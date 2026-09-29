Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης – Τι είπε για τη βενζίνη

Snapshot Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα για την ενεργειακή κρίση σε δύο φάσεις, με τη δέσμη για το πετρέλαιο θέρμανσης να αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου και τις αποφάσεις για τη βενζίνη να εξαρτώνται από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Μέχρι το 2026, η στήριξη των νοικοκυριών μέσω μόνιμων και έκτακτων μέτρων θα φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας μειώσεις φόρων και επιδόματα για ευάλωτες ομάδες.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει μειώσει σημαντικά τον φόρο εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος και την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για τη μείωση τιμών έχει επιφέρει μικρές μειώσεις σε πάνω από 387 προϊόντα και συνεχίζεται έως τα τέλη του 2026.

Η κυβέρνηση ζητά από την Ευρώπη να λάβει αποφάσεις για την ενεργειακή κρίση αντίστοιχες με εκείνες της πανδημίας και τονίζει τη σημασία της εθνικής στρατηγικής και πρωτοβουλιών στον ενεργειακό τομέα. Snapshot powered by AI

Σε δύο φάσεις θα είναι τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την πρώτη δέσμη μέτρων. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ για τα καύσιμα η κυβέρνηση αναμένει τις αποφάσεις της Ε.Ε.

«Ο πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου. Γιατί τότε ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο πρωθυπουργός; Για να έχουμε πλήρη εικόνα, το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση αυτή δεν ξεκινά τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών φέτος. Θυμίζω ότι έχουμε διευρύνει την περίμετρο δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος για τη θέρμανση», είπε στο Action24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και συνέχισε: «Τα όποια μέτρα θα ανακοινωθούν για αρχή αύριο, που είναι η τελευταία μέρα του μήνα και θα έχουμε 14 Οκτωβρίου περαιτέρω ανακοινώσεις μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός, για τη βενζίνη, που είναι το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε κάτι, εκεί είμαστε εν αναμονή και των όποιων ευρωπαϊκών αποφάσεων».

Παράλληλα για την κριτική της αντιπολίτευσης ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν επαρκούν ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Το «δεν είναι πολλά», είναι σωστό. Θα σας πω, όμως, κάτι. Όσο επικίνδυνη για το δημόσιο διάλογο και για να επιστρέψουμε ξανά στις μαύρες μέρες της χρεοκοπίας είναι η λογική της αντιπολίτευσης ό,τι ότι και να δίνουμε εμείς είναι ψίχουλα, «δώστε κι άλλα, δώστε περισσότερα», τόσο λάθος είναι να λέμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς δημιουργούνε μία χώρα παράδεισο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, αλλά προσέξτε ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μετετράπη από μία οικονομία «μαύρο πρόβατο», από μία οικονομία για τα σκουπίδια, από μία οικονομία που ήταν 27η στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε μία οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς απ' ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Και έτσι έχει καταφέρει να διαχειριστεί μία περίοδο πολέμων και κρίσεων».

