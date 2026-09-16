Περιμένοντας τους Ευρωπαίους για πετρέλαιο/βενζίνη και ρεύμα, Στην πυρά ο Πάνας του ΠΑΣΟΚ

Μαζί με τους πολιτικούς έμαθαν και οι απλοί πολίτες κάποια βασικά οικονομικά. Όλοι πήραν μαθήματα. Η ευμάρεια που στηρίζεται σε πήλινα πόδια, κάποια στιγμή φέρνει τον λογαριασμό. Αν κλείνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Γερμανία είναι κακό. Αν ο Πούτιν εισβάλει στην Ουκρανία δεν είναι άσχετο. Αν οι Χούθι περικυκλώνουν την Σαουδική Αραβία μας αφορά. Αν διαλυθεί το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρχουν επιπτώσεις. Οι συντάξεις δεν είναι ‘κουμπαράς’ από όσα δώσαμε, αλλά χρήματα που πληρώνουν όσοι εργάζονται σήμερα. Τέλος Πάντων μην σας ζαλίζω, ο κόσμος είναι περισσότερο υποψιασμένος και επιφυλακτικός από την εποχή του Γκόρτσου. Γι’ αυτό και στην φετινή, δεν είχε πολλούς Γκόρτσους, με εξαίρεση έναν που μιλάει με κρητικό accent.

2,4 + 1,90 ευρώ το λίτρο

Οι σκέψεις έρχονται απανωτές μπροστά στον τρόμο της αντλίας την ώρα που γεμίζει το ρεζερβουάρ. Και θα έρθουν ακόμα περισσότερες όταν θα πρέπει ν’ ανάψει το καλοριφέρ. Και τώρα; Τί θα κάνουν τώρα; Αρμόδιοι υπουργοί και παράγοντες μέχρι στιγμής στέλνουν μηνύματα γνωρίζοντας πως το πρόβλημα είναι μεγάλο και θα γίνει τεράστιο προς το τέλος του μήνα που ψυχραίνει ο καιρός στην Μακεδονία, την Ήπειρο, και τη Θράκη. Από το υπουργείο Ενέργειας αναμασούν κάτι για αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, γνωρίζοντας πως αυτό αφήνει μόνους στο κρύο εκατομμύρια άλλους. Και το Μαξίμου δεν θέλει να πάνε στην κάλπη ξεπαγιασμένοι.

Στον δικό τους κόσμο

Μη νομίζετε ότι ο τρόμος του φετινού χειμώνα μπροστά στο κρύο αφορά μόνο εμάς. Στην Γερμανία ήδη κρυώνουν. Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) κατέφυγε στα εύκολα. Πρότεινε στοχευμένη ανακούφιση για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, μέσω άμεσων πληρωμών. Όμως ο Σεμπάστιαν Στάινκε του ίδιου κόμματος, κάτι οριζόντιο: προσωρινή μείωση του ενεργειακού φόρου στο «ευρωπαϊκό ελάχιστο» και πρότεινε να προσαρμοστούν οι γερμανικές τιμές CO2. «Πρέπει να το επανεξετάσουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε η προστασία του κλίματος να μην οδηγήσει σε υπερβολικά κοινωνικά βάρη», δήλωσε (Handelsblatt).

Στη Γερμανία δεν έχουν το ελληνικό πρόβλημα να μην ξέρουν ποια ακριβώς είναι η αντιπολίτευση. Οι επιδόσεις του AFD σε πραγματικές κάλπες έχουν λύσει κάθε απορία. Τί προτείνουν οι ακροδεξιοί λαϊκιστές για την τιμή των καυσίμων; Μόνιμη μείωση των φόρων και των εισφορών στα καύσιμα. «Το AfD έχει καταθέσει τα εξής Bundestag: να μειωθεί ο ενεργειακός φόρος για το φυσικό αέριο, τη βενζίνη και το ντίζελ στο ελάχιστο της ΕΕ, να καταργηθεί ο φόρος CO2 και να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας», υπενθύμισε ο Λάιφ-Έρικ Χολμ, επικεφαλής του κόμματος στις εκλογές της Κυριακής στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Συμβουλές

Σ’ αυτό το καζάνι που βράζει ανέβηκε ο δικός μας ΥΠΟΙΚ για επίσημη επίσκεψη κατά την οποία μεταξύ άλλων συναντήθηκε εκτός από τον ομόλογό του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ,

και με τον Καγκελάριο Μερτς. Ο Πιερρακάκης μίλησε σε νέους σε εκδήλωση του Hertie School του Κέντρου Ζακ Ντελόρ λέγοντας ότι η αναπτυξιακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν οφείλεται στην έλλειψη πόρων, αλλά στην έλλειψη ενοποίησης.

