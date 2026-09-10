Έλον Μασκ: Ήθελε μια «λεγεώνα παιδιών» επειδή φοβόταν για εμφύλιο πόλεμο

Η Ασλεϊ Σεν Κλερ μίλησε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Μασκ» του Αλεξ Γκίμπνεϊ στη Βενετία, προειδοποιώντας για την επικίνδυνη επιρροή του μεγιστάνα

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Έλον Μασκ: Ήθελε μια «λεγεώνα παιδιών» επειδή φοβόταν για εμφύλιο πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ασλεϊ Σεν Κλερ αποκάλυψε ότι ο Έλον Μασκ ήθελε να αποκτήσει πολλά παιδιά λόγω φόβου εμφυλίου πολέμου.
  • Η Σεν Κλερ προειδοποίησε ότι η πλατφόρμα X του Μασκ προκαλεί σκόπιμη διχόνοια που μπορεί να είναι καταστροφική αν δεν ρυθμιστεί.
  • Μετά την απόκτηση του Twitter, ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να προωθήσει τις προσωπικές του πολιτικές απόψεις.
  • Η κοσμοθεωρία του Μασκ για πιθανή κατάρρευση πολιτισμού διαμορφώθηκε από το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Νότιας Αφρικής κατά τα νεανικά του χρόνια.
  • Το ντοκιμαντέρ του Άλεξ Γκίμπνεϊ παρουσιάζει τον Μασκ ως επιχειρηματία που η δύναμη και ο πλούτος του βασίζονται κυρίως στην αύξηση της τιμής των μετοχών.
Snapshot powered by AI

Ο Έλον Μασκ σπέρνει «σκόπιμη διχόνοια» μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία θα είναι καταστροφική εάν δεν ρυθμιστεί, προειδοποίησε η μητέρα ενός εκ των 14 παιδιών που απέκτησε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.Στο «Μασκ», ένα νέο ντοκιμαντέρ του βετεράνου σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνεϊ, η πρώην influencer του Maga, Ασλεϊ Σεν Κλερ, λέει ότι ο Mασκ της είπε σε ένα μήνυμα κειμένου ότι ήθελε να κάνει παιδί μαζί της επειδή χρειαζόταν να δημιουργήσει «μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο πόλεμο».

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο το 2024, αλλά έκτοτε έχει χωρίσει. Η Σεν Κλερ λέει ότι η ομάδα του Mασκ της πρόσφερε μια εφάπαξ πληρωμή 40 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα μηνιαίο επίδομα 100.000 δολαρίων σε αντάλλαγμα για την υπογραφή μιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας, αλλά απέσυρε την προσφορά αφού αρνήθηκε να την υπογράψει.

Όταν ρωτήθηκε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αν ο πρώην σύντροφός της απλώς φοβόταν έναν εμφύλιο πόλεμο ή αν προσπαθούσε ενεργά να τον υποδαυλίσει, η Σεντ Κλερ απάντησε: «Ό,τι και να είναι, αυτό που κάνει με αυτήν την πλατφόρμα στο X δεν μπορεί να αγνοηθεί, επειδή υποδαυλίζει φλόγες που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο».

clair.jpg

H Άσλει Σεν Κλερ

«Δημιουργεί κάτι που προκαλεί επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο με όλες αυτές τις πληροφορίες στο Χ», δήλωσε η πρώην οπαδός του Τραμπ, η οποία είπε επίσης ότι τώρα μετανιώνει για τις προηγούμενες απόψεις του. «Πιστεύω ότι προκαλεί σκόπιμη διχόνοια που μπορεί να είναι καταστροφική αν δεν ρυθμιστεί ή δεν τιθασευτεί ή αν δεν κάνουμε το καθήκον μας να την καταστείλουμε».

Μετά την απόκτηση του ιστότοπου, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, το 2022, ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να ενισχύσει τις προσωπικές του πολιτικές απόψεις. Τη Δευτέρα, γιόρτασε τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (ΑfD) στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, γράφοντας «Μπράβο!» απαντώντας στην συμπρόεδρο Άλις Βάιντελ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Άλεξ Γκίμπνεϊ, γνωστός για τα αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ του γύρω από την Enron, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τις σκοτεινές πτυχές του αμερικανικού στρατού, έστρεψε την κάμερά του στην προσωπικότητα του Μασκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαρκής εμμονή του Μασκ με το σενάριο μιας ενδεχόμενης «κατάρρευσης του πολιτισμού» δεν είναι τυχαία, αλλά φαίνεται να διαμορφώθηκε βαθιά κατά τα νεανικά του χρόνια στη Νότια Αφρική.

