Ζωγράφου: Δύο συλλήψεις για διάρρηξη διαμερίσματος - Είχαν μαζί τους τα κλοπιμαία

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άνδρες 28 και 31 ετών στη Ζωγράφου για διάρρηξη διαμερίσματος.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν κλοπιμαία, μεταξύ των οποίων πέντε χρυσά και τρία ασημένια δαχτυλίδια και ένα χρυσό μενταγιόν.

Οι συλληφθέντες προσπάθησαν να διαφύγουν αλλά ακινητοποιήθηκαν από την αστυνομία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Οι άνδρες είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 28 και 31 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, όταν τους εντόπισαν να επιχειρούν να διαφύγουν από διαμέρισμα στο οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε σημειωθεί διάρρηξη στου Ζωγράφου.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη και έσπευσαν στο σημείο. Εκεί εντόπισαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι μόλις τους είδαν προσπάθησαν να φύγουν. Λίγο αργότερα, όμως, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν πέντε χρυσά δαχτυλίδια, τρία ασημένια δαχτυλίδια και ένα χρυσό μενταγιόν, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από το διαμέρισμα.

Μαζί τους βρέθηκαν επίσης μία χειρουργική μάσκα και ένα καπέλο.

Οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ τα κοσμήματα επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους.