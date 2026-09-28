Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για το ιατρείο - «Δεν με ρώτησαν για το ιατρικό ιστορικό»

Snapshot Ο Μάνος, κομμωτής, κατήγγειλε ότι δεν του λήφθηκε αναλυτικό ιατρικό ιστορικό κατά την επίσκεψή του στο ιατρείο το 2022.

Του προτάθηκε πρόγραμμα θεραπειών με χρήση μηχανημάτων και κόστος πολλών χιλιάδων ευρώ, χωρίς την απαραίτητη ιατρική διερεύνηση.

Ο Μάνος ενημέρωσε τους γιατρούς για τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του, αλλά δεν έγινε κατάλληλη αξιολόγηση πριν τις θεραπείες.

Τελικά, δεν προχώρησε στις θεραπείες λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης προς το ιατρείο. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο νέων μαρτυριών.

Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο Μάνος, ο οποίος εργάζεται ως κομμωτής, περιέγραψε τη δική του εμπειρία από επίσκεψή του στο συγκεκριμένο ιατρείο το 2022. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να απευθυνθεί στους γιατρούς έπειτα από σύσταση πελάτισσάς του, καθώς εκείνη την περίοδο αναζητούσε τρόπους για να χάσει βάρος.

Το ιατρειο στην οδο Καρνεαδου στο Κολωνακι που φερεται να επαθε ο Γιωργος Μαζωνακης την ανακοπη πριν μεταφερθει στο νοσοκομειο ΕΛΠΙΣ Eurokinissi

«Δεν μου πήραν αναλυτικό ιατρικό ιστορικό»

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, κατά την πρώτη του επίσκεψη δεν έγινε λεπτομερής καταγραφή του ιατρικού ιστορικού του, ενώ, όπως είπε, δεν ερωτήθηκε για τυχόν προβλήματα υγείας, παθήσεις ή τις διατροφικές του συνήθειες.

Όπως περιέγραψε, στη συνέχεια του παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε διαφορετικές θεραπείες και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, μεταξύ άλλων υπερήχων και laser.

Ο ίδιος έκανε λόγο για κόστος αρκετών χιλιάδων ευρώ για το σύνολο των θεραπειών, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη μηχάνημα, η χρήση του οποίου, σύμφωνα με τον ίδιο, κόστιζε περίπου 6.000 ευρώ.

Για την πρώτη του επίσκεψη και μία ενέσιμη θεραπεία βιταμινών, όπως ανέφερε, πλήρωσε περίπου 500 ευρώ.

«Δεν αισθάνθηκα ότι έγινε η απαραίτητη ιατρική διερεύνηση»

Ο Μάνος στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία, όπως υποστήριξε, αναλυτικής λήψης του ιατρικού ιστορικού του, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην είχε εντοπιστεί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τους γιατρούς πως εργάζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που, όπως εξήγησε, επηρεάζει σημαντικά τόσο τη διατροφή όσο και τον ύπνο του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν ένιωσε ότι υπήρξε η αναγκαία διερεύνηση της κατάστασής του πριν του προταθούν οι συγκεκριμένες θεραπείες.

Τελικά, όπως δήλωσε, αποφάσισε να μην προχωρήσει στο πρόγραμμα που του προτάθηκε, καθώς δεν κατάφερε να αισθανθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης που θεωρούσε απαραίτητο απέναντι στο συγκεκριμένο ιατρείο.

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