Μεγαλώνοντας μέσα στο κοινωνικοπολιτικό κλίμα του Απαρτχάιντ, περιτριγυρισμένος από ένα περιβάλλον εντάσεων, αβεβαιότητας και φόβου για μια επικείμενη συστημική κατάρρευση, ο Μασκ υιοθέτησε μια κοσμοθεωρία που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα: την ανάγκη ο άνθρωπος να γίνει πολυπλανητικό είδος ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση της ανθρωπότητας.«Σε κάποιο βαθμό, τώρα μεταδίδει αυτό το τραύμα και στους υπόλοιπους από εμάς, αν έπρεπε να ψυχαναλύσω την κατάσταση».

Το τετράωρο ντοκιμαντέρ, το οποίο ο Γκίμπνεϊ γύριζε επί τρία χρόνια, φιλοτεχνεί ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο της ανέλιξης του Μασκ: από «τech bro νεοφυών επιχειρήσεων λογισμικού, σε μηχανικό-επιχειρηματία που πουλάει πυραύλους και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έως πιστό ακόλουθο του MAGA. Αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι η ιστορία του Μασκ δεν ήταν μια καινούργια τεχνολογική ιστορία», δήλωσε ο Γκίμπνεϊ. «Αλλά η ιστορία του είναι ενός παλιού κρασιού σε νέο μπουκάλι. Η ιστορία του αποδεικνύεται ότι είναι η ιστορία του ανθρώπου με αυτοπεποίθηση, του αγοραπωλητή μετοχών. Ο πλούτος και η δύναμή του προέρχονται από την αύξηση της τιμής των μετοχών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Πλήξαμε 8 ρωσικές υποδομές, ανάμεσά τους διυλιστήρια και λιμάνια» - 9 νεκροί από νέες επιθέσεις της Μόσχας

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από ιρανικά πλήγματα σε αεροπορική βάση

11:16LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Πέγκυ Ζήνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί, τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς»

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διπλή επιδρομή της ΕΛΑΣ με ειδικό κλιμάκιο του ψηφιακού εγκλήματος στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Επιστρέφουμε στους πολίτες 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Toyota C-HR GR Sport ανανεώθηκε για τα 10 χρόνια του μοντέλου

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος: Επικίνδυνη διπλή προσπέραση ΙΧ σε βυτιοφόρο και νταλίκα μέσα σε τούνελ – Δείτε βίντεο

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την μετάβαση Ζελένσκι στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ: Παραλίγο να χτυπηθεί από ρωσικό drone είπε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, το UAV ήταν 160 χλμ μακριά, λένε οι Μολδαβοί

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 200 στη Συγγρού με επιτρεπόμενο όριο τα 90 χιλιόμετρα!

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Ήθελε μια «λεγεώνα παιδιών» επειδή φοβόταν για εμφύλιο πόλεμο - Τι είπε στην πρώην σύντροφός του

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Βρετανοί κάπνιζαν στην τουαλέτα, βιντεοσκοπούσαν το πλήρωμα και προκάλεσαν αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο «Μακεδονία»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, παράνομα τα μηχανήματα, λέει ο Πατούλης – Απολύτως νόμιμο, είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, υποστηρίζει ο Αγαπηνός

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί εδώ και 125.000 χρόνια

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που θώπευσε 14χρονη στο κέντρο της πόλης

10:15WHAT THE FACT

72 πόλεις μπήκαν στο μικροσκόπιο: Αυτές είναι οι 10 που είναι πιο ευάλωτες για την κλιματική καταστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, παράνομα τα μηχανήματα, λέει ο Πατούλης – Απολύτως νόμιμο, είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, υποστηρίζει ο Αγαπηνός

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης στον Πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

09:19LIFESTYLE

«Βοηθάει τόσο συχνά κόσμο, που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει» - Η άγνωστη ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη που αποκάλυψε πρώην εργαζόμενος σε μαγαζί που τραγουδούσε

07:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιτέλους φθινόπωρο στην Αττική - Η πρόγνωση Κολυδά και ECMWF για βροχές

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη» – Το εφιαλτικό καλοκαίρι του 15440

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει ο δικηγόρος του

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

10:05LIFESTYLE

Δεν σταματούν οι αποχαιρετισμοί στον Γιώργο Μαζωνάκη - Από την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή έως τον Αντύπα και τη Ματούλα Ζαμάνη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Το θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι συνέβη από το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι το νοσοκομείο

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Χασαπόπουλος για Μαζωνάκη: «Μπροστά στις κάμερες έκλαιγαν ενώ δεν ήθελαν το καλό του»

08:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα» - Η συγκινητική ανάρτηση Δεληβοριά

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες – Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά», λέει ο Νίκος Μουρατίδης

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