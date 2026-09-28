Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

Ο Νίκος Ψαρράς αποκάλυψε ότι υπηρέτησε μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και θυμήθηκε την κοινή τους συμμετοχή στην ταινία «Ο Νικητής» του Ελληνικού Στρατού το 1997, μαζί με Θανάση Ευθυμιάδη, Αντώνη Κανάκη και Μάρκο Σεφερλή

Ανθή Κουρεντζή

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό
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  • Ο Νίκος Ψαρράς και ο Γιώργος Μαζωνάκης υπηρέτησαν μαζί στον στρατό και συμμετείχαν σε κοινή στρατιωτική παραγωγή.
  • Συμμετείχαν στην ταινία «Ο Νικητής» του 1997, που είχε στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών.
  • Η ταινία παραχθηκε από το 7ο Επιτελικό και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με συμμετοχές και άλλων γνωστών προσώπων όπως ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο Αντώνης Κανάκης και ο Μάρκος Σεφερλής.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανιζόταν στην ταινία σε ρόλο φαντάρου, τραγουδώντας με κιθάρα μέσα στον στρατιωτικό θάλαμο.
  • Η ταινία επανήλθε στη δημοσιότητα μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, αποκτώντας ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία.
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Μια άγνωστη πτυχή από τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Νίκος Ψαρράς, σε μια περίοδο που η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο γνωστός ηθοποιός θυμήθηκε τα χρόνια της στρατιωτικής τους θητείας, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους είχαν υπηρετήσει μαζί, ενώ συμμετείχαν και σε μια παραγωγή του Ελληνικού Στρατού με αντικείμενο την ενημέρωση των νέων γύρω από τα ναρκωτικά.

«Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν, ήμασταν μαζί φαντάροι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ψαρράς.

Όπως εξήγησε, προς το τέλος της θητείας τους, αντί να λάβουν άδεια απολύσεως, συμμετείχαν στα γυρίσματα μιας ταινίας που είχε παραχθεί από το 7ο Επιτελικό και είχε ως θέμα την πρόληψη κατά των ναρκωτικών.

«Τον τελευταίο μήνα που έπρεπε να είχαμε άδεια απολύσεως, εμείς κάναμε μία ταινία για τον στρατό», θυμήθηκε, αναφέροντας ότι στην παραγωγή συμμετείχαν επίσης ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο Αντώνης Κανάκης και ο Μάρκος Σεφερλής.

Η ταινία είχε τίτλο «Ο Νικητής» και παρουσιάστηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού το 1997, με στόχο την ενημέρωση των στρατευμένων γύρω από τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών.

Στην παραγωγή πρωταγωνιστούσαν ο Θανάσης Ευθυμιάδης και ο Νίκος Ψαρράς, ενώ συμμετείχαν ο Αντώνης Κανάκης και ο Μάρκος Σεφερλής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανιζόταν σε ρόλο φαντάρου, τραγουδώντας με κιθάρα μέσα στον στρατιωτικό θάλαμο.

Η συγκεκριμένη ταινία, που για χρόνια είχε σχεδόν ξεχαστεί, επέστρεψε πρόσφατα στο προσκήνιο, αποκτώντας ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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