Snapshot Το ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε σημαντική νίκη στις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, αυξάνοντας το ποσοστό του στο 43,8%.

Ο επικεφαλής του AfD ευχαρίστησε δημόσια τον Έλον Μασκ για την υποστήριξή του μετά τη νίκη.

Το AfD δεν κατάφερε να κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία και αποκλείει την συμμετοχή σε συνασπισμό, ενώ τα κυρίαρχα κόμματα αρνούνται συνεργασία μαζί του.

Η νίκη του AfD προκάλεσε ανησυχίες στην Ευρώπη, με γαλλικές και πολωνικές αρχές να προειδοποιούν για τον εθνικισμό και την ξενοφοβία.

Υπάρχουν φόβοι για αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στη Σαξονία-Άνχαλτ λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής του AfD και ανησυχίες για πιθανή επίδραση της φιλικής στάσης του κόμματος προς το Κρεμλίνο. Snapshot powered by AI

Ο υποψήφιος που οδήγησε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σε μια ιστορική νίκη στις τοπικές εκλογές στη Γερμανία ευχαρίστησε τον Έλον Μασκ για την υποστήριξή του, καθώς ένας Γάλλος υπουργός προειδοποίησε ότι αυτή ήταν μια «σοβαρή στιγμή» για την Ευρώπη. Το AfD υπερδιπλασίασε την υποστήριξή του στην περιφέρεια της Σαξονίας-Άνχαλτ και είναι στα πρόθυρα να γίνει το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που θα κερδίσει την εξουσία στη Γερμανία σε επίπεδο κρατιδίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD, ευχαρίστησε τον Μασκ στο X «για την υποστήριξή σας και για τη σαφή και εξαιρετικά σημαντική οπτική σας στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής μας», προσθέτοντας: «Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν είχα την ευκαιρία για μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας.»

Ο Ζίγκμουντ έγραψε τα σχόλιά του αφότου ο Μασκ είπε «Μπράβο!» στα γερμανικά στην συνιδρύτρια του AfD, Άλις Βάιντελ, όταν εκείνη δημοσίευσε τις εκτιμήσεις για τη νίκη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης της εκτίμησης των αποτελεσμάτων χωρίς σχόλια στην ιστοσελίδα του Truth Social. Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ τράβηξε ένα στιγμιότυπο οθόνης της ανάρτησης του Τραμπ και επαίνεσε μια «ιστορική νίκη για το πραγματιστικό AfD». Το AfD είναι φιλα πρσκείμενο στο Κρεμλίνο, ζητώντας να σταματήσει η υποστήριξη προς την Ουκρανία και πιέζοντας ώστε οι Ουκρανοί να μην λαμβάνουν πλέον καθεστώς πρόσφυγα.

Παρά την ηχηρή νίκη του, το AfD δεν κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία. Το κόμμα επιδίωκε την απόλυτη πλειοψηφία στο νομοθετικό σώμα του κρατιδίου για να κυβερνήσει μόνο του και να ξεπεράσει το λεγόμενο τείχος προστασίας της άρνησης των κυρίαρχων κομμάτων να συνεργαστούν μαζί του. Τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν ότι υστερεί κατά τρεις έδρες, με 39 βουλευτές σε ένα κοινοβούλιο 83 εδρών.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς και εάν το AfD θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε συνασπισμό και έχοντας μπλοκαριστεί από οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας από τα κυρίαρχα κόμματα.

Το AfD κέρδισε το 43,8% των ψήφων, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, στην περιοχή των 2,1 εκατομμυρίων ανθρώπων δυτικά του Βερολίνου. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντριχ Μερτς, συγκέντρωσε 17,2% - χάνοντας περίπου το μισό της υποστήριξής της - και κέρδισε 15 έδρες. Οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες συγκέντρωσαν 9,3%, ενώ οι Πράσινοι 8,9% και το Αριστερό Κόμμα 8,6%, κερδίζοντας οκτώ έδρες έκαστος. Το κόμμα BSW, το οποίο έχει δηλώσει ότι δεν θα εκλέξει ούτε τον Ζίγκμουντ ούτε τον νυν Σβεν Σούλτσε ως κυβερνήτη, αλλά επικρίνει το «τείχος προστασίας» κατά της AfD, έλαβε 5,3% και πέντε έδρες.

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας , Μπενζαμέν Αντάντ, χαρακτήρισε τη νίκη ως «μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη», προειδοποιώντας ότι «ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν θα αποτελέσουν ποτέ λύση». «Πρέπει να ακούσουμε με ταπεινότητα τον θυμό, τις ανησυχίες, τους φόβους και να ανταποκριθούμε σε αυτά», πρόσθεσε. «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ιστορία μας. Αυτό είναι το νόημα πίσω από τις επιλογές που έκαναν η Γαλλία και η Γερμανία ».

Ο Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, δήλωσε: «Στην Πολωνία, μόνο ηλίθιοι ή προδότες μπορούν να χαίρονται με τον θρίαμβο του AfD στη Γερμανία».

Το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο προειδοποίησε για τις εκτεταμένες συνέπειες για τη γερμανική οικονομία, στη Σαξονία-Άνχαλτ και πέρα ​​από αυτήν. Ανέφερε ότι η μεταναστευτική πολιτική του AfD θα ήταν «καταστροφική» για το κρατίδιο, το οποίο έχει έναν γηράσκοντα, μειούμενο πληθυσμό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ξένους εργάτες.

Οι επικριτές έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι ένα κράτος που διοικείται από το AfD, λόγω της φιλικής προς το Κρεμλίνο στάσης του κόμματος, θα μπορούσε να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες στη Ρωσία. Το AfD έχει απορρίψει τέτοιους ισχυρισμούς. Έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει να μεταρρυθμίσει την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών, αποκαλώντας την μεροληπτική.

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