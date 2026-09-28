Γιατί ακούτε τον χτύπο της καρδιάς σας στο αυτί - Πότε να ζητήσετε βοήθεια

Αν ακούτε έναν ήχο που μοιάζει με φύσημα ή χτύπο και συμβαδίζει με τον ρυθμό της καρδιάς σας, ενδέχεται να πρόκειται για σφύζουσα ή παλμική εμβοή (pulsatile tinnitus).

Ο ρυθμός του ήχου αποτελεί χρήσιμη ένδειξη και χρήζει ιατρικής αξιολόγησης, ακόμη και αν δεν υπάρχει πόνος, καθώς ορισμένες από τις υποκείμενες αιτίες μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Τι είναι η σφύζουσα εμβοή;

Η σφύζουσα ή παλμική εμβοή είναι ένας ήχος στο αυτί ή στο κεφάλι που συμβαδίζει με τον ρυθμό του καρδιακού σας σφυγμού. Μπορεί να επηρεάζει το ένα ή και τα δύο αυτιά και να είναι συνεχής ή διακοπτόμενος.

Σε αντίθεση με τον σταθερό ήχο κουδουνίσματος που συχνά συνδέεται με τις εμβοές, αυτός ο ήχος συνήθως αντικατοπτρίζει την κίνηση του αίματος στα αγγεία κοντά στο αυτί ή την αυξημένη αντίληψη αυτής της ροής. Ένας ρυθμικός ήχος «κλικ» που δεν συμπίπτει με τον καρδιακό παλμό μπορεί να οφείλεται σε άλλη αιτία, όπως μυϊκές συσπάσεις.

Τι μπορεί να προκαλέσει έναν ήχο που μοιάζει με σφυγμό στο αυτί;

Διάφορες παθήσεις μπορούν να μεταβάλουν τη ροή του αίματος ή να καταστήσουν πιο αισθητούς τους εσωτερικούς ήχους. Οι πιο πιθανές αιτίες είναι:

Αναιμία ή υπερλειτουργία του θυρεοειδούς , καταστάσεις που μπορούν να αυξήσουν τη ροή του αίματος.

, καταστάσεις που μπορούν να αυξήσουν τη ροή του αίματος. Υψηλή αρτηριακή πίεση ή αλλοιώσεις στα γειτονικά αιμοφόρα αγγεία .

. Προβλήματα στο μέσο αυτί , που μειώνουν τους εξωτερικούς ήχους, καθιστώντας τους εσωτερικούς ήχους πιο έντονους.

, που μειώνουν τους εξωτερικούς ήχους, καθιστώντας τους εσωτερικούς ήχους πιο έντονους. Αυξημένη πίεση γύρω από τον εγκέφαλο, η οποία ενίοτε συνοδεύεται από πονοκεφάλους ή οπτικές διαταραχές.

Ο ήχος από μόνος του δεν αρκεί για να προσδιοριστεί η αιτία ή η σοβαρότητα της κατάστασης. Το γεγονός ότι ακούτε τον σφυγμό σας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πάσχετε από κάποια επικίνδυνη αγγειακή πάθηση, ωστόσο το σύμπτωμα δεν πρέπει να αποδίδεται απλώς στο άγχος χωρίς προηγούμενη ιατρική αξιολόγηση.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό και ζητήστε επείγον ραντεβού εάν ακούτε έναν ήχο που χτυπά στον ρυθμό του σφυγμού σας. Περιγράψτε αν ο ήχος εμφανίστηκε ξαφνικά, αν επηρεάζει το ένα αυτί ή αν γίνεται πιο επίμονος: αυτές οι λεπτομέρειες βοηθούν στον καθορισμό του πόσο άμεσα χρειάζεστε αξιολόγηση.

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν ο ήχος εμφανιστεί μετά από τραυματισμό στο κεφάλι ή συνοδεύεται από:

Ξαφνική αδυναμία στο πρόσωπο ή άλλα νέα νευρολογικά συμπτώματα.

Έντονο, ξαφνικό ίλιγγο, ιδίως εάν δυσκολεύεστε να περπατήσετε ή να διατηρήσετε την ισορροπία σας.

Ξαφνική απώλεια όρασης ή σοβαρή νέα οπτική διαταραχή.

Η αιφνίδια απώλεια ακοής απαιτεί επίσης άμεση ιατρική φροντίδα: αναζητήστε βοήθεια την ίδια ημέρα, αντί να περιμένετε για ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Οι ειδικοί συνιστούν αξιολόγηση εντός 24 ωρών, εάν η απώλεια ακοής εκδηλώθηκε μέσα σε διάστημα 3 ημερών ή λιγότερο κατά τον τελευταίο μήνα.

Ποιες εξετάσεις ενδέχεται να χρειαστείτε;

Η αξιολόγηση ξεκινά συνήθως με την λήψη ιατρικού ιστορικού, την εξέταση του αυτιού και τον έλεγχο της ακοής. Ο κλινικός ιατρός μπορεί να ακροαστεί την περιοχή γύρω από το κεφάλι και τον αυχένα με στηθοσκόπιο και να παραγγείλει εξετάσεις αίματος για τη διερεύνηση πιθανής αναιμίας ή πάθησης του θυρεοειδούς.

Οι εμβοές που συγχρονίζονται με τον σφυγμό (σφύζουσες εμβοές) ενδέχεται να απαιτούν διερεύνηση ακόμη και όταν η εξέταση του αυτιού φαίνεται φυσιολογική. Οι ειδικοί συνιστούν απεικονιστικό έλεγχο: η επιλογή μεταξύ μαγνητικής τομογραφίας (MRI), απεικόνισης των αιμοφόρων αγγείων ή αξονικής τομογραφίας (CT) εξαρτάται από τα ευρήματα. Η σύσταση για απεικονιστική εξέταση δεν σημαίνει ότι έχει ήδη τεθεί κάποια σοβαρή διάγνωση.

Πριν από το ραντεβού, σημειώστε πότε ξεκίνησε ο ήχος, ποιο αυτί επηρεάζεται, αν ο ήχος συγχρονίζεται με τον σφυγμό σας, καθώς και τυχόν αλλαγές στην ακοή, την όραση ή την ισορροπία σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί ο ήχος γίνεται πιο αισθητός τη νύχτα;

Το ήσυχο περιβάλλον μπορεί να κάνει τους εσωτερικούς ήχους πιο διακριτούς. Η χαμηλόφωνη μουσική ή ένας ανεμιστήρας σε άνετη ένταση μπορεί να καταστήσουν τον θόρυβο λιγότερο ενοχλητικό όσο περιμένετε την αξιολόγηση.

Μπορεί να ακούσει τον ήχο και ο γιατρός;

Μερικές φορές, ο κλινικός ιατρός μπορεί να ακούσει τον ήχο με τη χρήση στηθοσκοπίου. Εάν δεν τα καταφέρει, αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη παλμικών εμβοών ούτε σημαίνει ότι το σύμπτωμά σας είναι «μόνο στην φαντασία σας».

Ένας ήχος που θυμίζει χτύπο καρδιάς χρήζει σαφούς εξήγησης. Η άμεση αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει αίτια που επιδέχονται θεραπεία, ενώ τυχόν συνοδές αλλαγές στην ακοή, την ισορροπία, την όραση και τη νευρολογική λειτουργία καθορίζουν το αν απαιτείται πιο επείγουσα ιατρική φροντίδα.

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