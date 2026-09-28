Τον χειμώνα ετούτο, πέφτουν τα έσοδα από μείωση της κατανάλωσης, τα ζόρια του Σάντσεθ

Ας μην επέστρεφε ποτέ ο Κυριάκος στην Αθήνα. Η εβδομάδα ΟΗΕ στις ΗΠΑ, ήταν έξοχη. Μπορεί να μην είχε συναρπαστικές συναντήσεις με Ερντογάν, αλλά πήγε καλά.

Η επιστροφή βρίσκει τον Πρωθυπουργό να πέφτει με τα μούτρα στην πιεστική καθημερινότητα με τον καιρό να μην είναι με τος μέρος του. Δηλαδή μια χαρά είναι ο καιρός, μετά τα άνυδρα φθινόπωρα , οι βροχούλες είναι ευλογία, αλλά αν ξυπνάς από τώρα με θερμοκρασίες ακόμα και 6 βαθμούς Κελσίου, τα πράγματα δυσκολεύουν.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται ν’ ανακοινώσει μεθαύριο ένα πρώτο πακέτο μέτρων, στο υπουργικό. Όμως δεν υπάρχουν αυταπάτες. Το Μαντείο το είχε προβλέψει. Θα περιμένει τους ευρωπαίους οι οποίο θα τα πουν από κοντά στην Σύνοδο Κορυφής μέσα Οκτωβρίου.

Το είπε ξεκάθαρα κι ο ίδιος, στην συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg. «Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει σχετικά υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Όμως, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι να λάβουμε απαλλαγή από την Ευρώπη, ώστε αυτή η μείωση να μην υπολογίζεται στο όριο δαπανών. Διαφορετικά, δεν διαθέτουμε τον δημοσιονομικό χώρο… Ο μόνος τρόπος για να μειώσω σημαντικά τους φόρους στα καύσιμα είναι να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία».

Τι θα κάνει

Στην ίδια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές πως έχει στην διάθεσή του «κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά αυτό δεν είναι απεριόριστο». Και επανέλαβε πως « ίσως και η Ευρώπη να πρέπει να αναλάβει δράση και να μας δώσει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα που, όπως προβλέπω, θα είναι δύσκολος».

Χάνουν λεφτά

Η κατάσταση είναι σύνθετη. Από την μια τα νοικοκυριά που αιμορραγούν στα βενζινάδικα, και σε λίγο θα ξεπαγιάζουν στις πολυκατοικίες, κι από την άλλη ο Θάνος Πετραλιάς και το ΓΛΚ που βλέπουν ήδη να μειώνονται τα έσοδα. Ηδη το πρώτο οκτάμηνο του 2026, ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, 200 εκ λιγότερα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Από 2,82 δις αντίστοιχα πέρυσι, σε 2,62 εκ ευρώ φέτος, και με αυξημένο τουρισμό. Η πτώση θα συνεχιστεί, καθώς ακόμα και με επιδότηση στην αντλία, οι τιμές είναι ψηλά.

Για να δούμε και τους Γερμανούς

Η κατάσταση έχει ξεφύγει σε όλη την Ευρώπη εννοείται. Η τρεμάμενη κυβέρνηση του Μερτς βλέποντας βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να παραμένουν πάνω από τα 2,3 ευρώ το λίτρο παντού, ανακοίνωσε επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέσα στην βδομάδα, από Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Όμως και οι γερμανοί κρατούν την ανάσα τους καθώς, ούτε στην χώρα τους υπάρχει μηχανισμός που να επιτηρεί αν πράγματι όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας συμμορφώνονται ώστε η μείωση να φτάσει στον καταναλωτή.

Jamais

Η ελπίδα όλων στρέφεται στην περιοχή του Κόλπου και στο τι θα καταφέρει ο Τραμπ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπάθησε κι αυτός. «Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνα κάλεσμα να διασφαλίσουμε ότι η έννοια της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας δεν θα τεθεί ποτέ προς διαπραγμάτευση» είπε.

«Δεν μπορούμε ποτέ να δεχτούμε τέλη. Δεν μπορούμε ποτέ να δεχτούμε την καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου για τη διέλευση από ανοιχτές θαλάσσιες οδούς. Αυτό πρέπει να αποτελέσει παγκόσμια προτεραιότητα, διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε το κόστος του εμπορίου θα αυξηθεί. Ίσως αυτό είναι καλό για τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι ενδέχεται να κερδίσουν πολλά χρήματα, αλλά θα είναι κακό για το παγκόσμιο εμπόριο. Θα είναι κακό για τον πληθωρισμό».

