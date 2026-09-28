Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάστηκε με ψηλοτάκουνα - «Δεν νομίζεις ότι το παρακάνεις;», είπε ο Ντέιβιντ

Snapshot Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε προπόνηση στο StairMaster φορώντας ψηλοτάκουνα περίπου 10 εκατοστών πριν το show της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εξέφρασε την απορία του για το αν η Βικτόρια παρακάνει με τα τακούνια κατά την άσκηση.

Η Βικτόρια απάντησε με χιούμορ ότι απλώς προπονείται, δείχνοντας ότι η μόδα συνδυάζεται με τη γυμναστική για εκείνη.

Φορούσε επίσης μπορντό δερμάτινη midi φούστα και απαλό ροζ πουκάμισο, μετατρέποντας την προπόνηση σε fashion moment.

Η εικόνα υπογραμμίζει την εξέλιξή της από ποπ σταρ σε επιτυχημένη σχεδιάστρια με διεθνή παρουσία στη μόδα. Snapshot powered by AI

Η Βικτόρια Μπέκαμ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι για εκείνη η μόδα δεν σταματά ούτε στο γυμναστήριο.

Λίγο πριν από το show της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η 52χρονη σχεδιάστρια προκάλεσε εντύπωση όταν εμφανίστηκε να κάνει StairMaster φορώντας εντυπωσιακά στιλέτο ύψους περίπου 10 εκατοστών.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος δεν έκρυψε την απορία του βλέποντάς την να ανεβαίνει με άνεση τα σκαλοπάτια του μηχανήματος ισορροπώντας πάνω στα ψηλοτάκουνα.

Victoria Beckham making the StairMaster look impossibly chic in a silky blouse, her signature leather midi skirt and burgundy Victoria Beckham heels. 👠



Even cardio gets the Posh treatment. pic.twitter.com/J19l7QWgpX — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) September 28, 2026

«Αγάπη μου, ξέρω ότι είναι Fashion Week, αλλά δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει λίγο;», ακούγεται να τη ρωτά στο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram Story της Βικτόρια.

Εκείνη, χωρίς να χάσει το χιούμορ της, απάντησε απλώς: «Όχι, απλώς προπονούμαι».

Η πρώην Spice Girl δεν περιορίστηκε μόνο στα ψηλοτάκουνα. Φορούσε μπορντό δερμάτινη midi φούστα και απαλό ροζ πουκάμισο, μετατρέποντας την προπόνηση σε ένα ακόμη fashion moment.

Η εικόνα δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρακτηριστική για τη σημερινή της ταυτότητα: μια γυναίκα που έχει αφήσει πίσω την ποπ σταρ εποχή και έχει χτίσει πλέον ένα brand με σαφή παρουσία στη διεθνή μόδα.

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