Άγρια συμπλοκή στη Λάρισα: Τον τραυμάτισαν με ψαλίδι κλαδέματος για μια θέση σε τραπέζι καφενείου

Snapshot Πατέρας και γιος συνελήφθησαν για την επίθεση με ψαλίδι κλαδέματος σε 49χρονο στη Λάρισα, μετά από καβγά για θέση σε τραπέζι καφενείου.

Ο 49χρονος τραυματίστηκε στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, λαμβάνοντας στη συνέχεια εξιτήριο.

Η ένταση μεταξύ των τριών ανδρών είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο βράδυ και σχετιζόταν με τις εργασίες τους στον τρύγο.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, ενώ παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο.

Για τον 25χρονο γιο αναμένεται διοικητική απέλαση λόγω λήξης της άδειας παραμονής του στη χώρα. Snapshot powered by AI

Μια ασήμαντη αφορμή ήταν αρκετή για να ξεσπάσει άγρια συμπλοκή στο Δαμάσι Λάρισας, με έναν 49χρονο να καταλήγει τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με ψαλίδι κλαδέματος.

Για το επεισόδιο συνελήφθησαν ένας 58χρονος και ο 25χρονος γιος του, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε καφενείο του Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος κάθισε στο τραπέζι όπου βρίσκονταν νωρίτερα ο 58χρονος και ο 25χρονος γιος του, την ώρα που οι δύο άνδρες είχαν απομακρυνθεί προσωρινά.

Όταν πατέρας και γιος επέστρεψαν, ακολούθησε έντονη λογομαχία με τον 49χρονο. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τη φραστική αντιπαράθεση να μετατρέπεται σε συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ένας από τους δύο φέρεται να χρησιμοποίησε ψαλίδι κλαδέματος, τραυματίζοντας τον 49χρονο στα πόδια.

Η ένταση είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο βράδυ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ των τριών ανδρών ήταν ήδη τεταμένες από το προηγούμενο βράδυ.

Οι τρεις τους βρίσκονταν στην περιοχή ως εργάτες γης και επρόκειτο το πρωί να μεταβούν για εργασία στον τρύγο.

Μετά τη συμπλοκή, ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Συνελήφθησαν πατέρας και γιος

Αστυνομικοί του Τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν αρχικά τον 58χρονο, ενώ το επόμενο πρωί συνελήφθη και ο 25χρονος γιος του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, παραμένοντας στο μεταξύ κρατούμενοι.

Απέλαση για τον 25χρονο

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για τον 25χρονο αναμένεται να κινηθεί και η διοικητική διαδικασία απέλασης, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής του στη χώρα.

Ο νεαρός είχε μεταβεί στο Δαμάσι για να εργαστεί εποχικά στον τρύγο.

Διαβάστε επίσης