Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (29/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|28/9/2026 6:30:00 πμ
|28/9/2026 5:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΖΕΦΥΡΟΥ - ΜΗΤΡ. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΠΛΑΤΑΙΩΝ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ
|401
|Κατασκευές
|28/9/2026 6:30:00 πμ
|28/9/2026 5:30:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΕΥΑΓΓ. ΛΙΟΣΗ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΡΩΜΑΝΟΥ - Μ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ - Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΙΣΙΔΩΡΑΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
|403
|Συντήρηση
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1211
|Κατασκευές
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 12:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΛΟΥΤΣΑ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΜΙΛΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΑΞΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 55η ΟΔΟΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΚΑΥΚΑΣΟΥ - Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΕΡΜΟΥ - ΟΔΟΣ 58 - ΑΓΙ ΦΙΛΙΘΕΗΣ - ΣΕΦΕΡΗ - ΚΑΛΒΟΥ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΝΙΚ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ - ΑΝΔΡ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΖΩΡΖΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
|1749
|Λειτουργία
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 12:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΛΟΥΤΣΑ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΒΛΑΧΑΒΑ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΗΣ - ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1479
|Λειτουργία
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ21 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ11 - 13, 15, 17 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1239
|Κατασκευές
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1144
|Λειτουργία
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1062
|Λειτουργία
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 1:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΠΕΛΛΗΝΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΧΙΟΥ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΡΕΛΛΑ Ν, ΣΚΟΥΦΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
|1750
|Λειτουργία
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1062
|Λειτουργία
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΕΩ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|535
|Λειτουργία
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|28/9/2026 8:00:00 πμ
|28/9/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|28/9/2026 9:00:00 πμ
|28/9/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 27 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ 30Α από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1241
|Κατασκευές
|28/9/2026 9:00:00 πμ
|28/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 47 - 49 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1240
|Κατασκευές
|28/9/2026 11:00:00 πμ
|28/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ36 έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1243
|Κατασκευές
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