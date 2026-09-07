Γερμανία: Το AfD ευχαρίστησε τον Έλον Μασκ μετά τη νίκη στις τοπικές εκλογές

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ευχαρίστησε τον Έλον Μασκ μετά τη νίκη της στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ ενώ η Γαλλία προειδοποίησε ότι η νίκη στις κρατικές εκλογές είναι μια «σοβαρή στιγμή»

Νατάσα Παυλοπούλου

Γερμανία: Το AfD ευχαρίστησε τον Έλον Μασκ μετά τη νίκη στις τοπικές εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε σημαντική νίκη στις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, αυξάνοντας το ποσοστό του στο 43,8%.
  • Ο επικεφαλής του AfD ευχαρίστησε δημόσια τον Έλον Μασκ για την υποστήριξή του μετά τη νίκη.
  • Το AfD δεν κατάφερε να κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία και αποκλείει την συμμετοχή σε συνασπισμό, ενώ τα κυρίαρχα κόμματα αρνούνται συνεργασία μαζί του.
  • Η νίκη του AfD προκάλεσε ανησυχίες στην Ευρώπη, με γαλλικές και πολωνικές αρχές να προειδοποιούν για τον εθνικισμό και την ξενοφοβία.
  • Υπάρχουν φόβοι για αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στη Σαξονία-Άνχαλτ λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής του AfD και ανησυχίες για πιθανή επίδραση της φιλικής στάσης του κόμματος προς το Κρεμλίνο.
Snapshot powered by AI

Ο υποψήφιος που οδήγησε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σε μια ιστορική νίκη στις τοπικές εκλογές στη Γερμανία ευχαρίστησε τον Έλον Μασκ για την υποστήριξή του, καθώς ένας Γάλλος υπουργός προειδοποίησε ότι αυτή ήταν μια «σοβαρή στιγμή» για την Ευρώπη. Το AfD υπερδιπλασίασε την υποστήριξή του στην περιφέρεια της Σαξονίας-Άνχαλτ και είναι στα πρόθυρα να γίνει το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που θα κερδίσει την εξουσία στη Γερμανία σε επίπεδο κρατιδίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD, ευχαρίστησε τον Μασκ στο X «για την υποστήριξή σας και για τη σαφή και εξαιρετικά σημαντική οπτική σας στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής μας», προσθέτοντας: «Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν είχα την ευκαιρία για μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας.»

Ο Ζίγκμουντ έγραψε τα σχόλιά του αφότου ο Μασκ είπε «Μπράβο!» στα γερμανικά στην συνιδρύτρια του AfD, Άλις Βάιντελ, όταν εκείνη δημοσίευσε τις εκτιμήσεις για τη νίκη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης της εκτίμησης των αποτελεσμάτων χωρίς σχόλια στην ιστοσελίδα του Truth Social. Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ τράβηξε ένα στιγμιότυπο οθόνης της ανάρτησης του Τραμπ και επαίνεσε μια «ιστορική νίκη για το πραγματιστικό AfD». Το AfD είναι φιλα πρσκείμενο στο Κρεμλίνο, ζητώντας να σταματήσει η υποστήριξη προς την Ουκρανία και πιέζοντας ώστε οι Ουκρανοί να μην λαμβάνουν πλέον καθεστώς πρόσφυγα.

Παρά την ηχηρή νίκη του, το AfD δεν κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία. Το κόμμα επιδίωκε την απόλυτη πλειοψηφία στο νομοθετικό σώμα του κρατιδίου για να κυβερνήσει μόνο του και να ξεπεράσει το λεγόμενο τείχος προστασίας της άρνησης των κυρίαρχων κομμάτων να συνεργαστούν μαζί του. Τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν ότι υστερεί κατά τρεις έδρες, με 39 βουλευτές σε ένα κοινοβούλιο 83 εδρών.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς και εάν το AfD θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε συνασπισμό και έχοντας μπλοκαριστεί από οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας από τα κυρίαρχα κόμματα.

Το AfD κέρδισε το 43,8% των ψήφων, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, στην περιοχή των 2,1 εκατομμυρίων ανθρώπων δυτικά του Βερολίνου. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντριχ Μερτς, συγκέντρωσε 17,2% - χάνοντας περίπου το μισό της υποστήριξής της - και κέρδισε 15 έδρες. Οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες συγκέντρωσαν 9,3%, ενώ οι Πράσινοι 8,9% και το Αριστερό Κόμμα 8,6%, κερδίζοντας οκτώ έδρες έκαστος. Το κόμμα BSW, το οποίο έχει δηλώσει ότι δεν θα εκλέξει ούτε τον Ζίγκμουντ ούτε τον νυν Σβεν Σούλτσε ως κυβερνήτη, αλλά επικρίνει το «τείχος προστασίας» κατά της AfD, έλαβε 5,3% και πέντε έδρες.

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας , Μπενζαμέν Αντάντ, χαρακτήρισε τη νίκη ως «μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη», προειδοποιώντας ότι «ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν θα αποτελέσουν ποτέ λύση». «Πρέπει να ακούσουμε με ταπεινότητα τον θυμό, τις ανησυχίες, τους φόβους και να ανταποκριθούμε σε αυτά», πρόσθεσε. «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ιστορία μας. Αυτό είναι το νόημα πίσω από τις επιλογές που έκαναν η Γαλλία και η Γερμανία ».

