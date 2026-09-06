Γερμανία: Iστορικός θρίαμβος για το AfD - Ο πολιτικός σεισμός στην Κάτω Σαξονία ταράζει το Βερολίνο

Snapshot Το AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ με 44,4% των ψήφων, χωρίς όμως να εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία.

Η CDU υπέστη σημαντική ήττα, περιοριζόμενη στο 18,2% και αντιμετωπίζει δυσκολίες στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το AfD θα χρειαστεί συμμάχους για να κυβερνήσει, αλλά τα περισσότερα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του, ενώ το κόμμα BSW βρίσκεται στο όριο εισόδου στο κοινοβούλιο και δεν αποκλείει συνεργασία με το AfD.

Ο επικεφαλής του AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασιών, χωρίς να επιβεβαιώνει αν θα αναλάβει την πρωθυπουργία.

Η εκλογική αναμέτρηση θεωρείται από το AfD ως βήμα για την ανάληψη εξουσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ οι αρχές είχαν προετοιμαστεί για αυξημένη αστυνομική παρουσία λόγω προγραμματισμένων διαδηλώσεων. Snapshot powered by AI

Το AfD αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, αλλά δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Η έως τώρα κυβερνώσα CDU καταγράφει μεγάλη πτώση, ενώ οι διαθέσιμες κυβερνητικές επιλογές εμφανίζονται ιδιαίτερα δύσκολες.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, καταγράφει ιστορική επίδοση στις περιφερειακές εκλογές.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Infratest dimap, το AfD με επικεφαλής υποψήφιο τον Ούλριχ Ζίγκμουντ συγκεντρώνει 44,4% των ψήφων. Η CDU του νυν πρωθυπουργού της Σαξονίας-Άνχαλτ, Sven Schulze, περιορίζεται στο 18,2%.

Ακολουθούν η Αριστερά με 9,1%, το SPD με 8,7%, οι Πράσινοι με 8,5% και η Συμμαχία Sahra Wagenknecht (BSW) με 5%. Το FDP δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο του 5% και, με βάση την πρόβλεψη, μένει εκτός του περιφερειακού κοινοβουλίου.

Χωρίς αυτοδυναμία το AfD

Παρά το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, το AfD δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Με βάση την προβλεπόμενη κατανομή, το κόμμα του Ζίγκμουντ αναμένεται να λάβει 39 από τις 83 έδρες του κοινοβουλίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες άνω των 18 ετών είχαν δικαίωμα ψήφου, ενώ η προσέλευση στις κάλπες διαμορφώθηκε περίπου στο 78%.

Το αποτέλεσμα ανοίγει ένα δύσκολο πολιτικό παζλ. Εάν επιβεβαιωθούν τα τελικά αποτελέσματα, το AfD θα χρειαστεί συμμάχους προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση. Ωστόσο, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν μέχρι σήμερα αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας μαζί του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδοση του BSW, καθώς το κόμμα βρίσκεται ακριβώς στο όριο εισόδου στο κοινοβούλιο και έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με το AfD.

Ο Ζίγκμουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών

Ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD απέφυγε να απαντήσει αν θα αναλάβει την πρωθυπουργία του κρατιδίου, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν μπορεί να κριθεί από τα πρώτα εκλογικά δεδομένα.

Ο Siegmund χαρακτήρισε, πάντως, το αποτέλεσμα ιστορικό και υποστήριξε ότι αποτελεί σαφές μήνυμα προς το Βερολίνο και την κυβέρνηση του Friedrich Merz.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Alice Weidel, έκανε λόγο για «ιστορικό αποτέλεσμα» και υποστήριξε ότι το κόμμα έχει λάβει σαφή εντολή για τη διακυβέρνηση.

Βαριά ήττα για το CDU

Το αποτέλεσμα αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη CDU, η οποία κυβερνά τη Σαξονία-Άνχαλτ τα τελευταία 24 χρόνια.

Ο Sven Schulze βρίσκεται στην πρωθυπουργία μόλις από τον Ιανουάριο, μετά την αποχώρηση του Reiner Haseloff, και δεν διέθετε τον ίδιο βαθμό πλεονεκτήματος που προσφέρει η μακρόχρονη παρουσία ενός κυβερνήτη στο αξίωμα.

Η CDU χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ιδιαίτερα δύσκολο και συνολική ήττα για το κόμμα.

Το δύσκολο κυβερνητικό σενάριο

Σε περίπτωση που το AfD δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ένα πιθανό σενάριο θα ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τη CDU. Ωστόσο, και αυτό παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς η CDU έχει αποκλείσει τόσο συνεργασία με το AfD όσο και αντίστοιχες μορφές συνεργασίας με την Αριστερά.

Παράλληλα, το σενάριο μιας πλειοψηφίας των λεγόμενων κομμάτων του κέντρου, με συμμετοχή CDU, SPD και Πρασίνων, εμφανίζεται δύσκολο με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Για το AfD, πάντως, η εκλογική αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη επιτυχία. Το κόμμα θεωρεί ότι μια ισχυρή παρουσία στην κυβέρνηση ενός κρατιδίου μπορεί να αποτελέσει βήμα προς τον στόχο της ανάληψης της εξουσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές είχαν ήδη προετοιμαστεί για αυξημένη αστυνομική παρουσία, καθώς είχαν προγραμματιστεί διαδηλώσεις στη Μαγδεμβούργο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ρεκόρ προσέλευσης ψηφοφόρων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ραδιοτηλεοπτικών φορέων ARD και ZDF, η προσέλευση των ψηφοφόρων στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ για το ανατολικό γερμανικό κρατίδιο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 78% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων συμμετείχε στις εκλογές.

Η προηγούμενη υψηλότερη προσέλευση σε εκλογές για το κοινοβούλιο του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ από την επανένωση της Γερμανίας ήταν 71,5% το 1998.

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