Για τα μέτρα αναφορικά με τα καύσιμα ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, πριν από δύο εβδομάδες. Όπως είπα την προηγούμενη εβδομάδα, τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις. Τέλος Σεπτεμβρίου, όπως γίνεται κάθε μήνα για τον επόμενο μήνα. Nα πω ότι έχουν δοθεί μέσα στο 2026, 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και των πολιτών συνολικά, για αυτή την έκτακτη κρίση, μία ακόμα έκτακτη κρίση, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Επιπλέον τόνισε ότι τα μέτρα στήριξης για το 2026 φτάνουν στο 1,2 δισ. ευρώ. «Δηλαδή: μόνιμα μέτρα, προσέξτε, αυτά δεν είναι έκτακτα. Είναι το μόνιμο επίδομα, η μόνιμη στήριξη στους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, που θα καταβληθεί το προσεχές χρονικό διάστημα. Τα δύο ενοίκια που παίρνουν αυτές τις μέρες οι 17.000 εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί που υπηρετούν εκτός έδρας και παίρνουν δύο από τα 12 νοίκια που δίνουν το χρόνο πίσω, γιατί πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί για τη στεγαστική κρίση. Είναι το ένα ενοίκιο που θα πάρει η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών και θα παίρνει κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Και, πολύ σημαντικό, επειδή είδα τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος, ο άνθρωπος που έβαλε ένα ασφαλιστικό σύστημα, το νόμο Κατρούγκαλου, Τσίπρα-Κατρούγκαλου, να υπολογίζεται επί του εισοδήματος, να τα θυμίσουμε όλα αυτά, που αύξησε την προκαταβολή φόρου και φτάσαμε το 85 με 87% των εσόδων μας εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες να το δίνουμε στο κράτος», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Όλα αυτά έχουν μειωθεί. Προκαταβολή φόρου έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα στο μισό. Έχει μειωθεί ο φόρος εισοδήματος από το 29% στο 20% και πιο κάτω, να τα πω αυτά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες λοιπόν όλες αυτές τις μειώσεις, θα τις δούνε τώρα στο εκκαθαριστικό τους, γιατί ίσχυσαν ως φορολογικοί συντελεστές από 1/1/2026. Και είναι κάποια πολύ απλά πράγματα τα οποία για τους ανθρώπους αυτούς είναι η ζωή τους. Είναι ο φόρος εισοδήματος, έχει αξία να το πούμε, γιατί κι αυτό στήριξη εισοδήματος και για την κρίση είναι, αλλά με μόνιμα χαρακτηριστικά».

«Ο φόρος εισοδήματος πήγε στο μισό για έναν ελεύθερο επαγγελματία και τη σύζυγό του, αν είναι και η σύζυγος εννοώ ελεύθερη επαγγελματίας, που έχουνε δύο παιδιά. Είχανε φόρο εισοδήματος 29% και τώρα θα έχουνε 16%. Ήδη έχουν από 1/1/2026. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας τρίτεκνος έχει μηδενικό φόρο μέχρι 20.000 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου πήγε από το 100% στο 50%. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Όλα αυτά είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, είναι αυξημένα φορολογικά έσοδα όχι από αυξήσεις φόρων, που επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία», τόνισε.

Αναφορικά με τη «συμφωνία κυρίων» για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών, απ' την αρχή αυτό είπαμε. Και είχε μια συγκεκριμένη διάρκεια. Ήδη έχει πει το υπουργείο Ανάπτυξης ότι μετά τον Οκτώβριο, πάνω από 387 ετικέτες και γι' αυτό ήταν η ενημέρωση που είχα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν αποκλείεται αυτό να έχει ξεπεράσει τα 400 ή και παραπάνω, επικαιροποιημένη ενημέρωση παίρνω περίπου κάθε 10-15 μέρες απ' το υπουργείο, έχουν δεχθεί να μπουν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας, που είναι Νοέμβριος-Δεκέμβριος, άρα τους επόμενους δύο μήνες. Και ναι, στις ετικέτες αυτές υπάρχει έχει υπάρξει μία μείωση από ένα μικρό ποσοστό, 3%, 4%, 5%, μέχρι και λίγο παραπάνω».

«Εγώ δεν λέω ότι αυτό έλυσε το πρόβλημα των ανθρώπων που μας βλέπουν, αλλά προσέξτε, μη χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Ζούμε σε μία πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας, παγκόσμια κατάσταση και κυρίως κατάσταση στην Ευρώπη και στη γειτονιά μας. Όλα αυτά προφανώς θα έφταναν και στην Ελλάδα, έχουν φτάσει σε όλη την Ευρώπη. Μετράει η Eurostat τον πληθωρισμό, συνολικό πληθωρισμό, αύξηση τιμών στην ενέργεια, τη στεγαστική κρίση, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εδώ, λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί, όπως τάζει η αντιπολίτευση, και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και το ξαναλέω: τα λεφτά που δίνουμε είναι λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν», τόνισε.

