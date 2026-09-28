Μαρινάκης για Κάθετο Διάδρομο: Ανήκει στις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα

Snapshot Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα σύνθετο ενεργειακό έργο στρατηγικής σημασίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και τις υποδομές της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο διάδρομος θα δημιουργήσει έναν κάθετο άξονα μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και βορειότερες χώρες.

Η υποδομή θα επιτρέψει τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ μέσω του τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη, ενισχύοντας την ενεργειακή συνδεσιμότητα στην περιοχή.

Το έργο θα αξιοποιήσει υπάρχοντες αγωγούς, όπως τον Trans-Balkan, για τη μεταφορά φυσικού αερίου και τη μείωση της μεταβλητότητας των τιμών.

Η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου θεωρείται σημαντική εξέλιξη που θα αλλάξει επίπεδο την Ελλάδα ενεργειακά και γεωπολιτικά. Snapshot powered by AI

Ειδική αναφορά στον Καθετο Διάδρομο και την γεωπολιτική σημασία του έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης συντακτών.

«Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι συμφωνίες γεώτρηση της ExxonMobil, της Chevron, Ο Κάθετος Διάδρομος, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια. Το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί οι 2 μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό από μόνο του αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας, για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο, δίνει σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικά, πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα και προφανώς και ο Κάθετος Διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα. Τους λόγους τους εξήγησα στο συνάδελφό σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είναι ο Κάθετος Διάδρομος

Υπενθυμίζεται ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, πρακτικά υπάρχει ένας κάθετος διάδρομος με δύο παρακλάδια. Το ένα αφορά τη Ρεβυθούσα, το άλλο αφορά στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor) είναι ένα σχέδιο ενεργειακών αγωγών και διασυνδέσεων φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Στόχος του είναι να δημιουργηθεί ένας «κάθετος» άξονας μεταφοράς αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά — δηλαδή από την Ελλάδα προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και πιο πάνω.

Αυτές οι ενεργειακές υποδομές έχουν ως στόχο να συνδέσουν τα εθνικά δίκτυα φυσικού αερίου κατά μήκος ενός άξονα βορρά-νότου από τη Βαλτική Θάλασσα έως το Αιγαίο Πέλαγος, περιλαμβάνοντας δίκτυα στις προαναφερθείσες χώρες. Χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή από την Ελλάδα έως την Ουκρανία, ο κάθετος αγωγός φυσικού αερίου θα επιτρέψει στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω της Ελλάδας να γεμίσει τις τεράστιες δεξαμενές αποθήκευσης στην Ουκρανία, παρέχοντας μια νέα πηγή φυσικού αερίου για την Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια και συμβάλλοντας στη μείωση της μεταβλητότητας των τιμών κατά μήκος της διαδρομής.

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη φυσική και συμβατική αναστρεψιμότητα των υφιστάμενων αγωγών διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού διαμετακόμισης Trans-Balkan, τον οποίο η Gazprom δεν χρησιμοποιεί πλέον.

Το αμερικανικό LNG αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής συνδεσιμότητας στην περιοχή, ιδίως στον νέο τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα, ο οποίος αποτελεί βασικό σημείο εισόδου για τον διάδρομο.

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