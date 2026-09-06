Θρήνος στη Ζαχάρω: Νεκρός άνδρας από ηλεκτροπληξία - Σκοτώθηκε μπροστά στο παιδί του

Snapshot Ο 58χρονος Γιώργος Ευθυμιόπουλος από τη Ζαχάρω πέθανε από ηλεκτροπληξία στην Αθήνα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη μπροστά στο παιδί του, το οποίο βρέθηκε σε σοκ.

Ο Ευθυμιόπουλος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου, γνωστός για την εργατικότητά του στην τοπική κοινωνία.

Είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα για εργασία, προσπαθώντας να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του.

Ο θάνατός του προκάλεσε βαθιά θλίψη στη Ζαχάρω και στους γνωστούς του. Snapshot powered by AI

Στο πένθος βυθίστηκε η Ζαχάρω με το άκουσμα του θανάτου του Γιώργου Ευθυμιόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ζωή άδικα, μόλις στα 58 του χρόνια.

Ο Γιώργος Ευθυμιόπουλος, πολύ γνωστός σε όλη την κοινωνία της Ζαχάρως, που… πάγωσε στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του, υπέστη ηλεκτροπληξία χθες στην Αθήνα, όπου είχε μεταβεί για εργασία το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το περιστατικό μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μπροστά στα μάτια του παιδιού του, το οποίο και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν, είχαν να πουν για την εργατικότητά του, αφού είχε ασχοληθεί με αρκετές εργασίες και για πολλά χρόνια στην περιοχή της Ζαχάρως και προσπαθούσε να συντηρήσει με σκληρή δουλειά την οικογένειά του, κάτι που τον οδήγησε και στην μετακόμισή του το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αθήνα, προκειμένου να εργαστεί.

Όμως η μοίρα στάθηκε άδικη μαζί του, αφού έφυγε από τη ζωή με αυτό τον τραγικό τρόπο, σκορπίζοντας την θλίψη σε όλους όσους τον γνώριζαν και είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του και την εργατικότητα του.

Πηγή: patrisnews.com