«Δεν πρέπει να ξεχνάς αυτούς στους οποίους απευθύνεσαι»

Για τις επικρίσεις που δέχθηκαν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

«Και προσπαθώ ακόμα και όταν βλέπω ανθρώπους να 'ναι σε δύσκολη θέση, γιατί ο δημόσιος λόγος δεν είναι κάτι εύκολο και έχουν και το θάρρος να ανασκευάσουν και να πούνε, όπως ας πούμε ο κύριος Θεοχάρης, που έκανε ο άνθρωπος δήλωση και είπε ότι αυτό το οποίο έκανε ως διατύπωση ήταν ατυχής και δεν κρύφτηκε, να συμβάλω κι εγώ ούτως ώστε να μην πετροβολούνται οι άνθρωποι αυτοί. Πράγματι, το 'χω πει σε ανύποπτο χρόνο, σε συνέντευξή μου προ δύο μηνών, που δεν είχανε υπάρξει αυτές οι δηλώσεις, το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλώ δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα, κάποιοι περισσότερα, κάποιοι λιγότερα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας», σημείωσε.

Διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει μόνιμα μέτρα και όταν κάποιες δηλώσεις που ανασκευάστηκαν ξεφεύγουν αδικούν την κυβερνητική πολιτική. «Όλα όσα έχουμε κάνει και πολλά άλλα, τα οποία έχουν γίνει, που έχουν έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα, δείχνουν μια κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ανάλγητη. Μια κυβέρνηση που καταλαβαίνει τη συγκυρία, καταλαβαίνει την έκτακτη περίσταση, αλλά κινείται με μόνιμα μέτρα. Άρα, όταν κάτι ξεφεύγει και ως ύφος, ότι «περνάμε σούπερ, περνάμε τέλεια», το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι η βασική ρητορική της Κυβέρνησης, είναι κάποιες δηλώσεις που έχουν ανασκευαστεί, αδικείται και η ίδια μας η πολιτική. Εδώ, ξέρετε, χρειάζεται μια ισορροπία», ανέφερε.

«Λάθος να ισοπεδώνουμε και να πανηγυρίζουμε»

Επιπλέον κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ισοπεδώνει τα πάντα. «Νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις δηλώσεις είναι, δεν πάω να τις δικαιολογήσω, είναι και ως απάντηση στην παρανοϊκή αντιμετώπιση της κατάστασης από ένα μέρος της αντιπολίτευσης. Τι κάνει η αντιπολίτευση; Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει, για παράδειγμα, μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης, ή λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Το γνωστό «μισθοί Βουλγαρίας». Εγώ δεν λέω ότι έχουμε μισθούς Ελβετίας, αλλά προσέξτε, όταν έρχεται η ίδια η Eurostat, όχι κάποια άλλη αρχή, που μετράει όλες τις χώρες και λέει στην ατομική κατανάλωση –τι χαλάει, δηλαδή, ο καθένας από μας– δεν είμαστε στον πάτο, είμαστε πάνω από πέντε χώρες και ανεβαίνουμε», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Γιατί η αντιπολίτευση λέει μία από τις τρεις έρευνες; Άρα, όσο λάθος είναι να τα ισοπεδώνουμε όλα, τόσο λάθος είναι και να πανηγυρίζουμε. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να τα περάσω αυτά στον κόσμο, αντιλαμβανόμενος, ότι ακόμα έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε. Αλλά τα προβλήματα, το λέω και κοιτάω τον κόσμο στα μάτια, δεν πρόκειται να λυθούν ούτε με ‘λεφτόδεντρα’ ούτε με ‘μαθητευόμενους μάγους’», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου για την εξωτερική πολιτική»

Για τον Κάθετο Διάδρομο ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε: «Η Chevron, η ExxonMobil, δύο δηλαδή ενεργειακοί κολοσσοί που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα, δηλαδή οι ίδιοι με τους εργαζομένους τους, με τη σφραγίδα τους είναι στην Ελλάδα, όπως και ο κάθετος διάδρομος. Πέραν του ότι όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, στέλνουν και πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αλλάζουν τη θέση της Ελλάδος ως προς τον ενεργειακό χάρτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, λοιπόν, αντεπιχείρημα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες».

