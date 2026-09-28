Μήνυμα γρίφος από Ρωσία στην Τουρκία σχετικά με τους S-400: Μπορεί να μην αγοράσουν καν F-35

Snapshot Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να δώσει άδεια για τη μεταφορά των αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 της Τουρκίας σε φιλική προς τη Μόσχα χώρα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι η μεταφορά των S-400 απαιτεί τη ρωσική έγκριση και ότι μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα.

Η Ρωσία ζητά από τη χώρα παραλήπτη των S-400 να ενεργεί υπεύθυνα και να διασφαλίζει ότι τα συστήματα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτες χώρες χωρίς άδεια.

Ο Λαβρόφ απέρριψε τις κατηγορίες περί ρωσικής πρόθεσης επίθεσης στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει πόλεμο, ενώ κατηγόρησε την Ευρώπη για προετοιμασίες σύγκρουσης.

Η καθυστέρηση στην υπόθεση των F-35 για την Τουρκία σχετίζεται άμεσα με την εκκρεμότητα των S-400. Snapshot powered by AI

Από την επσίκεψή του στις ΗΠΑ ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δεν καρπώθηκε τα οφέλη που περίμενε, ιδίως σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ενώ αντιθέτως ο Τούρκος υπουργός Χακάν Φιντάν παραδέχτηκε ότι η υπόθεση καθυστερεί.

Βασική προϋπόθεση, ως γνωστόν, προκειμένου να λυθεί ο γόρδιος δεσμός των F-35, είναι η κατάληξη των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Η Ρωσία τώρα στέλνει μήνυμα στην Τουρκία σχετικά με τους S-400 δηλώνοντας έτοιμη να δώσει τη σχετική άδεια. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εγκρίνει την μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας S-400 της Τουρκίας σε μια χώρα με την οποία η Μόσχα έχει φιλικές σχέσεις.

Τι είπε ο Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα AKŞAM, ο Ρώσος υπουργός δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να επιτρέψουν τη μεταφορά συστημάτων S-400 σε άλλη χώρα εάν λάβουν αιτήματα και λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν παραβιάσεις όπως η μεταφορά όπλων σε άλλες χώρες.

Ο Λαβρόφ είπε χαρακτηριστκά: «Θα εξετάσουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω τώρα, αλλά ναι, είναι πιθανό». Ο Λαβρόφ, σημειώνοντας ότι απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας για τη μεταφορά, δήλωσε: «Η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν αλλού από αυτήν τη χώρα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση, τα συστήματα S-400 δεν μπορούν να μεταφερθούν χωρίς την έγκριση της Ρωσίας και ότι η Άγκυρα δεν έχει υποβάλει κανένα τέτοιο αίτημα στη Μόσχα. Όταν ρωτήθηκε αν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ήταν μια επιλογή, ο Λαβρόφ είπε: «Δεν αξιολογούμε επί του παρόντος επιλογές. Εάν υποβληθεί αίτημα, μπορούμε να δούμε τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι συνάδελφοί μας. Τελικά, μπορεί να μην αγοράσουν καν το αεροσκάφος».

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ευρώπη κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Λαβρόφ δήλωσε: «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη. Αυτό είναι εντελώς ανοησία. Αλλά η Ευρώπη ετοιμάζεται να κάνει πόλεμο μαζί μας και το επιβεβαιώνει αυτό καθημερινά. Οι Ευρωπαίοι λένε ότι πρέπει να είναι έτοιμοι για πόλεμο το αργότερο έως το 2030. Μια τέτοια στάση θα μπορούσε να μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τους επιτεθούμε».

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