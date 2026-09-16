Έλον Μασκ: Η 78χρονη μητέρα του, Μέι, κοιμάται στο... γκαράζ όταν τον επισκέπτεται στο Τέξας

Snapshot Η 78χρονη μητέρα του Έλον Μασκ, Μέι, κοιμάται στο γκαράζ όταν τον επισκέπτεται στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, καθώς μεγαλώνοντας έκανε κάμπινγκ στην έρημο Καλαχάρι.

Ο Έλον Μασκ δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλύματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής.

Η Μέι Μασκ, ως ανύπαντρη μητέρα, συντήρησε μόνη της τα τρία της παιδιά μέσα από πολλές δουλειές και έχει επιτύχει καριέρα μοντέλου, διαιτολόγου και ομιλήτριας.

Στα 78 της, η Μέι παραμένει ενεργή, αφιερώνοντας χρόνο στα social media και στο μόντελινγκ.

Η Μέι βλέπει στον Έλον μια τρυφερή πλευρά, επισημαίνοντας την αφοσίωσή του στην οικογένεια και τον χαρακτηρίζει ως παγκόσμια ιδιοφυΐα. Snapshot powered by AI

Μπορεί ο Έλον Μασκ να είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, όμως δεν έχει καν δικό του σπίτι, και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή σε λιτά προσωρινά καταλύματα.

Την ίδια ιδεολογία φαίνεται να ασπάζεται και η 78χρονη μητέρα του, Μέι Μασκ, η οποία δήλωσε σε συνέντευξή της στην New York Post, ότι μέχρι την ηλικία των 60 έμενε σε καναπέδες φίλων, καθώς «έτσι αισθάνεται άνετα», μιας και μεγάλωσε κάνοντας κάμπινγκ στην έρημο Καλαχάρι.

«Αν έχω έναν καναπέ ή ένα στρώμα στο πάτωμα, τότε είμαι εντάξει», είπε η Μέι στην αμερικάνικη εφημερίδα. «Το να κοιμάσαι στο πάτωμα και να έχεις μια απλή στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Αυτό είναι πολυτέλεια».

Η Μέι, αποκάλυψε ότι όταν επισκέπτεται τον γιο της στο Starbase, την πόλη στο Τέξας που έχει στο επίκεντρο της το πρόγραμμα ανάπτυξης και εκτόξευσης πυραύλων της SpaceX, κοιμάται στο... γκαράζ των εγκαταστάσεων.

«Αλλά αυτό δεν με πειράζει», όπως μοιράστηκε η ίδια στην συνέντευξή της, η οποία έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου της βιβλίου «Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age», στο οποίο περιγράφει το «πώς μεγάλωσε τρία παιδιά ως ανύπαντρη μητέρα, πώς έχτισε μια επιτυχημένη καριέρα και πώς δημιούργησε μια ζωή, η οποία έχει νόημα», όπως λέει.

«Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σε αυτόν τον κόσμο και σκέφτονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος», είπε η Μέι. «Αλλά πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ερώτημα "Πώς θα βγω από αυτή την άθλια κατάσταση";».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο χρειάστηκε να απαντήσει και η ίδια όταν ήταν 30 ετών.

Μετά από χρόνια γάμου με τον πατέρα του Έλον, τον Έρολ, τον οποίο η Μέι περιγράφει στο βιβλίο της ως «σωματικά και συναισθηματικά βίαιο», πήρε διαζύγιο και άρχισε να τα βγάζει πέρα μόνη της, έτσι ώστε να μπορέσει να συντηρήσει τον εαυτό της και τα τρία της παιδιά: τον Έλον, τον Κίμπαλ και την Τόσκα.

Ο Έρολ Μασκ έχει αρνηθεί κάθε ισχυρισμό ότι έχει κακοποιήσει την Μέι με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Μέι Μασκ Invision

«Στα εβδομήντα μου ήμουν στα καλύτερά μου»

«Ως ανύπαντρη μητέρα που ζούσα στη Νότια Αφρική και αργότερα στο Τορόντο, έκανα ταυτόχρονα πολλές δουλειές: Από ιδιωτική διαιτολόγος έως μοντέλο. Όλα για να συντηρήσω την οικογένειά μου», είπε η 78χρονη. «Ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς να βγαίνει έξω για φαγητό και χωρίς να πηγαίνει σινεμά, χωρίς ακριβά ρούχα ή οτιδήποτε άλλο, αρκεί να μην έχεις κάποιον... κακόγουστο δίπλα σου, ο οποίος σου φωνάζει συνεχώς», είπε.

