Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

Snapshot Υπάρχει ρήξη στη κοινή υπερασπιστική γραμμή των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πιθανόν λόγω των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η 56χρονη γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και εξετάζει αλλαγή δικηγόρου αν τα τοξικολογικά δείξουν το αντίθετο.

Ο σύζυγος της γιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο.

Οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου παρουσιάζουν αντιφάσεις και εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρχές.

Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Μαζωνάκη προειδοποιεί ότι όσοι δεν πουν την αλήθεια θα κατηγορηθούν. Snapshot powered by AI

Η ρήξη στην κοινή υπερασπιστική γραμμή των δύο γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να υπάρχει, σύμφωνα με διαρροές, που μεταφέρει το MEGA. Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η 56χρονη γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Αν οι τοξικολογικές δείξουν το αντίθετο, εξετάζει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να αλλάξει δικηγόρο, καθώς ο συνήγορος του συζύγου της θα εκπροσωπεί πλέον διαφορετικά συμφέροντα.

Στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον Μαζωνάκη. Η εκδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία υποστηρίζει ότι η γιατρός ζήτησε από τις εργαζόμενες να τηρήσουν κοινή γραμμή στις αναφορές τους για την αλληλουχία των γεγονότων.

Ο σύζυγος κρατά αποστάσεις από όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου από την πρώτη στιγμή. Φέρεται να αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη του για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να επιμένει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή. Όπως λέει, του ζητήθηκε να βοηθήσει μετά τις 4 το μεσημέρι και το έκανε. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στην πορεία θα επέλθει ρήξη στην, μέχρι τώρα, κοινή γραμμή του ζευγαριού.

Οι εργαζόμενες του ιατρείου περνούν η μία μετά την άλλη από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Οι προανακριτικές τους καταθέσεις εξετάζονται ενδελεχώς, καθώς εκτιμάται ότι περιέχουν πολλές αντιφάσεις. Ο νομικός παραστάτης της οικογένειας Μαζωνάκη έχει δηλώσει δημόσια ότι, αν δεν πουν την αλήθεια, θα βρεθούν κατηγορούμενες.