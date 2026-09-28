Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

Snapshot Η Ελένη Προκοπίου αντιμετώπισε σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα και υποβλήθηκε σε ορμονικές θεραπείες για να αποκτήσει την κόρη της Ειρήνη.

Η προσπάθεια μητρότητας επηρέασε την καριέρα της, καθώς πήρε απόσταση από τον κινηματογράφο για να επικεντρωθεί στην οικογένεια.

Οι ορμονικές θεραπείες προκάλεσαν σωματικές αλλαγές που επηρέασαν την εμφάνισή της σε γυρίσματα ταινιών εκείνη την περίοδο.

Η Προκοπίου θεωρούσε την οικογένεια ως την απόλυτη προτεραιότητα, επιλέγοντας τη μητρότητα πάνω από τη δημοσιότητα και την καριέρα της.

Η γέννηση της κόρης της και η οικογένειά της ήταν η σημαντικότερη επιτυχία στη ζωή της, παρά το επαγγελματικό κόστος που υπέστη. Snapshot powered by AI

Πίσω από την εκθαμβωτική εικόνα της Ελένης Προκοπίου στις ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου υπήρχε μια προσωπική μάχη που το κοινό αγνοούσε.

Την ώρα που η καριέρα της βρισκόταν στο απόγειό και η ίδια αποτελούσε μία από τις πιο εντυπωσιακές χορεύτριες και ηθοποιούς της γενιάς της, η μεγαλύτερη επιθυμία της δεν είχε σχέση με τα φώτα, τις πρεμιέρες ή τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ήθελε να αποκτήσει παιδί.

Και για να τα καταφέρει χρειάστηκε, όπως η ίδια αποκάλυψε πολλά χρόνια αργότερα, να περάσει μια μακρά περίοδο γυναικολογικών προβλημάτων και ορμονικών θεραπειών.

«Πέρασα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με ορμόνες και τέτοια για να μείνω έγκυος στη μονάκριβη κόρη μου», είχε εξομολογηθεί, εξηγώντας παράλληλα έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους απομακρύνθηκε από τον κινηματογράφο.

Η Ελένη Προκοπίου

Τα προβλήματα που την ταλαιπώρησαν

Η Ελένη Προκοπίου έχει μιλήσει χωρίς ωραιοποιήσεις για εκείνη την περίοδο της ζωής της.

Όπως είχε πει, αντιμετώπιζε αρκετά γυναικολογικά προβλήματα μέχρι να καταφέρει να αποκτήσει παιδί και χρειάστηκε να ακολουθήσει θεραπεία με ορμόνες. Η θεραπεία αυτή προκάλεσε αλλαγές και στο σώμα της, καθώς πήρε αρκετά κιλά — κάτι που, στην αυστηρή κινηματογραφική βιομηχανία εκείνων των χρόνων, είχε τη δική του σημασία.

Η ίδια θυμόταν ότι στα γυρίσματα της ταινίας «Το Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσσας» φαινόταν πιο γεμάτη επειδή έκανε ενέσεις ορμονών εξαιτίας ενός προβλήματος στη μήτρα. Και τότε ήταν ήδη δύο μηνών έγκυος.

Πίσω λοιπόν από τα κοστούμια, τα χορευτικά και το χαμόγελο της πρωταγωνίστριας υπήρχε ήδη η αγωνία μιας γυναίκας που προσπαθούσε να γίνει μητέρα.

Η οικογένεια πάνω από την καριέρα

Η ίδια υπήρξε απολύτως ξεκάθαρη ως προς τις προτεραιότητές της.

Όταν αποφάσισε να απομακρυνθεί από τα κινηματογραφικά πλατό, το έκανε αφενός επειδή είχε παντρευτεί και αφετέρου επειδή η προσπάθεια για την απόκτηση παιδιού είχε γίνει το επίκεντρο της ζωής της.

Η Ελένη Προκοπίου

«Είχα πάνω από όλους και όλα την οικογένειά μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Δεν επρόκειτο, επομένως, απλώς για μια ηθοποιό που κουράστηκε από τη δημοσιότητα. Ήταν μια γυναίκα που πήρε συνειδητά την απόφαση να αλλάξει την ιεράρχηση της ζωής της.

Η καριέρα μπορούσε να περιμένει. Για εκείνη, η μητρότητα όχι.

Η γέννηση της Ειρήνης

Τελικά, έπειτα από τις δυσκολίες και τις θεραπείες, η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα. Απέκτησε τη μοναχοκόρη της, Ειρήνη.

Και μόνο ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε για εκείνη δεκαετίες αργότερα δείχνει πόσο βαθιά την είχε σημαδέψει αυτή η διαδρομή.

Η Προκοπίου δήλωνε «τρισευτυχισμένη» για την οικογένεια που δημιούργησε και για τις δύο εγγονές που αργότερα της χάρισε η κόρη της.

Η Ελένη Προκοπίου

Η απόφαση, ωστόσο, είχε και ένα επαγγελματικό κόστος. Όπως η ίδια έχει περιγράψει, μέχρι να ολοκληρώσει τις θεραπείες της, να γεννήσει και να επανέλθει σωματικά, ο ελληνικός εμπορικός κινηματογράφος είχε ήδη αρχίσει να σβήνει.

Δεν φαίνεται όμως να το αντιμετώπισε ποτέ ως χαμένη ευκαιρία. Γιατί η Ελένη Προκοπίου είχε ήδη αποφασίσει ποιον ρόλο ήθελε περισσότερο να παίξει.

Όχι εκείνον που θα της έδινε ακόμη μία ταινία ή ακόμη ένα χειροκρότημα, αλλά εκείνον για τον οποίο είχε αγωνιστεί μακριά από τις κάμερες: τον ρόλο της μητέρας.

Η Ελένη Προκοπίου έφυγε από την ζωή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 87 ετών βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Διαβάστε επίσης