνω στη σκηνή αλλά και η ίδια η δυνατότητα να διεκδικήσει χώρο είναι ζητήματα που αποκτούν ιδιαίτερο βάρος όταν τα βλέπει κανείς μέσα από την προσωπική διαδρομή μιας καλλιτέχνιδας.

Και κάπου εδώ η ιστορία της Χριστίνας Πουλίτση συναντά τη Θεοδώρα.

Χριστίνα Πουλίτση

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Η Θεοδώρα πίσω από την αυτοκράτειρα

Η νέα όπερα «Θεοδώρα - Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» δίνει στη Χριστίνα Πουλίτση την ευκαιρία να φωτίσει μια πλευρά της βυζαντινής αυτοκράτειρας που, όπως λέει, δεν είναι τόσο γνωστή.

Η Θεοδώρα δεν είναι μόνο η γυναίκα που βρίσκεται δίπλα στον Ιουστινιανό και συνδέεται με την εξουσία. Είναι μια γυναίκα με δική της δύναμη, δικές της αντοχές και μια διαδρομή που την οδήγησε να διεκδικήσει και να κατακτήσει τη θέση της.

Πουλίτση - Θεοδώρα

«Θεοδώρα - Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου»

Αυτό που γοητεύει την Χριστίνα Πουλίτση είναι η δύναμη που κρύβεται πίσω από την ιστορική μορφή και ιδιαίτερα η πίστη της.

Η πίστη της Θεοδώρας λειτουργεί για την ίδια ως μια εσωτερική δύναμη που της επιτρέπει να συνεχίζει, να αντέχει και να βιώνει όσα δύσκολα της συμβαίνουν. Μέσα από τη νέα σύνθεση του έργου, η Χριστίνα Πουλίτση επιχειρεί να αναδείξει ακριβώς αυτή την λιγότερο γνωστή πλευρά της ηρωίδας.

Μια γυναίκα που παλεύει να προχωρήσει, που δεν παραιτείται και που αντλεί δύναμη από την πίστη της.

INFO

  • Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»
  • Παραστάσεις: 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2026
  • Ώρα Έναρξης: 20:30
  • Διάρκεια παράστασης: 130΄
  • Διάλειμμα 20 λεπτών
  • Προπώληση: more.com

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