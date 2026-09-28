Τροχαία Αττικής: 23 συλλήψεις οδηγών – Εννέα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη τροχονομική επιχείρηση στην Αττική από 21 έως 28 Σεπτεμβρίου 2026 με 39.320 ελέγχους αλκοολομέτρησης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τροχαία Αττικής: 23 συλλήψεις οδηγών – Εννέα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν 9 οδηγοί για οδήγηση με αλκοόλ πάνω από 0,60 mg/l και διαπιστώθηκαν 202 παραβάσεις αλκοόλ συνολικά.
  • Βεβαιώθηκαν 7.018 παραβάσεις ΚΟΚ, μεταξύ αυτών υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού, παραβίαση σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια.
  • Ακινητοποιήθηκαν 587 οχήματα και αφαιρέθηκαν 976 άδειες οδήγησης και 257 άδειες κυκλοφορίας.
  • Οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με ένταση σε όλη την Αττική.
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Εκτεταμένη τροχονομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τον εντοπισμό οδηγών που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου 2026. Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.

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Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης έγιναν συνολικά 39.320 έλεγχοι αλκοολομέτρησης. Από αυτούς προέκυψαν 202 παραβάσεις, ενώ 9 οδηγοί συνελήφθησαν επειδή διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη πάνω από 0,60 mg/l.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 7.018 παραβάσεις για διάφορες παραβάσεις του ΚΟΚ. Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας, μη χρήσης κράνους, χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίασης σηματοδοτών και οδήγησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

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Στο πλαίσιο των ελέγχων 587 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ 111 από αυτά απομακρύνθηκαν με γερανό. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 976 άδειες οδήγησης και 257 άδειες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, οι θετικοί έλεγχοι για αλκοόλ αντιστοιχούν στο 0,51% του συνόλου των αλκοολομετρήσεων.

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Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως αναφέρει η Τροχαία, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική.

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