ενώ η παρουσία του Προέδρου του Eurogroup, ο οποίος έχει διεθνώς αναγνωρισμένες δάφνες μεταρρυθμιστή πολιτικού, ήταν φυσικό να τραβήξει την προσοχή του γερμανικού τύπου.

Έμπνευση

Η συνέντευξη στην Handelsblatt και στον δημοσιογράφο Jan Hildebrand είχε πολλά.

-Έχετε κάποια συμβουλή για τον Υπουργό Οικονομικών Κλίνγκμπαϊλ;

- Πιερρακάκης: Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον Αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα. Δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική: οι μεταρρυθμίσεις που αποδίδουν σε μια χώρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι επιτυχημένες και σε μια άλλη. Η πολιτική έχει περισσότερο να κάνει με την έμπνευση.

-Για πείτε! Η Γερμανία θα μπορούσε πράγματι να χρησιμοποιήσει λίγη έμπνευση.

-Πιερρακάκης: Θεωρώ πηγή έμπνευσης το γεγονός ότι στη χώρα μου καταφέραμε να ξεπεράσουμε μια δεκαετία στερήσεων. Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση και σήμερα βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός ιστορικά χαμηλού ποσοστού ανεργίας. Επιτυγχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας μας είναι διπλάσιοι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η έμπνευση που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορεί στην αρχή να είναι επώδυνες, αλλά τελικά αποδίδουν, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Η Γερμανία υπήρξε πάντοτε άγκυρα σταθερότητας στη Νομισματική Ένωση.

Πότε φτιάχνεις την στέγη

Στην ίδια συνέντευξη θύμισε κάτι από την ρήση της Λαγκάρντ όταν ήταν στο ΔΝΤ (ούτε η ίδια δεν το θυμάται αυτό πλέον). Πως την στέγη την φτιάχνεις όταν έχει λιακάδα.

«Στο Eurogroup βασιζόμαστε σε μια αντικυκλική πολιτική: στις καλές χρονιές, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μειώνουν το χρέος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για αυξημένες δαπάνες σε δύσκολες περιόδους.

Δηλαδή;

Είναι ο ενεργειακός τυφώνας που ήδη μας χτύπησε μια από τις δύσκολες περιόδους; Είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης/κίνησης, του φυσικού αερίου και του ρεύματος, μια εφιαλτική περίοδος για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όπως πχ την περίοδο του κορονοϊού;

Η ευρωπαϊκή νομενκλατούρα δεν έχει καταλήξει ακόμα. Όμως θα αναγκαστεί, όταν σφίξουν τα κρύα. Η θεώρηση της ευρωζώνης στο πρόβλημα, ίσως να δώσει διέξοδο και στις κυβερνήσεις που βρίσκονται σε προεκλογική χρονιά, και είναι πολλές.

Στον κόσμο μας

Κι ενώ πραγματικά προβλήματα ζορίζουν τους πολλούς, το ελληνικό πολιτικό σύστημα ασχολείται με τα δικά του. Οι σκέψεις ενός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ,

του Απόστολου Πάνα Χαλκιδικής, ότι πράγματι ναι, θα μπορούσε να συνεργαστεί το κόμμα του με την ΕΛΑΣ του Αλέξη, έγιναν μείζον θέμα. Κυβερνητικοί βουλευτές και παράγοντες κατήγγειλαν ότι ψήφος στο Πασοκ σημαίνει ψήφος στον Αλέξη, η Χαριλάου Τρικούπη κράτησε αποστάσεις και η φοράδα του Μαντείου κάτι έκανε στ’ αλώνι. Εν τω μεταξύ η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ το δεσμεύει μόνο για μη συνεργασία με ΝΔ. Όμως ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης μάλλον έχει άλλες «Αριστερές» στο μυαλό του, κι όχι του Αλέξη Τσίπρα. Θα φανεί.

Την ίδια άποψη, για συνεργασία ΕΛ.Α.Σ. με ΠΑΣΟΚ είχε (One) και ο τομεάρχης Υγείας του Αλέξη, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος.

Όμως δεν τον έδειραν κιόλας.

Σας φιλώ

Η Πυθία