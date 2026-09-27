Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάνω του περίπου 145 ευρώ κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», σύμφωνα με πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ζητά διερεύνηση από τις εισαγγελικές αρχές σχετικά με τα χρήματα και τις οικονομικές απαιτήσεις που προηγήθηκαν της θεραπείας.

Ο Γιαννάκος κατηγορεί το νοσοκομείο για ευθύνες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή και αμφισβητεί την ανάγκη πληρωμής υψηλού κόστους θεραπείας από τον ίδιο.

Ζητείται η επιστροφή των χρημάτων στην οικογένεια του Μαζωνάκη, εφόσον αποδειχθούν ευθύνες για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τα χρήματα που, όπως αναφέρει, είχε πάνω του ο τραγουδιστής κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όταν ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο, μεταξύ των διασωστών και των εργαζόμενων στα επείγοντα συντάχθηκε πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων και «πάνω του είχε δύο 50ευρα, ένα 20ευρω, τρία 5ευρα και μερικά κέρματα. Σύνολο περί τα 145 ευρώ».

Ο κ. Γιαννάκος στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ανάγκη διερεύνησης από τις εισαγγελικές αρχές, παραθέτοντας τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, προκύπτουν από την καταγραφή των προσωπικών αντικειμένων του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την παραλαβή του στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου:

«Ο Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολύ ώρα. Η συμμορία κομπογιαννιτών με τις πράξεις και τις παραλείψεις τον οδήγησαν στο θάνατο. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο εν λόγω κοτετσοσφαγείο της Καρνεάδου.

Ο Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολύ ώρα. Εκεί μεταξύ διασωστών και των εργαζόμενων στα επείγοντα συντάχθηκε πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων.

Ο Μαζωνάκης πάνω του είχε δύο πενηντάευρα, ένα εικοσάευρω, τρία πεντάευρω και μερικά κέρματα. Σύνολο περί τα 145 ευρώ. Μην μου πείτε ότι πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση με 145 ευρώ ή θα πλήρωνε το τσουχτερό κόστος 6.000 ευρώ ή έστω 3.000 ευρώ με τραπεζική κάρτα και απόδειξη; Δεν το πιστεύουμε.

Ειδικά την ώρα που οι ίδιοι αεριτζήδες κομπογιαννίτες παραδέχονται ότι θα επεδίωκαν να τον στριμώξουν για να πληρώσει αυτά τα χρήματα καθ ότι είχε αντιρρήσεις.

Θα πρέπει λοιπόν να το ερευνήσουν οι εισαγγελικές αρχές και εάν αποδειχθεί πέραν της καταδίκης να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην οικογένεια για ουσιαστικούς και σημειολογικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο».

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