Ωστόσο αναφέρθηκε σε προσπάθεια δημιουργίας αφηγήματος περί ενδοτικότητας. «Ξέρετε, επειδή μία από τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι να δημιουργηθεί ένα αφήγημα ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας. Εγώ μπορώ να δεχθώ πολλά από την κριτική που γίνεται λόγω και των καταστάσεων, για την ακρίβεια, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που έχουμε κάνει πολλά, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Εκεί που δεν δέχομαι «μύγα στο σπαθί μου» είναι από όλο αυτό το ψεύτικο αφήγημα της αντιπολίτευσης, από όλες τις πλευρές του πολιτικού συστήματος, για την εξωτερική πολιτική. Μέρος της οποίας –γιατί εδώ δεν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, αλλά ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα– είναι και οι πρωτοβουλίες αυτές», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Σκεφτείτε ότι μία χώρα που το μόνο που είχε ένα επιδείξει το ‘15-‘19 είναι η διαπραγμάτευση της γραβάτας, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είχαμε προειδοποιήσει τότε, είχαμε πει όσα είχαμε πει, αλλά είχε πει ο πρωθυπουργός ότι αν ψηφιστεί και κυρωθεί θα πρέπει να εφαρμοστεί, για να λέμε η αλήθεια, το μόνο που έχει να επιδείξει είναι αυτό και δυστυχώς μαύρες ημέρες, σε διαπραγματεύσεις, σε μία εικόνα η οποία ντρόπιαζε τη χώρα στο εξωτερικό, κάτι που δεν άξιζε στους Έλληνες, κάτι που δεν άξιζε στους ανθρώπους αυτούς που έχουν κάνει τόσες θυσίες και ειδικά τους ανθρώπους είτε που έμειναν πίσω και επίμειναν, είτε αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το μήνυμα στην Ευρώπη για την ενέργεια

Ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε μήνυμα στην Ευρώπη για το ενεργειακό και τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις με αυτές της περιόδου της πανδημίας του κορονοϊού. «Θυμηθείτε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού με τον ομόλογό του, τον Ντόναλτ Τούσκ και στη συνέχεια και με άλλους ευρωπαίους ηγέτες για την διασύνδεση των χωρών ως προς το ρεύμα. Είναι πολύ σύνθετη η συζήτηση, σημασία έχει εσύ να παίρνεις πρωτοβουλίες που ισχυροποιούν την ίδια σου τη χώρα. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είτε η συζήτηση έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη ρήτρα διαφυγής, που είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση, δηλαδή να δώσει την άδεια στις χώρες, όχι να τον μειώσουν, όπως λέει η αντιπολίτευση, καμία άδεια δεν χρειάζεται, να μην μπαίνει στα έξοδα για να μπορούμε να πάρουμε και αυτή την ανάσα, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, χωρίς τώρα να κουνάω το δάχτυλο και να θέλω εκ του ασφαλούς να γίνω δημοφιλής. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε και υπήρξαν αντανακλαστικά. Εδώ πρέπει να ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν συμφέροντα άλλων χωρών που δεν θέλουν τον Κάθετο Διάδρομο ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο γιατί δεν έχω τα δεδομένα και δεν μπορώ να αποδείξω κάτι τέτοιο. Αλλά η Ελλάδα ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μια Κυβέρνηση που δρα με βάση το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον πρωτίστως στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική θωράκιση και στη συνέχεια σε όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η χώρα».

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