Ιράν: Επιμένει σε επίσημη απάντηση των ΗΠΑ παρά την άρνηση Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι η Τεχεράνη περιμένει οριστική τοποθέτηση μέσω των μεσολαβητών για το σχέδιο επτά ημερών, παρά τη δημόσια απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιράν: Επιμένει σε επίσημη απάντηση των ΗΠΑ παρά την άρνηση Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Ιράν δεν θεωρεί λήξαν το διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, να καθιστά σαφές ότι αναμένει επίσημη απάντηση μέσω της διαμεσολαβητικής οδού και όχι απλώς δηλώσεις στον Τύπο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα απεγκλωβίσει την Ουάσιγκτον από το υφιστάμενο στρατηγικό αδιέξοδο. Η ιρανική πλευρά, υπό τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον ίδιο τον Αραγτσί, προώθησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μια πρόταση μέσω του Κατάρ. Το σχέδιο προέβλεπε την πλήρη επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε διάστημα επτά ημερών. Ως βασικές προϋποθέσεις, η Τεχεράνη έθεσε τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια της, την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και το πάγωμα των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Κι όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το σχέδιο με δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο προτού αναχωρήσει για το Τενεσί. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη βιάζεται να κλείσει συμφωνία επειδή βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη στρατιωτική θέση, ενώ σε ανάρτησή του χαρακτήρισε τη στρατηγική θαλάσσια οδό «Στενό Τραμπ».

Το χρονοδιάγραμμα και οι κάλπες του Νοεμβρίου

Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από το περιεχόμενο της ιρανικής προσέγγισης, η Τεχεράνη επεδίωξε ένα πολύ ταχύτερο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με προηγούμενες άκαρπες απόπειρες. Η πρόταση προς τον Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε πως ένας άμεσος συμβιβασμός θα λειτουργούσε προς όφελός του ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει δημοσίως ότι η εκλογική μάχη δεν καθορίζει τη στάση του απέναντι στο Ιράν, η Τεχεράνη κρατά ενεργό τον δίαυλο της Ντόχα, επιμένοντας πως μια οριστική και επίσημη τοποθέτηση δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί.

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