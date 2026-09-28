Θεσσαλονίκη: 35χρονος έστελνε απειλητικά και ερωτικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω IRIS

Ο 35χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή επειδή έστελνε απειλητικά και ερωτικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω της τραπεζικής εφαρμογής IRIS

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έστελνε απειλητικά και ερωτικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω IRIS
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η γυναίκα είχε αποκλείσει κάθε άλλη επικοινωνία μαζί του, αλλά εκείνος συνέχισε να την παρενοχλεί με μηνύματα και εμφανιζόταν επανειλημμένα έξω από το σπίτι και τον χώρο εργασίας της.
  • Ο κατηγορούμενος δεν αποδέχτηκε το τέλος της σχέσης και προσπάθησε να επιβάλει επαφή, προκαλώντας φόβο και αναστάτωση στη γυναίκα για ενάμιση χρόνο.
  • Το δικαστήριο επέβαλε στον 35χρονο ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή και περιοριστικούς όρους απαγόρευσης επικοινωνίας και προσέγγισης της γυναίκας.
  • Στην απολογία του, ο 35χρονος παραδέχτηκε την επικοινωνία μέσω IRIS, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν θεωρούσε τη συμπεριφορά του απειλητική και πίστευε ότι η γυναίκα επιθυμούσε επαφή.
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Το σύστημα IRIS, που χρησιμοποιείται καθημερινά για άμεσες τραπεζικές μεταφορές, αποτέλεσε το μέσο επικοινωνίας ενός 35χρονου με την πρώην σύντροφό του, αφού εκείνη είχε διακόψει κάθε άλλη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του. Ο άνδρας φέρεται να αξιοποιούσε τις αιτιολογίες των συναλλαγών για να της στέλνει διαδοχικά μηνύματα, ορισμένα από τα οποία είχαν ερωτικό αλλά και απειλητικό περιεχόμενο.

Η υπόθεση έφτασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έκρινε ένοχο τον 35χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με το thestival, η γυναίκα είχε προηγουμένως αποκλείσει τον κατηγορούμενο από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο εκείνος συνέχισε να επιδιώκει επαφή μαζί της, στέλνοντάς της μεγάλο αριθμό μηνυμάτων μέσω της τραπεζικής εφαρμογής.

Παράλληλα, όπως περιέγραψε η ίδια κατά την κατάθεσή της, ο 35χρονος εμφανιζόταν επανειλημμένα έξω από το σπίτι της, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να την αναζητούσε και στον χώρο εργασίας της.

Η γνωριμία και η αλλαγή στη συμπεριφορά του

Η γυναίκα ανέφερε στο δικαστήριο ότι γνώρισε τον 35χρονο μέσω της εργασίας τους, καθώς απασχολούνταν στην ίδια εταιρεία. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε ερωτική σχέση, η οποία όμως, σύμφωνα με την κατάθεσή της, άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα όταν εκείνος εκδήλωσε έντονη ζήλια.

Ένα επαγγελματικό ταξίδι της γυναίκας στην Αθήνα φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο έντασης στη σχέση, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να την κατηγορούσε ότι είχε επαφές με άλλους άνδρες.

«Άρχισε να ζηλεύει τους πάντες στη δουλειά, απλά και μόνο επειδή ήταν άντρες. Έγινε επιθετικός, με έβριζε στις κλήσεις και στα μηνύματα, με απειλούσε ότι θα μιλήσει με άτομα στον χώρο εργασίας μας για να με καταστρέψει και ότι θα χτυπούσε τον έναν και τον άλλο. Κατάλαβα τον χαρακτήρα του και φοβήθηκα, δεν ήξερα αν υπήρχε και ψυχική νόσος», κατέθεσε.

Η προσπάθεια να τερματιστεί η σχέση

Όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν αποφάσισε να διακόψει τη σχέση. Η ίδια υποστήριξε ότι ο 35χρονος δεν αποδέχθηκε την απόφασή της και άρχισε να αναζητά τρόπους για να συνεχίσει να βρίσκεται στη ζωή της.

«Όταν προσπάθησα να το λήξω, ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα σε συναδέλφους μου και να με τιμωρεί για υποτιθέμενες σχέσεις που είχα. Ερχόταν στη δουλειά συνέχεια, στο τμήμα που εργαζόμουν. Τον έβλεπα διαρκώς μπροστά μου, με παρακολουθούσε και μου έστελνε μηνύματα», είπε, προσθέτοντας ότι «για ενάμιση χρόνο είναι κάθε ημέρα κάτω από το σπίτι μου, δεν μπορώ ούτε να βγω έξω».

Στην κατάθεσή της περιέγραψε επίσης περιστατικά κατά τα οποία ο 35χρονος εμφανιζόταν στο σπίτι της, παρά το γεγονός ότι η σχέση τους είχε ουσιαστικά τερματιστεί.

«Είναι οξύθυμος και δεν μπορώ να τον αποφύγω. Ερχόταν στο σπίτι μου για να περάσει καλά. Πριν από έναν μήνα ήρθε σπίτι μου και περάσαμε το βράδυ μαζί. Μετά έλεγε ξανά και ξανά ότι δεν έχουμε σχέση και ότι θέλει μόνο να περνάμε καλά. Το ίδιο έγινε πέντε φορές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλει να μου επιβάλει ότι αυτές είναι οι συνέπειες που δέχομαι όταν δεν κάνω αυτό που μου λέει».

Τα μηνύματα μέσω IRIS και το περιστατικό της σύλληψης

Η γυναίκα αναφέρθηκε και στο περιστατικό που προηγήθηκε της σύλληψης του 35χρονου, στις 21 Σεπτεμβρίου. Όπως κατέθεσε, κατά την επιστροφή της στο σπίτι αντιλήφθηκε ότι ο πρώην σύντροφός της την ακολουθούσε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την περιγραφή της, συνέχιζε να της στέλνει μηνύματα μέσω IRIS, καθώς είχε ήδη αποκλείσει την επικοινωνία μαζί του από τα κοινωνικά δίκτυα.

Ο 35χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, βρισκόταν έξω από την κατοικία της και χτυπούσε το κουδούνι, κάτι που, όπως ανέφερε η γυναίκα, είχε συμβεί και άλλες φορές όταν εκείνη δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Από την πλευρά του, ο 35χρονος παραδέχθηκε ότι επικοινωνούσε με την πρώην σύντροφό του μέσω IRIS και ότι επέμενε να συναντηθούν. Ωστόσο, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν αντιλαμβανόταν τη συμπεριφορά του ως απειλητική και ότι πίστευε πως και η ίδια επιθυμούσε να διατηρήσουν επαφή.

«Με είχε μπλοκάρει από παντού, αλλά θεωρούσα ότι ήθελε να επικοινωνήσουμε, γι’ αυτό της έστελνα στο IRIS. Ήθελε προσοχή και ζήτηση, να λέει ότι εγώ την κυνηγάω. Το βράδυ πήγα και χτύπησα το κουδούνι της, γιατί πολλές φορές όταν χτυπούσα θυροτηλέφωνο μου άνοιγε να ανέβω στο σπίτι ή καθόμασταν στο παρκάκι», ανέφερε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις τηλεφωνικές κλήσεις που είχε πραγματοποιήσει, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις Αρχές.

«Την κάλεσα πολλές φορές την Κυριακή. Άφησε το κινητό ανοιχτό και νόμιζα ότι μιλάω μαζί της, αλλά είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να με καταγγείλει», κατέληξε.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 35χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που αφορούν την απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης της γυναίκας.

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