Έτρεχε με 310 χλμ. στην Εγνατία Οδό και το μετέδιδε στο TikTok

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του

Μιχάλης Παπαδάκος

Έτρεχε με 310 χλμ. στην Εγνατία Οδό και το μετέδιδε στο TikTok
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας οδηγ κινήθηκε μεχύτητα 310 χλμ/ώρα στην Εγνατία Οδό και μετέδιδε το γεγονός ζωντανά στο TikTok.
  • Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
  • Το βίντεο αναρτήθηκε από χρήστη με μόνο ένα βίντεο στο λογαριασμό του, το οποίο αναμένεται να αφαιρεθεί από τις Αρχές.
  • Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε είναι μια BMW M5 E60 με κινητήρα V10 5,0 λίτρων και ισχύ 507 ίππων.
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Ένας ασυνείδητος οδηγός κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εγνατία Οδό και είχε την... φαεινή ιδέα να κάνει βίντεο και να το αναρτήσει στο TikTok, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσει και να τον οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το οπτικό υλικό, που κάνει το γύρο του διαδικτύου και συγκεκριμένα στο TikTok, κι έχει καταγράψει ένα αυτοκίνητο να κινείται με 310 χλμ/ώρα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Ωραιοκάστρου.

Ο χρήστης που έχει μόνο ένα βίντεο στον λογαριασμό του, πιθανότατα και το τελευταίο μιας κι αναμένεται να του το «κατεβάσουν» οι Αρχές, έχει αναρτήσει όλο... καμάρι το κατόρθωμά του, διαφημίζοντας και το αυτοκίνητο με το οποίο παραβίασε τον... μισό ΚΟΚ.

Πρόκειται για μία BMW της σειράς Μ5 και το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το BMW M5 E60, το οποίο φοράει κινητήρα V10 5,0 λίτρων ισχύος 507 ίππων.

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