Εκτός από τους πλοιοκτήτες όμως, ούτε οι φίλοι του Τραμπ στο Τέξας στεναχωριούνται. Ότι τιμή ζητήσουν για το αργό, και τα λοιπά, την παίρνουν. Από Ασία, από Ευρώπη κι από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ζουν το όνειρο.

Και στις 18 ο σοσιαλισμός

Η Χαριλάου Τρικούπη από την άλλη ζει το όνειρο του ’81. Έχει απορροφηθεί από τον σχεδιασμό των εορτασμών της επετείου έλευσης του σοσιαλισμού στην χώρα το ‘81. Παρ’ ότι υπήρξαν και φωνές που επισήμαναν ότι το αντίστοιχο επετειακό της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης δεν πήγε και τόσο καλά, η ηγεσία αποφάσισε να το πάει από vintage σε vintage. Οι οργανώσεις ξεκινούν άμεσα κινητοποιήσεις και εννοείται θα κινητοποιηθεί κόσμος και από όμορους νομούς για να γεμίσει η πλατεία, μάλλον στο Περιστέρι. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει φουλ ο κομματικός μηχανισμός του Λεκανοπεδίου. Στόχος, η παγίωση της ανοδικής τάσης της βελόνας, ώστε να κλείσει η ψαλίδα με την ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου.

Ζορίζεται ο Σάντσεθ

Οι καιροί πάντως είναι δύσκολοι και για σοσιαλιστές. Πχ το πρότυπο του Προέδρου Ανδρουλάκη στο στεγαστικό,

που πήρε πιο πολλά λεφτά απ’ το RRF για να τα ρίξει στην στέγη, ζορίζεται πολύ. Οι διαδηλώσεις για τις υψηλές τιμές των ενοικίων είναι μεγάλες στην Μαδρίτη.

Ζόρια όμως έχει και η Ελίφ Ελάρπ του Die Linke που κέρδισε τις εκλογές στο Βερολίνο με την υπόσχεση ότι θα κρατικοποιήσει 220.000 διαμερίσματα που σήμερα ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες real estate. Θεωρητικά, μαζί της είναι και το SPD και οι Πράσινοι, που θέλουν να σχηματίσουν κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι: που θα βρουν τα 20-26 δις ευρώ που κοστίζει το σχέδιο. Αυτά τα λεφτά είναι με μειωμένο κόστος καθώς η Ελίφ πατάει σε ένα άρθρο του γερμανικού Συντάγματος για αποζημιώσεις 40-60% κάτω της εμπορικής αξίας, ενώ επισημαίνει πως θα ληφθούν δάνεια τα οποία θα πληρωθούν σε 100 χρόνια από τα νέα ενοίκια. Όλο αυτό πάντως έχει ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις από άλλα κρατίδια που υποψιάζονται πως τη νύφη θα κληθεί να πληρώσει ο Γερμανός φορολογούμενος κι εκτός Βερολίνου.

Θέσεις υπάρχουν

Γενικώς το πολιτικό τοπίο είναι ολοένα και πιο δύσκολο και θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο με τον εκλογικό κύκλο του 2027 σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Μήπως μια απόδραση σε ευρωπαϊκά σαλόνια είναι μια καλή ιδέα;

Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε ακόμα και για αυτό στις ΗΠΑ.

- Ερώτηση: Ξεκινά μία κούρσα για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως γνωρίζετε, η θέση θα μείνει κενή τους επόμενους 12 μήνες περίπου, δεν έχω ιδέα πότε ακριβώς, διότι δεν ξέρουμε πότε θα παραιτηθεί η Πρόεδρος της ΕΚΤ. Έχετε κάποιον υποψήφιο σε αυτόν τον αγώνα; Υπάρχει κάποιος που θα θέλατε να δείτε στον θώκο αυτό;

-Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένας Έλληνας είναι Πρόεδρος του Eurogroup. Δεν θα πίστευαν πολλοί, ξέρετε, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό πριν από μερικά χρόνια. Οπότε, ουσιαστικά, έχουμε ρόλο στη διαχείριση της διαδικασίας. Αλλά, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές θέσεις που ανοίγουν. Θα είναι μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Πρέπει επίσης να είμαστε ουδέτεροι, επειδή διαχειριζόμαστε μέρος της διαδικασίας. Είμαι βέβαιος, ξέρετε, ότι θα γίνουν καλές επιλογές. Πρόκειται για τρεις σημαντικές θέσεις που ανοίγουν και υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι.

Σας φιλώ

Η Πυθία