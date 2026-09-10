Έλον Μασκ: Ήθελε μια «λεγεώνα παιδιών» επειδή φοβόταν για εμφύλιο πόλεμο

Snapshot Η Ασλεϊ Σεν Κλερ αποκάλυψε ότι ο Έλον Μασκ ήθελε να αποκτήσει πολλά παιδιά λόγω φόβου εμφυλίου πολέμου.

Η Σεν Κλερ προειδοποίησε ότι η πλατφόρμα X του Μασκ προκαλεί σκόπιμη διχόνοια που μπορεί να είναι καταστροφική αν δεν ρυθμιστεί.

Μετά την απόκτηση του Twitter, ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να προωθήσει τις προσωπικές του πολιτικές απόψεις.

Η κοσμοθεωρία του Μασκ για πιθανή κατάρρευση πολιτισμού διαμορφώθηκε από το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Νότιας Αφρικής κατά τα νεανικά του χρόνια.

Το ντοκιμαντέρ του Άλεξ Γκίμπνεϊ παρουσιάζει τον Μασκ ως επιχειρηματία που η δύναμη και ο πλούτος του βασίζονται κυρίως στην αύξηση της τιμής των μετοχών. Snapshot powered by AI

Ο Έλον Μασκ σπέρνει «σκόπιμη διχόνοια» μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία θα είναι καταστροφική εάν δεν ρυθμιστεί, προειδοποίησε η μητέρα ενός εκ των 14 παιδιών που απέκτησε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.Στο «Μασκ», ένα νέο ντοκιμαντέρ του βετεράνου σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνεϊ, η πρώην influencer του Maga, Ασλεϊ Σεν Κλερ, λέει ότι ο Mασκ της είπε σε ένα μήνυμα κειμένου ότι ήθελε να κάνει παιδί μαζί της επειδή χρειαζόταν να δημιουργήσει «μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο πόλεμο».

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο το 2024, αλλά έκτοτε έχει χωρίσει. Η Σεν Κλερ λέει ότι η ομάδα του Mασκ της πρόσφερε μια εφάπαξ πληρωμή 40 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα μηνιαίο επίδομα 100.000 δολαρίων σε αντάλλαγμα για την υπογραφή μιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας, αλλά απέσυρε την προσφορά αφού αρνήθηκε να την υπογράψει.

Όταν ρωτήθηκε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αν ο πρώην σύντροφός της απλώς φοβόταν έναν εμφύλιο πόλεμο ή αν προσπαθούσε ενεργά να τον υποδαυλίσει, η Σεντ Κλερ απάντησε: «Ό,τι και να είναι, αυτό που κάνει με αυτήν την πλατφόρμα στο X δεν μπορεί να αγνοηθεί, επειδή υποδαυλίζει φλόγες που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο».

H Άσλει Σεν Κλερ

«Δημιουργεί κάτι που προκαλεί επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο με όλες αυτές τις πληροφορίες στο Χ», δήλωσε η πρώην οπαδός του Τραμπ, η οποία είπε επίσης ότι τώρα μετανιώνει για τις προηγούμενες απόψεις του. «Πιστεύω ότι προκαλεί σκόπιμη διχόνοια που μπορεί να είναι καταστροφική αν δεν ρυθμιστεί ή δεν τιθασευτεί ή αν δεν κάνουμε το καθήκον μας να την καταστείλουμε».

Μετά την απόκτηση του ιστότοπου, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, το 2022, ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να ενισχύσει τις προσωπικές του πολιτικές απόψεις. Τη Δευτέρα, γιόρτασε τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (ΑfD) στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, γράφοντας «Μπράβο!» απαντώντας στην συμπρόεδρο Άλις Βάιντελ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Άλεξ Γκίμπνεϊ, γνωστός για τα αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ του γύρω από την Enron, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τις σκοτεινές πτυχές του αμερικανικού στρατού, έστρεψε την κάμερά του στην προσωπικότητα του Μασκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαρκής εμμονή του Μασκ με το σενάριο μιας ενδεχόμενης «κατάρρευσης του πολιτισμού» δεν είναι τυχαία, αλλά φαίνεται να διαμορφώθηκε βαθιά κατά τα νεανικά του χρόνια στη Νότια Αφρική.

Μεγαλώνοντας μέσα στο κοινωνικοπολιτικό κλίμα του Απαρτχάιντ, περιτριγυρισμένος από ένα περιβάλλον εντάσεων, αβεβαιότητας και φόβου για μια επικείμενη συστημική κατάρρευση, ο Μασκ υιοθέτησε μια κοσμοθεωρία που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα: την ανάγκη ο άνθρωπος να γίνει πολυπλανητικό είδος ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση της ανθρωπότητας.«Σε κάποιο βαθμό, τώρα μεταδίδει αυτό το τραύμα και στους υπόλοιπους από εμάς, αν έπρεπε να ψυχαναλύσω την κατάσταση».

Το τετράωρο ντοκιμαντέρ, το οποίο ο Γκίμπνεϊ γύριζε επί τρία χρόνια, φιλοτεχνεί ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο της ανέλιξης του Μασκ: από «τech bro νεοφυών επιχειρήσεων λογισμικού, σε μηχανικό-επιχειρηματία που πουλάει πυραύλους και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έως πιστό ακόλουθο του MAGA. Αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι η ιστορία του Μασκ δεν ήταν μια καινούργια τεχνολογική ιστορία», δήλωσε ο Γκίμπνεϊ. «Αλλά η ιστορία του είναι ενός παλιού κρασιού σε νέο μπουκάλι. Η ιστορία του αποδεικνύεται ότι είναι η ιστορία του ανθρώπου με αυτοπεποίθηση, του αγοραπωλητή μετοχών. Ο πλούτος και η δύναμή του προέρχονται από την αύξηση της τιμής των μετοχών».

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