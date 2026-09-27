Το Ιράν επιμένει στους όρους του για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Το Ιράν επιμένει στους όρους του για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν επιμένει στους όρους του για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και δεν πρόκειται να υποχωρήσει μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί.
  • Η πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών απορρίφθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμα για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς διακινείται περίπου το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων.
  • Το Ιράν ζητεί άρση των οικονομικών κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων πόρων ως μέρος των όρων του, ενώ απαιτεί και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε διάφορες περιοχές, όπως η Υεμένη.
  • Η συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών βασιζόταν σε Μνημόνιο Κατανόησης που κατέρρευσε λόγω διαφορετικών ερμηνειών και αδιεξόδων μεταξύ των δύο πλευρών.
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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατέστησε σαφές σήμερα ότι το Ιράν θα επιμείνει μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει το σχέδιο που έχει υποβάλει η Τεχεράνη στην Ουάσινγκτον.

«Οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί, σε δηλώσεις του που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB. «Ουδέποτε κλείσαμε την πόρτα στη διπλωματία ή σε διαπραγματεύσεις, αλλά, ταυτόχρονα, ουδέποτε αποταχθήκαμε τα δικαιώματά μας», πρόσθεσε.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υπέβαλε πρόταση στις ΗΠΑ για να ανοίξει εκ νέου το θαλάσσιο πέρασμα μέσα σε επτά ημέρες από την αποδοχή της, προσθέτοντας πως «η επιλογή είναι πλέον στην κρίση της Ουάσιγκτον».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η πρόταση καταρτίστηκε «σε συντονισμό» με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στην Ισλαμική Δημοκρατία ως προς τη διαμόρφωση της πολιτικής, κι ότι δημιουργήθηκε μια ομάδα έξι προσώπων που θα μπορεί να «παίρνει αποφάσεις».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο το Σάββατο, απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης, τονίζοντας πως οι Ιρανοί θέλουν τη συμφωνία αυτή «επειδή χάνουν τόσο πανηγυρικά».

«Στενά του Τραμπ»

Λίγες ώρες πριν ανακοινώσει ότι απορρίπτει την πρόταση της Τεχεράνης, ο Τραμπ δημοσιοποίησε μέσω Truth Social έναν χάρτη στον οποίον τα Στενά του Ορμούζ έχουν μετονομαστεί σε «Στενά του Τραμπ».

«Είδαμε την πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου στην πρόταση, αλλά ως τώρα, δεν μας έχει διαβιβαστεί τίποτα επίσημο από τον μεσολαβητή», ανέφερε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι «περιμένουμε οι μεσολαβητές να μας ενημερώσουν για τις οριστικές θέσεις και θα πάρουμε απόφαση σε αυτή τη βάση».

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία -υπό κανονικές συνθήκες- διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα, βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Έκτοτε, το Ιράν διεκδικεί τον πλήρη έλεγχό τους και τα έχει de facto κλείσει, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ως αντίποινα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει σε συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχουν εξαπολύσει βομβαρδισμούς στο Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν μια σειρά πληγμάτων σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους σε έναν γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας, παρότι έχουν χτυπηθεί εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια»

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας και υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, υπενθύμισε ότι «η σταθερότητα στα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια», κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το Σάββατο.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον πλανήτη, καλεί να προστατευτεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και καταγγέλλει τις «παραλείψεις» της διεθνούς κοινότητας.

Πριν από την απόρριψη της πρότασης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραγτσί είχε τονίσει πως τα μέτρα που καλείται να λάβει η κυβέρνηση των ΗΠΑ «δεν είναι νέα», καθώς προβλέπονταν «ήδη όλα στο Μνημόνιο Κατανόησης» που είχε υπογραφτεί τον Ιούνιο από τους προέδρους των δυο κρατών.

Το κείμενο εκείνο, θεωρητικά, άνοιγε τον δρόμο για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ξανανοίγοντας τα Στενά του Ορμούζ και βάζοντας τα θεμέλια για διαπραγματεύσεις όσον αφορά το ευαίσθητο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές έκαναν διαφορετικές ερμηνείες του κειμένου κι η συμφωνία κατέρρευσε.

Το κείμενο αναφερόταν στον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου ο στρατός του Ισραήλ έχει εμπλακεί σε πόλεμο με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί να αποδεσμευτούν και να τεθούν στη διάθεσή της πόροι της χώρας που έχουν παγώσει στο εξωτερικό και να υπάρξει άρση των οικονομικών κυρώσεων, καθώς η ιρανική οικονομία δοκιμάζεται εξαιτίας της ιλιγγιώδους αύξησης των τιμών, που πυροδότησαν διαδηλώσεις ευρείας κλίμακας τον Ιανουάριο. Η χώρα υφίσταται πάγωμα περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης, το 1979.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων την Τρίτη, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ο Χουσεΐν Μουχεμπί, είπε πως ανάμεσα στους ιρανικούς όρους είναι πλέον και ο τερματισμός των εχθροπραξιών και στην Υεμένη.

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