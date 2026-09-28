Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (29/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (29/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

28/9/2026 6:30:00 πμ28/9/2026 5:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΖΕΦΥΡΟΥ - ΜΗΤΡ. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΠΛΑΤΑΙΩΝ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ401Κατασκευές
28/9/2026 6:30:00 πμ28/9/2026 5:30:00 μμΙΛΙΟΥΕΥΑΓΓ. ΛΙΟΣΗ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΡΩΜΑΝΟΥ - Μ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ - Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΙΣΙΔΩΡΑΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ403Συντήρηση
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 12:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ1211Κατασκευές
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 12:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΛΟΥΤΣΑ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΜΙΛΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΑΞΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 55η ΟΔΟΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΚΑΥΚΑΣΟΥ - Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΕΡΜΟΥ - ΟΔΟΣ 58 - ΑΓΙ ΦΙΛΙΘΕΗΣ - ΣΕΦΕΡΗ - ΚΑΛΒΟΥ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΝΙΚ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ - ΑΝΔΡ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΖΩΡΖΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ1749Λειτουργία
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 12:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΛΟΥΤΣΑ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΒΛΑΧΑΒΑ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΗΣ - ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ1479Λειτουργία
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ21 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΝΟ11 - 13, 15, 17 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1239Κατασκευές
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1144Λειτουργία
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1062Λειτουργία
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 1:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΠΕΛΛΗΝΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΧΙΟΥ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΡΕΛΛΑ Ν, ΣΚΟΥΦΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ1750Λειτουργία
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1062Λειτουργία
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΕΩ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ535Λειτουργία
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
28/9/2026 8:00:00 πμ28/9/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
28/9/2026 9:00:00 πμ28/9/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 27 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ 30Α από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ1241Κατασκευές
28/9/2026 9:00:00 πμ28/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 47 - 49 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1240Κατασκευές
28/9/2026 11:00:00 πμ28/9/2026 3:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ36 έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1243Κατασκευές
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