Ο Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, δήλωσε: «Στην Πολωνία, μόνο ηλίθιοι ή προδότες μπορούν να χαίρονται με τον θρίαμβο του AfD στη Γερμανία».

Το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο προειδοποίησε για τις εκτεταμένες συνέπειες για τη γερμανική οικονομία, στη Σαξονία-Άνχαλτ και πέρα ​​από αυτήν. Ανέφερε ότι η μεταναστευτική πολιτική του AfD θα ήταν «καταστροφική» για το κρατίδιο, το οποίο έχει έναν γηράσκοντα, μειούμενο πληθυσμό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ξένους εργάτες.

Οι επικριτές έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι ένα κράτος που διοικείται από το AfD, λόγω της φιλικής προς το Κρεμλίνο στάσης του κόμματος, θα μπορούσε να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες στη Ρωσία. Το AfD έχει απορρίψει τέτοιους ισχυρισμούς. Έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει να μεταρρυθμίσει την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών, αποκαλώντας την μεροληπτική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αίσιο τέλος για αγνοούμενο 77χρονο υποβρύχιο αλιέα – Εντοπίστηκε σώος

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Σε εφαρμογή από σήμερα το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Γυναίκα βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τις πλημμύρες - Η οικογένειά της είχε αρχίσει τις τελετές πένθους

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων

08:18LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με ροζ κορμάκι και κορδέλα στο γυμναστήριο - Η νέα της φωτογραφία

08:09ΜΑΝΤΕΙΟ

Ακροδεξιός πυρετός στην Γερμανία, τα γούρια του Κυριάκου, οι Ιάπωνες αγοράζουν το μισό ελληνικό Γάλλιο

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματισμένη 13χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο

08:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ξεφλούδισμα στα πόδια δεν είναι πάντα ξηροδερμία: 7 αιτίες που πρέπει να γνωρίζετε

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche βρήκε έναν απρόσμενο τρόπο να μειώσει το βάρος των μοντέλων της

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (7/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που μετονομάζει το Νέο Μεξικό σε «Νέα Αμερική»

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη μάχη των ψηφοδελτίων, ο ΣΥΡΙΖΑ στη μέση

07:44LIFESTYLE

Καλημέρα Ελλάδα: Χιώτης-Παυλόπουλος έκαναν πρεμιέρα - Όσα είπαν στην πρώτη τους εκπομπή στον ΑΝΤ1

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Γερμανία: Το AfD ευχαρίστησε τον Μασκ μετά τη νίκη στις τοπικές εκλογές – «Σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη» προειδοποιεί η Γαλλία

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Από το 2020 γνώριζε η κόρη ότι κάτι συνέβαινε με τη γιαγιά της - Η πώληση του σπιτιού που «ξεκλείδωσε» τα κρυμμένα μυστικά

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μυστήριο με τον θάνατο της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα - Η ουσία που εντοπίστηκε στον οργανισμό της

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος πατέρας του βρέφους - Ερωτήματα για τα έσοδά του

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ούλριχ Ζίγκμουντ: Ποιος είναι ο ηγέτης του AfD στη Σαξονία που «τάραξε» την πολιτική σκηνή της Γερμανίας με την πρωτιά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος πατέρας του βρέφους - Ερωτήματα για τα έσοδά του

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (6/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6.700.000 ευρώ

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ζέστη και μελτέμια ξεκινά η εβδομάδα – Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

06:45ΕΛΛΑΔΑ

«Φαρ ουέστ» τα ξημερώματα στα Πατήσια: Αναβάτες μηχανής πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 55χρονο - Νοσηλεύεται στο Γεννηματάς

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Από το 2020 γνώριζε η κόρη ότι κάτι συνέβαινε με τη γιαγιά της - Η πώληση του σπιτιού που «ξεκλείδωσε» τα κρυμμένα μυστικά

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κληρώση της Τρίτης (8/9)

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

05:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κόνιτσα: Τιτάνια μάχη για 7η νύχτα έδωσαν οι πυροσβέστες – Μια ανάσα από την πόλη οι φλόγες

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού το δεύτερο 10ημέρο - Έρχεται νέα επιδείνωση

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ούλριχ Ζίγκμουντ: Ποιος είναι ο ηγέτης του AfD στη Σαξονία που «τάραξε» την πολιτική σκηνή της Γερμανίας με την πρωτιά του

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (7/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

11:35LIFESTYLE

Survivor: Η απάντηση των συμπαιχτών του Φλώρου στις καταγγελίες για ναρκωτικά - Η αποκάλυψη της Ιωάννας Δεσσύλα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματισμένη 13χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μυστήριο με τον θάνατο της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα - Η ουσία που εντοπίστηκε στον οργανισμό της

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα απόνερα της ΔΕΘ, ο Πιερρακάκης «ξελασπώνει» τη ΝΔ, το Newsbomb έπεσε μέσα για το μισό 13ο, η στιγμή που πάγωσε η κυβέρνηση, στερνή μου γνώση…, το ράλι και οι φήμες

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που μετονομάζει το Νέο Μεξικό σε «Νέα Αμερική»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη συντριβή του Phantom - Αυτοθυσία των πιλότων για να μην πέσουν ανεξέλεγκτα και υπάρξουν και άλλα θύματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:12ΕΘΝΙΚΑ

Ασπίδα Αχιλλέα: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογισμικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