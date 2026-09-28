Η Ντούα Λίπα διασκέδασε σε μεγάλο αλβανικό γάμο - Ο εντυπωσιακός χορός με τον πατέρα της - Βίντεο

Snapshot Η Ντούα Λίπα συμμετείχε σε μεγάλο παραδοσιακό αλβανικό γάμο στο Κόσοβο, τιμώντας τις αλβανικές της ρίζες.

Χόρεψε παραδοσιακό valle με τον πατέρα της, κρατώντας ποτήρια ισορροπημένα στα κεφάλια τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χορού.

Η τραγουδίστρια φορούσε μαύρο εξώπλατο φόρεμα με φτερά και αργότερα ένα χρυσό crochet top με μαύρο σύνολο.

Στο γάμο βρέθηκε με μέλη της οικογένειάς της, όπως η αδερφή της, ο αδερφός της και η μητέρα της.

Το στιγμιότυπο του χορού με τα ποτήρια είχε ιδιαίτερο οικογενειακό και παραδοσιακό χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Η Ντούα Λίπα τίμησε τις αλβανικές της ρίζες με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, σε έναν οικογενειακό γάμο στο Κόσοβο που είχε όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης παραδοσιακής γιορτής.

Η 31χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειάς της για τον γάμο του ξαδέλφου της, And Gjakova, με τη Rozafa Kelmendi και μοιράστηκε στο Instagram ένα carousel με στιγμές από τη βραδιά.

Instagram

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο με τη Ντούα και τον πατέρα της, Dukagjin Lipa, να χορεύουν παραδοσιακό valle έχοντας από ένα ποτήρι ισορροπημένο στο κεφάλι τους.

Η Ντούα Λίπα / Instagram

Η Ντούα εμφανίστηκε με μαύρο εξώπλατο φόρεμα με φτερά στη λαιμόκοψη, ενώ γύρω τους συγγενείς και καλεσμένοι χειροκροτούσαν και χόρευαν, ορισμένοι κρατώντας τα παραδοσιακά μαντίλια του valle.

https://www.instagram.com/p/DdzIsnTjFuu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πατέρας και κόρη κατάφεραν να κρατήσουν τα ποτήρια στη θέση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χορού, κινούμενοι κυκλικά με τα χέρια ψηλά. Στο τέλος, υποκλίθηκαν ο ένας στον άλλον και αφαίρεσαν τα ποτήρια από τα κεφάλια τους, ολοκληρώνοντας τη χορευτική στιγμή μέσα σε χειροκροτήματα.

Η τραγουδίστρια έχει δείξει και στο παρελθόν την ικανότητά της να χορεύει με ποτήρι στο κεφάλι, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο διακοπών, όμως αυτή τη φορά το σκηνικό είχε ιδιαίτερο οικογενειακό και παραδοσιακό χαρακτήρα.

Στο ίδιο carousel, η Ντούα Λίπα δημοσίευσε και φωτογραφίες με ακόμη ένα εντυπωσιακό look, φορώντας χρυσό crochet top διακοσμημένο με κουμπιά πάνω από μαύρο σύνολο.

Η Ντούα Λίπα / Instagram

Σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει και χορεύει με μέλη της οικογένειάς της, ανάμεσά τους η αδελφή της Rina, ο αδελφός της Gjin και η μητέρα της Anesa.

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