Στα 50 της, η Μέι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να επικεντρωθεί στο μόντελινγκ.

Τώρα που πλησιάζει τα 80, δεν έχει καμία πρόθεση να τα παρατήσει — η καριέρα της ως μοντέλο, διαιτολόγος, ομιλήτρια και influencer στα social media έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Μέι έγραψε ιστορία όταν ορίστηκε πρέσβειρα της μάρκας CoverGirl σε ηλικία 69 ετών, καθιστώντας την το γηραιότερο μοντέλο που έχει πρωταγωνιστήσει ποτέ σε διαφημιστική καμπάνια του κολοσσού των καλλυντικών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2022, ήταν η γηραιότερη γυναίκα που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Sports Illustrated.

Η Μέι Μασκ Invision

«Θα έλεγα ότι στα εβδομήντα μου ήμουν στα καλύτερά μου», συνέχισε η Μέι. «Είναι μερικά από τα καλύτερά μου χρόνια, πραγματικά».

Ωστόσο, η Μέι υποστηρίζει ότι όσα έχει πετύχει δεν τα έκανε με ευκολία, αλλά είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς.

«Κάθε πρωί, αφιερώνω τέσσερις ώρες για να ενισχύσω την παρουσία μου στα social media, για να αξιολογώ μοντέλα, αλλά και για να ετοιμάζω ομιλίες», εξομολογήθηκε η ίδια, τονίζοντας ότι δεν έχει μια ομάδα που την βοηθάει, καθώς προτιμά να τα κάνει όλα μόνη της.

Η Μέι Μασκ Invision

«Μια πιο τρυφερή πλευρά του Έλον»

Αυτήν την φιλοσοφία, φαίνεται να έχουν υιοθετήσει και τα παιδιά της - όχι μόνο ο Έλον, αλλά και η Τόσκα, η οποία έχει γίνει σκηνοθέτης, αλλά και ο Κίμπαλ, που έχει γίνει σεφ.

Αν και είναι πάντα υποστηρικτική ως μητέρα, η Μέι εξομολογήθηκε ότι νιώθει λίγο μπερδεμένη όταν συνειδητοποιεί πόσο έξυπνος είναι ο μεγαλύτερος της γιος.

«Θυμάμαι μια φορά, πριν από πολλά χρόνια, που κατέβηκα για πρωινό και βρήκα τον Έλον στην κουζίνα. Μου είπε είχε μείνει ξύπνιος όλο το βράδυ, σχεδιάζοντας πυραύλους. Ε και εγώ τι να του πω; Δεν έχω καμία εξειδίκευση να προσφέρω. Το μόνο που μπορώ να του προσφέρω είναι μια ομελέτα», αστειεύτηκε η 78χρονη.

Η Μέι Μασκ, με τον γιο της Έλον Invision

Αλλά βλέπει επίσης μια πιο τρυφερή πλευρά του Έλον και το πόσο πραγματικά λατρεύει τα παιδιά του και την οικογένειά του, ισχυρίζεται η Μέι.

«Όταν είναι με τα παιδιά του, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Απλώς παίζει μαζί τους», είπε. «Είναι απλά αξιαγάπητος. Είναι αστείος. Επίσης είναι λαμπρός. Είναι ιδιοφυΐα. Είναι πραγματικά μοναδικός στο είδος του και μια παγκόσμια ιδιοφυΐα».

Προς το παρόν, η Μέι παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένη στο τι ακολουθεί — τις επόμενες εβδομάδες θα ταξιδέψει για φωτογραφήσεις και ομιλίες στο Χονγκ Κονγκ, το Όστιν, το Μπουένος Άιρες και τη Σαγκάη.

Και, όπως λέει η ίδια, δεν πρόκειται να πάρει κάποτε σύντομα σύνταξη, καθώς «περνάω υπέροχα».

Διαβάστε επίσης