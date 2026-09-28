Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάστηκε με ψηλοτάκουνα - «Δεν νομίζεις ότι το παρακάνεις;», είπε ο Ντέιβιντ
Η διάσημη σχεδιάστρια «στρίμωξε» μια προπόνηση πριν από το show της στο Παρίσι, φορώντας 10ποντα τακούνια
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- Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε προπόνηση στο StairMaster φορώντας ψηλοτάκουνα περίπου 10 εκατοστών πριν το show της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.
- Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εξέφρασε την απορία του για το αν η Βικτόρια παρακάνει με τα τακούνια κατά την άσκηση.
- Η Βικτόρια απάντησε με χιούμορ ότι απλώς προπονείται, δείχνοντας ότι η μόδα συνδυάζεται με τη γυμναστική για εκείνη.
- Φορούσε επίσης μπορντό δερμάτινη midi φούστα και απαλό ροζ πουκάμισο, μετατρέποντας την προπόνηση σε fashion moment.
- Η εικόνα υπογραμμίζει την εξέλιξή της από ποπ σταρ σε επιτυχημένη σχεδιάστρια με διεθνή παρουσία στη μόδα.
Η Βικτόρια Μπέκαμ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι για εκείνη η μόδα δεν σταματά ούτε στο γυμναστήριο.
Λίγο πριν από το show της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η 52χρονη σχεδιάστρια προκάλεσε εντύπωση όταν εμφανίστηκε να κάνει StairMaster φορώντας εντυπωσιακά στιλέτο ύψους περίπου 10 εκατοστών.
Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος δεν έκρυψε την απορία του βλέποντάς την να ανεβαίνει με άνεση τα σκαλοπάτια του μηχανήματος ισορροπώντας πάνω στα ψηλοτάκουνα.
«Αγάπη μου, ξέρω ότι είναι Fashion Week, αλλά δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει λίγο;», ακούγεται να τη ρωτά στο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram Story της Βικτόρια.
Εκείνη, χωρίς να χάσει το χιούμορ της, απάντησε απλώς: «Όχι, απλώς προπονούμαι».
Η πρώην Spice Girl δεν περιορίστηκε μόνο στα ψηλοτάκουνα. Φορούσε μπορντό δερμάτινη midi φούστα και απαλό ροζ πουκάμισο, μετατρέποντας την προπόνηση σε ένα ακόμη fashion moment.
Η εικόνα δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρακτηριστική για τη σημερινή της ταυτότητα: μια γυναίκα που έχει αφήσει πίσω την ποπ σταρ εποχή και έχει χτίσει πλέον ένα brand με σαφή παρουσία στη διεθνή μόδα.