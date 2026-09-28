Τραγική μοίρα για μητέρα και κόρη: Πέθαναν από καρκίνο με διαφορά 10 ωρών

Οι δύο γυναίκες είχαν συμφωνήσει να μην μάθει η μία για τον θάνατο της άλλης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τραγική μοίρα για μητέρα και κόρη: Πέθαναν από καρκίνο με διαφορά 10 ωρών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μητέρα και κόρη στη Βραζιλία πέθαναν από καρκίνο μέσα σε διάστημα 10 ωρών, χωρίς να μάθει η μία για τον θάνατο της άλλης, όπως άλλωστε είχαν συμφωνήσει.
  • Η Σιμπέλε Μαρκίς, 28 ετών, διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο επινεφριδίου το 2024 και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπείες πριν καταλήξει το 2026.
  • Η μητέρα της, Μαρία Ελισάβετε Νογκέιρα, 56 ετών, διαγνώστηκε με καρκίνο παγκρέατος περίπου ένα χρόνο μετά την κόρη της και κατέληξε μετά από επιδείνωση της υγείας της.
  • Και οι δύο είχαν συμφωνήσει να μην ενημερωθεί η μία για τον θάνατο της άλλης, ώστε να μην βιώσει η καθεμία τον θάνατο της άλλης.
  • Ο σύζυγος και πατέρας έμεινε μόνος μετά τους θανάτους, καθώς η Σιμπέλε ήταν το μοναδικό τους παιδί.
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Στο πένθος βυθίστηκαν οι συγγενείας δύο γυναικών, στη Βραζιλία, όταν μητέρα και κόρη πέθαναν από καρκίνο μέσα σε διάστημα 10 ωρών, χωρίς η μία να μάθει για τον θάνατο της άλλης, καθώς έτσι είχαν συμφωνήσει.

Η Σιμπέλε Μαρκίς, 28 ετών, πέθανε περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης σε νοσοκομείο στο Mogi Guaçu της Βραζιλίας, σύμφωνα με το G1. Η αγαπημένη της μητέρα, η Μαρία Ελισάβετε Νογκέιρα, 56 ετών, απεβίωσε γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, αφού της χορηγήθηκαν ηρεμιστικά σε άλλο νοσοκομείο της πόλης.

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Η Σιμπέλε, που εργαζόταν στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ, διαγνώστηκε το 2024 με έναν επιθετικό και σπάνιο καρκίνο που είχε την προέλευσή του στο επινεφρίδιό της, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, η μητέρα της Μαρία ανακάλυψε ότι είχε καρκίνο του παγκρέατος, αφού επισκέφθηκε τον γιατρό για κάτι που πίστευε ότι ήταν πέτρα.

Η Σιμπέλε υποβλήθηκε σε μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και χημειοθεραπειών για τον καρκίνο της, και τον Δεκέμβριο του 2025, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι βρισκόταν κοντά στο θάνατο, αφού είχε προσβληθεί από λοιμώξεις.

Η Μαρία όπως περιγράφουν συγγενείς κατά τη διάρκεια αυτής της σκοτεινής περιόδου, νήστευε και παρακαλούσε τον Θεό για ένα θαύμα με την κόρη να βγαίνει νικήτρια.

Αφού ανάρρωσε, η Σιμπέλε πήρε εξιτήριο και ήταν ενθουσιασμένη για τη ζωή που την περίμενε. Η μητέρα της, η οποία ήταν επίσης γνωστή ως Μπία στους δικούς της, δεν έλαβε τόσο εντατική θεραπεία για τον καρκίνο της, αφού η ασθένεια εξελίχθηκε ραγδαία. Ο πόνος της Μαρίας είχε γίνει τόσο έντονος που χρειάστηκε μορφίνη. Νοσηλεύτηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Εκείνη την περίοδο, η Σιμπέλε είχε επισκεφτεί την άρρωστη μητέρα της. Όμως, περίπου μια εβδομάδα αργότερα, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Ενώ περίμεναν τα δυσάρεστα για τη Μαρία, η ειδοποίηση θανάτου ήρθε για τη Σιμπέλε. Και αφού οργάνωσαν την αγρυπνία για να αποχαιρετίσουν την κόρη, ήρθε το τηλεφώνημα και για τη μητέρα της.

Ο πατέρας και σύζυγος έμεινε ολομόναχος και αποπροσανατολισμένος, όπως περιγράφουν συγγενείς, καθώς η Σιμπέλε ήταν το μοναδικό παιδί του ζευγαριού.

Τόσο η μητέρα όσο και η κόρη επιθυμούσαν να μην ενημερωθούν για τον θάνατο της άλλης, αν η μία από τις δύο ήταν ακόμα ζωντανή.

«Καμία από τις δύο δεν ήθελε να δει την άλλη να πεθαίνει», σύμφωνα με τον ανιψιό και ξάδελφο, Ρόουιλσον. «Το είχαν μάλιστα σχολιάσει, άλλοτε αστειευόμενες, άλλες φορές σοβαρά, και τελικά συνέβη. Η μία δεν έμαθε ποτέ για το θάνατο της άλλης. Είναι πραγματικά κάτι αδιανόητο».

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