Θέατρο Τέχνης: Καθιερώνει Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη - Οι 5 υποψήφιοι της πρώτης απονομής

Snapshot Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν καθιερώνει ετήσιο «Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη/Σκηνοθέτιδος» για την ανάδειξη νέων Ελλήνων σκηνοθετών.

Πέντε σκηνοθέτες υποψήφιοι επιλέχθηκαν για την πρώτη απονομή, με παραστάσεις από την τελευταία τριετία.

Η πρώτη τελετή απονομής θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2026 στη Σκηνή της οδού Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ και έχει φιλοτεχνηθεί από τον Μάριο Βουτσινά.

Η είσοδος στην τελετή απονομής είναι ελεύθερη για το κοινό. Snapshot powered by AI

Ένα νέο βραβείο αφιερωμένο στη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών και σκηνοθέτιδων καθιερώνει από φέτος το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, εγκαινιάζοντας έναν ετήσιο θεσμό που φιλοδοξεί να αναδείξει νέες δημιουργικές φωνές του ελληνικού θεάτρου.

Το «Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη/Σκηνοθέτιδος Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν» θα απονέμεται κάθε χρόνο, με τις υποψηφιότητες να ανακοινώνονται τον Σεπτέμβριο και την τελετή να πραγματοποιείται τον Οκτώβριο.

Η πρωτοβουλία βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τη φιλοσοφία του Καρόλου Κουν, ο οποίος έδινε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους δημιουργούς και αντιμετώπιζε το θέατρο ως έναν διαρκή χώρο εκπαίδευσης, αναζήτησης και μαθητείας.

Οι πέντε υποψήφιοι της πρώτης απονομής

Για την πρώτη απονομή, η επιτροπή επέλεξε πέντε σκηνοθέτες και σκηνοθέτιδες, λαμβάνοντας κατ’ εξαίρεση υπόψη παραστάσεις που παρουσιάστηκαν την τελευταία τριετία. Στόχος ήταν η πρώτη διοργάνωση να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο δείγμα της δουλειάς νέων δημιουργών.

Οι υποψήφιοι και οι παραστάσεις για τις οποίες προκρίθηκαν είναι:

Κωνσταντίνος Αβράμης, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Ο παρείσακτος», παραγωγή dispositif, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το 2026.

Σοφία Αντωνίου, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Άμλετ (machine)», παραγωγή Masterskaya Productions, στο Θέατρο Πορεία, το 2026.

Νοεμή Βασιλειάδου, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Κλημεντίνες χωρίς κουκούτσι», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της ενότητας grape (Greek Agora of Performance), στο Θέατρο Τέχνης, το 2025.

Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η Λυγερή» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου, στο Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού», το 2024.

Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Μα γκραν' μα», στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου, στο Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού», το 2024.

https://www.instagram.com/p/Dd10qqGA-la/

Η απονομή στις 26 Οκτωβρίου

Η πρώτη τελετή απονομής του νέου βραβείου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00, στη Σκηνή της οδού Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, στη Φρυνίχου 14, στην Πλάκα.

Το βραβείο έχει φιλοτεχνηθεί από τον Μάριο Βουτσινά, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο προσφέρει ανώνυμος δωρητής που εξασφάλισε ο Γιάννης Μόσχος.

Η επιτροπή του βραβείου αποτελείται από τους Μάνο Βαβαδάκη, Μαριάννα Κάλμπαρη, Γιώργο Κουτλή, Γεωργία Μαυραγάνη και Γιάννη Μόσχο.

Η είσοδος στην τελετή απονομής είναι ελεύθερη για το κοινό.

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