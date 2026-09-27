Τραγωδία στην Ιταλία: 15χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία - Ανέβηκε σε πυλώνα για selfie

Snapshot Ένας 15χρονος, ο Jacopo Rossi Trabattoni, σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία αφού ανέβηκε σε πυλώνα υψηλής τάσης για να τραβήξει selfie, πιθανώς στο πλαίσιο challenge στα social media.

Το άψυχο σώμα του βρέθηκε σε χαμηλό σημείο του πυλώνα ύψους περίπου 30 μέτρων, μετά από αναφορά απουσίας και ειδοποίηση των αρχών από τη μητέρα του.

Η επιχείρηση ανάκτησης της σορού ήταν δύσκολη και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με τη συμμετοχή πυροσβεστών και ειδικού προσωπικού.

Οι έρευνες συντονίζονται από την Εισαγγελία του Λόντι και η αστυνομία εξετάζει κάμερες ασφαλείας, social media και καταθέσεις φίλων για να ανασυνθέσει τα γεγονότα.

Ο νεαρός περιγραφόταν ως αθλητικός και ήρεμος, με ενδιαφέροντα στο skateboard και parkour, ενώ δεν αποκλείεται να συμμετείχε σε κάποιο παιχνίδι πρόκλησης κινδύνου. Snapshot powered by AI

Νεκρός από ηλεκτροπληξία, σε ηλικία μόλις 15 ετών, πάνω σε πυλώνα υψηλής τάσης, στον οποίο φέρεται να είχε ανέβει για να τραβήξει selfie, ενδεχομένως στο πλαίσιο κάποιου "challenge" στα social media.

Με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής ο 15χρονος, σε αγροτική περιοχή στα περίχωρα του Λόντι, κοντά στην Cascina Bottedo και στη Σχολή Κτηνιατρικής, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε πάνω σε ένα από τα χαμηλότερα σημεία στήριξης του πυλώνα. Ο συναγερμός είχε σημάνει το βράδυ, όταν ο ανήλικος δεν επέστρεψε στο σπίτι του και η μητέρα του ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο μεταξύ, συγγενείς και φίλοι είχαν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του, ελπίζοντας ότι θα τον έβρισκαν γρήγορα.

Περίπου στις 20:00, όμως, έγινε η τραγική ανακάλυψη: το σώμα του 15χρονου εντοπίστηκε πάνω σε πυλώνα ύψους περίπου 30 μέτρων, δίπλα σε δρόμο και ακριβώς κάτω από καλώδια υψηλής τάσης 300.000 βολτ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο θάνατός του διαπιστώθηκε αρκετές ώρες αργότερα, περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, μετά την ολοκλήρωση της ιδιαίτερα δύσκολης επιχείρησης ανάκτησης της σορού υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες της επαρχιακής διοίκησης του Λόντι, με εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά μέσα, για αρκετές ώρες.

Τις έρευνες συντονίζει η Εισαγγελία του Λόντι και τις έχει αναλάβει η κινητή μονάδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης, η οποία επιχειρεί να ανασυνθέσει με ακρίβεια τις τελευταίες ώρες της ζωής του ανήλικου και, κυρίως, να εξακριβώσει τι τον οδήγησε στη συγκεκριμένη περιοχή και στον πυλώνα.

Οι πρώτοι που εντόπισαν το περιστατικό ήταν τεχνικοί της εταιρείας διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου. Είχαν ειδοποιηθεί ύστερα από ανωμαλία στο δίκτυο και συγκεκριμένα από αιφνίδια πτώση τάσης στη γραμμή, γεγονός που τους οδήγησε στο σημείο για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Παβίας.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων εξακολουθεί να διερευνάται.

Μία κάτοικος της περιοχής, η Elena, δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι είχε δει τον ανήλικο περίπου μισή ώρα πριν από την τραγωδία.

Όπως ανέφερε, τον είδε «σε δρόμο προς τη βιοτεχνική ζώνη του Λόντι, ξαπλωμένο ακίνητο κάθετα πάνω στην άσφαλτο, σαν να ήταν νεκρός».

Η ίδια σταμάτησε το αυτοκίνητό της σε απόσταση περίπου 50 μέτρων, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβαινε.

«Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα έκπληκτη ότι δεν είχε τίποτα, γιατί σηκώθηκε ξαφνικά, ίσως επειδή είδε ότι είχα σταματήσει, και άρχισε ήρεμα να τακτοποιεί το mountain ποδήλατό του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η συμπεριφορά του τής έδωσε την εντύπωση πως επρόκειτο ίσως για κάποιο είδος challenge, «για να δει αν θα μπορούσα να τον χτυπήσω με το αυτοκίνητο ή να τον πλησιάσω πολύ».

Περίπου μισή ώρα αργότερα, η γυναίκα, όπως και άλλοι κάτοικοι της περιοχής, ανέφερε ότι άκουσε μαζί με την αδελφή της δύο ισχυρούς κρότους.

Λίγο μετά, στην ατμόσφαιρα έγινε αισθητή έντονη μυρωδιά καμένου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι εκείνη τη στιγμή ο ανήλικος υπέστη την ηλεκτροπληξία. Στις 18:26, στο κέντρο επιχειρήσεων της εταιρείας ηλεκτρισμού ενεργοποιήθηκε συναγερμός.

Στην περιοχή υπάρχουν επίσης κάμερες ασφαλείας, το υλικό των οποίων ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο για την έρευνα.

Οι ερευνητές προσπαθούν επίσης να εξακριβώσουν εάν ο 15χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής κινούνταν με mountain ποδήλατο, βρισκόταν μαζί με κάποιο άλλο άτομο.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να καταθέσουν στενοί φίλοι του.

Προς το παρόν, οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

Ο 15χρονος περιγράφεται ως αθλητικός, δραστήριος και γεμάτος ζωή. Είχε ιδιαίτερη ικανότητα στα άλματα και στο skateboard και ήταν μεγάλος λάτρης του parkour.

Όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν ήρεμο νέο.

Διαβάστε επίσης