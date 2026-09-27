Ιράν: «Πλήρως προετοιμασμένοι για επανέναρξη του πολέμου, αλλά η διπλωματία δεν έχει τελειώσει»

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τη διπλωματία.

Η Τεχεράνη πρότεινε συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, αλλά δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε δημόσια την ιρανική πρόταση, ενώ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ τόνισε ότι η πρόταση ήταν μη αποδεκτή λόγω αιτημάτων άρσης κυρώσεων και πρόσβασης σε παγωμένα κεφάλαια.

Ο Αραγτσί επανέλαβε ότι το Ιράν επιδιώκει τη διπλωματία αλλά και ετοιμάζεται για πόλεμο, ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι διατηρούν όλες τις επιλογές ανοιχτές για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής.

Ο Τραμπ εξετάζει αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή στρατιωτική δράση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλειοψηφική αποδοκιμασία των χειρισμών του στον πόλεμο με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι απέρριψε την πρόταση για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη απάντηση στην πρότασή της.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επαναλάβει τις πολεμικές επιχειρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει τη διπλωματική οδό, μετά τη δημόσια απόρριψη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πρότασης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την επανέναρξη του πολέμου. Θα παραμείνουμε σταθεροί απέναντι σε οποιαδήποτε νέα επίθεση, ακόμη και αν πρόκειται για έναν πόλεμο καταστροφικών διαστάσεων», δήλωσε ο Αραγτσί στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News την Κυριακή.

Η δήλωση έγινε όταν ρωτήθηκε σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ ενδέχεται να εξετάσει την επανάληψη των βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Την ίδια στιγμή, είμαστε έτοιμοι για διπλωματία. Εναπόκειται στον πρόεδρο Τραμπ να επιλέξει», πρόσθεσε.

Το Ιράν είχε προτείνει αυτή την εβδομάδα συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας μέσα σε επτά ημέρες, στο συγκεκριμένο πέρασμα που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Η πρόταση αποτελούσε μέρος ευρύτερου σχεδίου το οποίο διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Κατάρ, που λειτουργεί ως μεσολαβητής, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση.

«Απέρριψα τη συμφωνία τους. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία με την οποία θα ανοίξουν αμέσως τα Στενά, επειδή χάνουν τόσο άσχημα», είπε στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, ο Αραγτσί δήλωσε στην παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, η απόρριψη της πρότασης δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί επισήμως στην Τεχεράνη μέσω των μεσολαβητών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε αντάλλαγμα, όπως είπε, «θέλουμε να αποδεσμευθούν τα χρήματά μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία που έχουν παρανόμως δεσμευτεί. Θέλουμε να μπορούμε να πουλάμε το πετρέλαιό μας».

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι όροι «δεν είναι καινούργιοι» και αφορούν δεσμεύσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη αναλάβει στο παρελθόν.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες τον Ιούνιο και το οποίο προέβλεπε προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία εκείνη κατέρρευσε μέσα σε λίγες ημέρες, έπειτα από νέα ανταλλαγή πληγμάτων.

«Αν μας ρωτάτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιστρέψουμε στη διπλωματία», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Παρόλα αυτά, εξακολουθώ να επιδιώκω τη διπλωματική οδό, επειδή πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε καμία ευκαιρία για ειρήνη να χαθεί».

Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

«Δεν μας ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας ενδιαφέρουν τα εθνικά μας συμφέροντα», είπε.

Πριν από τη συνέντευξη του Αραγτσί, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, είχε δηλώσει στην ίδια εκπομπή ότι η ιρανική πρόταση απορρίφθηκε για «διάφορους λόγους».

Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένων κεφαλαίων.

«Πιστεύω ότι επρόκειτο για μια αρκετά κυνική προσπάθεια να καταθέσουν μια πρόταση την οποία γνώριζαν ότι δεν θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε, ζητώντας την άρση του αποκλεισμού και των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών κυρώσεων, καθώς και πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων», δήλωσε.

Ο Γουόλτς αμφισβήτησε επίσης το «ποιος λαμβάνει πραγματικά τις αποφάσεις στο Ιράν αυτή τη στιγμή», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε παραβιάσει το προηγούμενο μνημόνιο κατανόησης πραγματοποιώντας επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

«Νομίζω ότι είναι κοινή λογική πως ο πρόεδρος δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη αυτή τη φορά, από τη στιγμή που επιχειρήσαμε κάτι αντίστοιχο μόλις πριν από λίγους μήνες», είπε.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο πρόεδρος θα διατηρήσει όλες τις επιλογές στο τραπέζι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο κόσμος δεν θα βρίσκεται υπό την απειλή ενός Ιράν που θα μπορούσε να τον κρατά όμηρο με ένα πυρηνικό όπλο».

Όταν ρωτήθηκε ποια συμφωνία θα ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί ο Τραμπ, ο Γουόλτς απάντησε:

«Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ εκ μέρους του προέδρου».

«Το ζήτημα είναι να προστατεύσουμε την επόμενη γενιά από την απειλή ενός Ιράν που θα μπορούσε να απειλήσει τον κόσμο με πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξακολουθεί να εξετάζει εάν θα προχωρήσει στην «εξόντωση» του Ιράν ή εάν θα επιδιώξει μια συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα κάνουμε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, επειδή δεν έχει νόημα για εκείνους να μη συμφωνήσουν», είπε.

«Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω στις ενδιάμεσες εκλογές».

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται με πλεονέκτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η τελευταία δημοσκόπηση του NBC News Decision Desk έδειξε ότι το 31% των ερωτηθέντων εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ το 69% τους αποδοκιμάζει.

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